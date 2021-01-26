Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления
Они бывают разными по рецептуре, ну и безусловно вкусными
Какой же настоящий украинский борщ без мягких и душистых пампушек? Вариантов их рецептов немало. Замешивают их на молоке или на воде, выпекают в духовке или жарят на сковороде. А еще есть пампушки сладкие, их особенно любят жители Западной Украины. Предлагаем заняться этой вкусной выпечкой.
Пампушки на свежих дрожжах
Ингредиенты
- Свежие дрожжи – 30 г
- Вода – 100 мл
- Молоко – 200 мл
- Сахар 1 ч. л
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль – 1,5 ч. л
- Мука – 450 г
- Чеснок – 2 головки
- Растительное масло – 2 ст. л
- Укроп, соль по вкусу
Способ приготовления
- Смешать сахар с дрожжами до однородной массы, влить теплое молоко с водой, перемешать, накрыть полотенцем и положить в теплое место на 15 минут.
- В отдельной посуде взбить яйца до однородности, влить растопленное масло, добавить соль и перемешать.
- После того, как опара поднялась, влить яично-масляную жидкость, перемешать венчиком.
- Постепенным вводить в тесто просеянную муку и замесить тесто с начала веничком, потом лопаткой
- Тесто переложить на смазанный растительным маслом стол и замешивать до эластичности.
- Переложить тесто в глубокую посуду, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на один час.
- Сформировать шарики, форму смазать маслом и присыпать манкой, готовые шарики переложить в форму с небольшим расстоянием.
- Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 45 минут.
- Выпекать в разогретой духовке при температуре 180° 35-40 минут.
- Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через давилку, добавить соль и масло, перемешать.
- Смазать горячие пампушки чесночно-укропным соусом.
Пампушки на сковороде
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Соль – 1/2 ч. л
- Сахар – 3 ст. л
- Дрожжи – 17 г сухих
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л
- Сливочное масло – 25 г
- Растительное масло – 2 ст. л
- Сода – 1/2 ч. л (погасить уксусом)
- Мука – 900 г
Способ приготовления
- В миску налить теплое молоко, добавить соль, сахар, дрожжи и хорошо перемешать венчиком до растворения ингредиентов.
- Добавить яйцо, сметану, растопленное масло, погашенную соду, размешать венчиком до однородности.
- Добавить половину просеянной муки, вымешать. Добавить остальную муку.
- Тесто должно получиться мягкое, нежное, эластичное. Накрыть пленкой и оставить в тепле на 1,5 часа.
- Сформировать пампушки и оставить в тепле на 15 минут "подойти".
- Разогреть масло и жарить пампушки с двух сторон.
- Готовые выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Читайте также:5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком
Пампушки с чесноком
Ингредиенты
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 1 ч. л
- Дрожжи – 7 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 430 г
- Растительное масло – 20 мл
- Сушеный измельченный чеснок – 1 ч. л
⠀Чесночный соус
- Растительное масло – 20 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень петрушки или кинзы
- Соль
⠀Способ приготовления
- В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар, столовую ложку муки от общего объема, размешать, оставить в теплом месте на 15 минут. За это время сверху должна образоваться пенка.
- В эту смесь влить растительное масло, разбить яйцо, добавить соль, чеснок и просеянную муку. Замесить тесто, вымешивать около 10 минут.
- Тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1 час. Тесто должно подойти вдвое.
- Вымесить тесто снова, сформировать пампушки.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить пампушки, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут.
- Поставить в нагретую до 200° духовку и выпекать в течение 25 минут.
- В стакане блендера смешать растительное масло, соль, зелень и чеснок, измельчить до состояния кашицы.
- Готовые горячие пампушки обильно смазать соусом.
Пампушки на воде
Ингредиенты
- Теплая вода – 1 ст.
- Сахар – 1 ст. л
- Растительное масло – 3 ст. л
- Щепотка соли
- Сухие дрожжи – 1 пакетик
- Мука – 3 ст.
- Чеснок
Чесночный соус
- Соль – 1 ч. л
- Подсолнечное масло- 2 ст. л
- Чеснок – 3 зуб.
- Вода – 50 мл
- Укроп
Способ приготовления
- Смешать воду, масло, сахар, соль, дрожжи и муку, замесить тесто. Оно должно быть эластичным.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Сформировать пампушки и уложить в смазанную маслом форму. Поставить в теплое место на 5 минут.
- Для соуса растереть чеснок с солью, водой и растительным маслом в ступке или блендере. В полученную смесь добавить укроп и другую зелень по желанию.
- Выпекать пампушки до готовности около 15 минут.
- Готовые пампушки смазать соусом.
Читайте также:Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей
Пампушки сладкие с начинкой
Ингредиенты
- Мука – 800 г
- Дрожжи – 100 г
- Сливочное масло – 150 г
- Молоко – 2 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Желтки – 5 шт.
- Сахар – 100 г
- Соль – 1/2 ч. л
- Лимон (сок, цедра) – 1 шт.
- 200 г – вишневый джем
Способ приготовления
- Дрожжи развести в теплом молоке со столовой ложкой сахара и поставить, чтобы забродили.
- Желтки и яйцо взбить на водяной бане до увеличения и побеления массы. Снять, добавить сок и цедру лимона, дрожжи, всыпать просеянную муку, соль и замесить тесто. Месить, пока тесто не начнет отставать от рук.
- Влить растопленное масло и вымесить до появления пузырьков.
- Выложить на присыпанную мукой поверхность и сформировать пампушки. Внутрь каждой выложить начинку (джем), слепить пампушки.
- Накрыть полотенцем, дать "подойти". Жарить в разогретом масле, готовые пампушки выложить на бумажную салфетку.
Здесь собраны рецепты салатов с семгой на любой вкус.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное