Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть
Они просты в приготовлении и содержат минимум ингредиентов
Будем считать, что основные январские праздники мы уже отгуляли. После обильной пищи, алкоголя и при практическом отсутствии движений наш организм не то что просит, а даже требует – дайте мне легкой еды, мне нужно отдохнуть, прийти в себя. И если вы уже задумались о том, как избавиться от наеденных за праздники килограммов, начните с питания. А именно – детокс-супов.
Суп из сельдерея, яблок и моркови
Ингредиенты
- 2 стебля сельдерея
- 1 яблоко
- 2 моркови
- 1/2 мелко нарезанного лука
- 1 ст. л. очищенного и тертого имбиря
- 1 зубчик чеснока , измельченный
- 600 мл воды
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, перец
Способ приготовления
- Нагрейте оливковое масло, затем поджарьте лук и чеснок в течение 3 минут.
- Добавьте сельдерей, яблоко, нарезанную морковь, тертый имбирь и варите в течение 3 минут. Добавьте воду, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Приправьте и подавайте.
Суп с капустой брокколи и имбирем
Ингредиенты
- 2 ст. л. имбиря (очищенного, мелко порубленного) ⠀
- 1 ч. л. чеснока (мелко порубленного) ⠀
- 1 красная луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀
- 1 стебель лука-порей (порезанный тонкими кружками) ⠀
- 2-3 средних морковки (порезанных кружками) ⠀
- 2-3 ч. л. куркумы ⠀
- щепотка гвоздики ⠀
- 150-200 г брокколи (разделенной на соцветия) ⠀
- 100 г шампиньонов (порезанных вдоль) ⠀
- оливковое масло ⠀
- морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу
- по желанию можно добавить острый красный или кайенский перец ⠀
Способ приготовления ⠀
- В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут.
- Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут. Посолить, поперчить. ⠀
Суп с болгарским перцем и капустой
Ингредиенты
- 1 сладкий перец
- ¼ кочана капусты
- 4-5 черешков сельдерея
- 3-4 небольшие морковки
- 3 шт. репчатого лука средних размеров
- 4 помидора
- 1 зубчик чеснока, пучок петрушки
Способ приготовления
- Нарежьте овощи и зелень. Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды, положите туда все ингредиенты и варите на маленьком огне под крышкой 40 минут.
Суп-пюре с кабачком и брокколи
Ингредиенты
- 1 шт. лук
- 2 зубчика – чеснок
- 1 шт. кабачок
- по 200 г брокколи и цветная капуста
- 2 горсти шпинат свежий
- 1 л вода
- 1 ч. л. тертый свежий имбирь
- 0,5 ч. л. куркума
- сок половины лимона
- соль, перец, петрушка
⠀
Способ приготовления
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- Лук мелко нарезать и обжарить прямо в кастрюле в небольшом количестве масла до прозрачности.
- Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить все пару минут.
- Добавить брокколи, цветную капусту, разделенные на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут.
- Залить водой, довести до кипения. Добавить нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона.
- Проварить 5 минут и измельчить блендером.
- Приправить, подавать.
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Суп с картофелем и брокколи
Ингредиенты
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- 1 большая луковица
- 1 большая картофелина
- 1 кочан брокколи (со стеблем)
- 1 пучок базилика (со стеблями) или 2 ст. л. сушеного
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. оливковое масло
- 500 мл вода
- соль, перец
Способ приготовления
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- Лук и чеснок мелко порезать и пожарить до прозрачности на оливковом масле в глубокой кастрюле. Если вы используете сушеный базилик, то кладите его вместе с луком и чесноком и обжаривайте.
- Через минуты 3-4 залить все водой, довести до кипения.
- Добавить порезанный и очищенный картофель и брокколи (порезанную вместе со стеблем).
- Варить до готовности овощей.
- За 5 минут до готовности посолить, добавить порезанный базилик (со стеблями).
Здесь узнаете, от каких продуктов нужно отказаться во время завтрака.
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