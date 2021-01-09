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Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Сегодня, 12:00

Они просты в приготовлении и содержат минимум ингредиентов

Будем считать, что основные январские праздники мы уже отгуляли. После обильной пищи, алкоголя и при практическом отсутствии движений наш организм не то что просит, а даже требует – дайте мне легкой еды, мне нужно отдохнуть, прийти в себя. И если вы уже задумались о том, как избавиться от наеденных за праздники килограммов, начните с питания. А именно – детокс-супов.

Суп из сельдерея, яблок и моркови

Фото: instagram.com/janekk7610/

Ингредиенты

  • 2 стебля сельдерея
  • 1 яблоко
  • 2 моркови
  • 1/2 мелко нарезанного лука
  • 1 ст. л. очищенного и тертого имбиря
  • 1 зубчик чеснока , измельченный
  • 600 мл воды
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Нагрейте оливковое масло, затем поджарьте лук и чеснок в течение 3 минут.
  2. Добавьте сельдерей, яблоко, нарезанную морковь, тертый имбирь и варите в течение 3 минут. Добавьте воду, доведите до кипения и варите 10 минут.
  3. Приправьте и подавайте.

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Суп с капустой брокколи и имбирем

Фото: instagram.com/food.english.kids/

Ингредиенты

  • 2 ст. л. имбиря (очищенного, мелко порубленного) ⠀
  • 1 ч. л. чеснока (мелко порубленного) ⠀
  • 1 красная луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀
  • 1 стебель лука-порей (порезанный тонкими кружками) ⠀
  • 2-3 средних морковки (порезанных кружками) ⠀
  • 2-3 ч. л. куркумы ⠀
  • щепотка гвоздики ⠀
  • 150-200 г брокколи (разделенной на соцветия) ⠀
  • 100 г шампиньонов (порезанных вдоль) ⠀
  • оливковое масло ⠀
  • морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу
  • по желанию можно добавить острый красный или кайенский перец ⠀


Способ приготовления ⠀

  1. В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут.
  2. Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут. Посолить, поперчить. ⠀

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Суп с болгарским перцем и капустой

Фото: instagram.com/alexey_massage_krd/

Ингредиенты

  • 1 сладкий перец
  • ¼ кочана капусты
  • 4-5 черешков сельдерея
  • 3-4 небольшие морковки
  • 3 шт. репчатого лука средних размеров
  • 4 помидора
  • 1 зубчик чеснока, пучок петрушки


Способ приготовления

  1. Нарежьте овощи и зелень. Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды, положите туда все ингредиенты и варите на маленьком огне под крышкой 40 минут.

Суп-пюре с кабачком и брокколи

Фото: instagram.com/vegan_woman_code

Ингредиенты

  • 1 шт. лук
  • 2 зубчика – чеснок
  • 1 шт. кабачок
  • по 200 г брокколи и цветная капуста
  • 2 горсти шпинат свежий
  • 1 л вода
  • 1 ч. л. тертый свежий имбирь
  • 0,5 ч. л. куркума
  • сок половины лимона
  • соль, перец, петрушка


Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить прямо в кастрюле в небольшом количестве масла до прозрачности.
  2. Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить все пару минут.
  3. Добавить брокколи, цветную капусту, разделенные на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут.
  4. Залить водой, довести до кипения. Добавить нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона.
  5. Проварить 5 минут и измельчить блендером.
  6. Приправить, подавать.

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Суп с картофелем и брокколи

Фото: instagram.com/dr.zhiboreva/

Ингредиенты

  • 1 большая луковица
  • 1 большая картофелина
  • 1 кочан брокколи (со стеблем)
  • 1 пучок базилика (со стеблями) или 2 ст. л. сушеного
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливковое масло
  • 500 мл вода
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Лук и чеснок мелко порезать и пожарить до прозрачности на оливковом масле в глубокой кастрюле. Если вы используете сушеный базилик, то кладите его вместе с луком и чесноком и обжаривайте.
  2. Через минуты 3-4 залить все водой, довести до кипения.
  3. Добавить порезанный и очищенный картофель и брокколи (порезанную вместе со стеблем).
  4. Варить до готовности овощей.
  5. За 5 минут до готовности посолить, добавить порезанный базилик (со стеблями).

Здесь узнаете, от каких продуктов нужно отказаться во время завтрака.

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