Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Они просты в приготовлении и содержат минимум ингредиентов

Будем считать, что основные январские праздники мы уже отгуляли. После обильной пищи, алкоголя и при практическом отсутствии движений наш организм не то что просит, а даже требует – дайте мне легкой еды, мне нужно отдохнуть, прийти в себя. И если вы уже задумались о том, как избавиться от наеденных за праздники килограммов, начните с питания. А именно – детокс-супов.

Суп из сельдерея, яблок и моркови

Фото: instagram.com/janekk7610/

Ингредиенты

2 стебля сельдерея

1 яблоко

2 моркови

1/2 мелко нарезанного лука

1 ст. л. очищенного и тертого имбиря

1 зубчик чеснока , измельченный

600 мл воды

1 ст. л. оливкового масла

соль, перец

Способ приготовления

Нагрейте оливковое масло, затем поджарьте лук и чеснок в течение 3 минут. Добавьте сельдерей, яблоко, нарезанную морковь, тертый имбирь и варите в течение 3 минут. Добавьте воду, доведите до кипения и варите 10 минут. Приправьте и подавайте.

Суп с капустой брокколи и имбирем

Фото: instagram.com/food.english.kids/

Ингредиенты

2 ст. л. имбиря (очищенного, мелко порубленного) ⠀

1 ч. л. чеснока (мелко порубленного) ⠀

1 красная луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀

1 стебель лука-порей (порезанный тонкими кружками) ⠀

2-3 средних морковки (порезанных кружками) ⠀

2-3 ч. л. куркумы ⠀

щепотка гвоздики ⠀

150-200 г брокколи (разделенной на соцветия) ⠀

100 г шампиньонов (порезанных вдоль) ⠀

оливковое масло ⠀

морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу

по желанию можно добавить острый красный или кайенский перец ⠀



Способ приготовления ⠀

В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут. Добавить брокколи и варить ещё 5-7 минут. Посолить, поперчить. ⠀

Суп с болгарским перцем и капустой

Фото: instagram.com/alexey_massage_krd/

Ингредиенты

1 сладкий перец

¼ кочана капусты

4-5 черешков сельдерея

3-4 небольшие морковки

3 шт. репчатого лука средних размеров

4 помидора

1 зубчик чеснока, пучок петрушки



Способ приготовления

Нарежьте овощи и зелень. Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды, положите туда все ингредиенты и варите на маленьком огне под крышкой 40 минут.

Суп-пюре с кабачком и брокколи

Фото: instagram.com/vegan_woman_code

Ингредиенты

1 шт. лук

2 зубчика – чеснок

1 шт. кабачок

по 200 г брокколи и цветная капуста

2 горсти шпинат свежий

1 л вода

1 ч. л. тертый свежий имбирь

0,5 ч. л. куркума

сок половины лимона

соль, перец, петрушка

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Способ приготовления

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Лук мелко нарезать и обжарить прямо в кастрюле в небольшом количестве масла до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, соль, перец и обжарить все пару минут. Добавить брокколи, цветную капусту, разделенные на мелкие соцветия, и нарезанный кубиками кабачок. Закрыть крышкой и оставить на 10 минут. Залить водой, довести до кипения. Добавить нарезанный шпинат, петрушку и сок лимона. Проварить 5 минут и измельчить блендером. Приправить, подавать.

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Суп с картофелем и брокколи

Фото: instagram.com/dr.zhiboreva/

Ингредиенты

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1 большая луковица

1 большая картофелина

1 кочан брокколи (со стеблем)

1 пучок базилика (со стеблями) или 2 ст. л. сушеного

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливковое масло

500 мл вода

соль, перец

Способ приготовления

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Лук и чеснок мелко порезать и пожарить до прозрачности на оливковом масле в глубокой кастрюле. Если вы используете сушеный базилик, то кладите его вместе с луком и чесноком и обжаривайте. Через минуты 3-4 залить все водой, довести до кипения. Добавить порезанный и очищенный картофель и брокколи (порезанную вместе со стеблем). Варить до готовности овощей. За 5 минут до готовности посолить, добавить порезанный базилик (со стеблями).

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