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Как приготовить вкусную домашнюю шаурму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 13:38

Готовим самую популярную в мире уличную еду на своей кухне

И это без преувеличений. Шаурма – действительно самая популярная уличная еда. В разных странах она называется по-разному: шаварма, донер-кебаб, гирос. Но суть одна: это мясо с соусом и овощами в хлебной основе. У нас ее привыкли покупать в лаваше. И да, если убрать из шаурмы неполезные добавки (на основе майонеза и кетчупа), то это вполне полезный и питательный завтрак. Или обед. И даже ужин. Зачем покупать эту еду на улице, когда можно включить фантазию и побаловать себя шаурмой домашней? Как приготовить шаурму с курицей и другими начинками и как правильно заворачивать ее – узнаете ниже.

Шаурма: рецепт простой

Домашняя шаурма с курицей
Домашняя шаурма с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 2 куриных бедра без кости
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Черный молотый перец
  • Красный молотый перец
  • Соль
  • 1 кочан пекинской капусты
  • 1 морковь
  • 2 маринованных огурца
  • 2 малосольных огурца
  • 1 красный лук
  • 5 мелких помидоров
  • Несколько веточек зелени
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 небольшой свежий огурец
  • 250 мл натурального йогурта
  • 2 упаковки лаваша

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
  2. Куриные бедра положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
  3. Все мясо сложить в миску, перемешать с растительным маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
  4. Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
  5. Очищенную морковь натереть на средней терке. Отправить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
  6. Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
  7. Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
  8. Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
  9. Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
  10. Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
  11. Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
  12. Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
  13. Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
  14. Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть чуть уже предыдущего. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
  15. Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с двух сторон.

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Шаурма: рецепт с колбасой

Шаурма с колбасой
Шаурма с колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 лаваша
  • 2 огурца
  • 200 г моркови по-корейски
  • 2 помидора
  • 400 г колбасы
  • 5-6 листьев пекинской капусты
  • 150 г сыра
  • Кетчуп, майонез
  • Пучок свежей зелени

Способ приготовления:

  1. Колбасу нарезать небольшими кубиками и обжарить на сковородке в течение 10 минут. По вкусу можно добавить приправ.
  2. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Тонкой соломкой нарезать огурцы. Тонко нашинковать капусту, зелень мелко порубить. Натереть сыр на крупной терке.
  3. Сначала на лаваш выложить колбасу, добавить помидоры и огурцы. Добавить капусту, зелень.
  4. Затем выложить слой корейской морковки, сыра, добавить майонез и кетчуп. Загнуть края лаваша и свернуть рулетом.
  5. Подогреть шаурму на сковородке с толстым дном или на прижимном гриле.

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Шаурма: рецепт пп

Домашняя шаурма с курицей и овощами
Домашняя шаурма с курицей и овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1/4 кочана молодой капусты
  • 1 морковь
  • 1 свежий огурец и/или помидор
  • 2 маринованных огурца
  • 1/2 красной луковицы
  • Оливковое масло
  • 3 лаваша

Для соуса:

  • 100 г натурального йогурта
  • 2 дольки чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку отварить или запечь в духовке, замариновав в любимых специях. Готовое филе тонко нарезать.
  2. Мелко нашинковать капусту и помять ее чистыми руками. Натереть очищенную морковь на крупной терке, добавить немного растительного масла и перемешать.
  3. Огурцы, помидоры и лук произвольно нарезать.
  4. Смешать все ингредиенты для соуса.
  5. Собрать домашнюю шаурму: лист лаваша смазать соусом, выложить сверху куриную грудку, отступив 10 см от края. Сверху распределить овощи и салат из капусты.
  6. Свернуть лаваш в рулет. Обжарить домашнюю шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле.

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Шаурма: классический рецепт

Шаурма классическая
Шаурма классическая
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 армянских лаваша
  • 2 помидора (свежих)
  • 1 ст. л. салатного лука
  • 1 огурец
  • 4-5 ст. л. соуса соевого
  • 150 г любого мяса
  • 1 ст. л. специй "7 перцев"
  • 2 зубчика чеснока
  • Масло растительное
  • Сметана
  • Майонез
  • Картошка фри или чипсы
  • Петрушка

Способ приготовления:

  1. В глубокой мисочке смешать приправу, соус и растительное масло. Добавить мясо и мариновать в течение часа.
  2. Достать мясо и нарезать его тонкими пластинками, а затем обжарить в заранее разогретой и смазанной маслом жаровне.
  3. В это время приготовить соус – в равных количествах смешать майонез, сметану и измельченный чеснок.
  4. Огурец очистить от кожуры и мелко нарезать, нарезать кубиками помидор.
  5. На стол положить тонкий лаваш, после чего на него поочередно выложить поджаренное мясо, измельченные овощи и свежую зелень. Сверху полить начинку небольшим количеством соуса, затем ровным слоем разложить картошку фри или чипсы и аккуратно свернуть лаваш в трубочку.

Настоящая арабская шаурма: рецепт

Домашняя шаурма с мясом
Домашняя шаурма с мясом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г курицы
  • 4 тонких лаваша
  • 1 баночка натурального йогурта
  • 1 огурец
  • 4-5 помидоров черри
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 красный лук
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Петрушка
  • Куркума, паприка, зира, перец черный, измельченный кориандр
  • 1/2 лимона

Способ приготовления:

  1. Замариновать курицу в маринаде из масла, чеснока, куркумы, паприки, зиры и черного перца. Оставить на несколько часов.
  2. Поджарить курицу на сковороде гриль, не пересушить.
  3. Для соуса смешать йогурт, сок лимона, перец черный, кориандр и чеснок.
  4. Разложить на столе листы лаваша. Нарезать произвольно овощи: помидоры черри, огурец, репчатый лук, петрушку.
  5. Овощи разложить на все четыре лаваша, сверху поместить мясо курицы. Полить приготовленным соусом. Завернуть лаваш в трубочку, сформировав шаурму.

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Шаурма: рецепт соуса

Соус для шаурмы
Соус для шаурмы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 250 г майонеза
  • 200 г кефира
  • 3 ст. л. сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. карри
  • 1/2 ч. л. хмели-сунели
  • 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки

Способ приготовления:

  1. Смешайте майонез, кефир и сметану.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте на несколько часов в холодильник.

Как правильно заворачивать шаурму

  • Смазать лаваш соусом, выложить начинку посередине.
  • Подогнуть левый и правый край лаваша к начинке.
  • Подогнуть нижний край лаваша, делая один оборот, чтобы начинка целиком оказалась внутри. Дальше – заворачивать трубочкой.

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