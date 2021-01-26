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5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото

Сегодня, 14:19

Семгой салат не испортишь, попробуйте приготовить – и убедитесь сами

Если вы отдаете предпочтение легкому ужину, легкому – то есть без мяса, то салаты с семгой – прекрасный выбор. Они не нагрузят желудок, а если туда добавить овощи и зелень, то это диетическое блюдо. Ниже представлены рецепты салатов с семгой и авокадо, помидорами, кукурузой и мягким сыром.

Салат с семгой и овощами

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Ингредиенты

  • Слабосоленая семга (форель) – 100 г ⠀
  • Картофель отварной – 2 шт.⠀
  • Яйца – 2 шт.⠀
  • Сыр – 100 г ⠀
  • Лист салата
  • Огурец свежий – 100 г ⠀
  • Майонез ⠀
  • Соль, перец ⠀

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, соль и перец по вкусу. ⠀

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Салат с семгой, помидорами и сыром

Фото: instagram.com/domashny_ochag_/

Ингредиенты

  • Руккола – 150 г
  • Семга слабосоленая – 100 г
  • Помидоры черри – 5 шт.
  • Сыр фетакса (или моцарелла) – 50 г

Для заправки

  • Бальзамический уксус, оливковое масло – по 1 ст. л
  • Сахарная пудра – 1 ч. л
  • Сок лимона – 2 ст. л
  • Соль

Способ приготовления

  1. Сыр нарезать кубиками, помидоры – дольками.
  2. Соединить ингредиенты для заправки, перемешать с зеленью.
  3. Рыбу нарезать тонкими полосками.
  4. Выложить на порционную тарелку зелень, помидоры, сыр, рыбу.

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Салат с семгой и огурцами

Фото: instagram.com/foood__day/

Ингредиенты

  • Семга слабосоленая – 250 г
  • Огурец – 3 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Зелень, сметана

Способ приготовления

  1. Нарезать семгу, яйца, огурцы кубиками.
  2. Заправить нежирной сметаной.
  3. Посыпать зеленью.

Салат с семгой и авокадо

Фото: instagram.com/food_cakes_by_regina/

Ингредиенты

  • Семга слабосоленая – 300 г
  • Авокадо – 2 шт.
  • Листья салата – 8 шт.
  • Руккола – 120 г
  • Помидоры – 8 шт.
  • Зелень

Для заправки

  • Лимонный сок, оливковое масло – по 4 ст. л
  • Горчица – 2 ч. л
  • Соль – щепотка
  • Перец красный молотый
  • Смесь прованских трав

Способ приготовления

  1. Первым слоем на тарелку выложить листья салата, на них – рукколу.
  2. Авокадо нарезать тонкими полосками и выложить на салатную подушку.
  3. Помидоры нарезать дольками и выложить сверху. Потом – семгу, нарезанную небольшими ломтиками.
  4. Сверху кладем зелень.
  5. Для заправки смешать сухие ингредиенты: соль, красный перец и прованские травы. Лимонный сок смешать с маслом и горчицей.
  6. Полить салат заправкой перед подачей.

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Салат с семгой, кукурузой, яйцом и сыром

Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Ингредиенты

  • Семга слабосоленая – 250 г
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Яйца – 6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Майонез 200 г

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, отделить белки от желтков, натереть по отдельности на крупную терку.
  2. Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипятком, воду сцедить.
  3. Сыр натереть на крупную терку. Рыбу нарезать кубиками.
  4. Выложить слоями, каждый слой смазывать майонезом: белок, кукуруза, сыр, лук и желток.
  5. Сверху украсить семгой и кунжутом.

Здесь собраны рецепты вкусного тертого пирога.

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