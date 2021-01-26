Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

В домашних условиях – это очень просто

Лазанья – гордость итальянской кухни. Кстати, итальянцы очень ревностно относятся к макаронно-мясной запеканке, ведь на авторство претендовали и англичане, и скандинавы. Примерно такой же скандал в свое время возник и вокруг происхождения шведских фрикаделек. Мы, все-таки, обратимся к классической теории появления лазаньи. Ну и приготовим лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель в духовке. Именно этот рецепт мы все считаем классическим.

Старушка лазанья

Фото: instagram.com/peoplepasta/

Итак, первый итальянский рецепт блюда был обнаружен в анонимной рукописи 14-го века, нашли ее в окрестностях Неаполя. Рукопись получила название Liber de coquina ("Кулинарная книга"). В Средневековье лазанью готовили так: отваривали листы теста, прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар. Возможно, были и корица, гвоздика, мускатный орех. Есть предположение, что с этими экзотическими специями в те времена итальянцы уже были знакомы.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Итальянская лазанья Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Листы для лазаньи

100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

700 г мясного фарша

800 мл помидоров в собственном соку

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

3 ст. л. оливкового масла

100 мл сухого белого вина

200 мл молока

1 щедрый пучок базилика

0.5 стебля сельдерея

1 ч. л. соли

Молотый перец

Для соуса бешамель:

600 мл молока

60 г сливочного масла

60 г муки

40 г тертого пармезана

щепотка мускатного ореха

Рецепт приготовления:

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Здесь найдете рецепты украинского борща с курицей, говядиной и свининой, а также рецепты домашней шаурмы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться