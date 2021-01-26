Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Сегодня, 11:48

В домашних условиях – это очень просто

Лазанья – гордость итальянской кухни. Кстати, итальянцы очень ревностно относятся к макаронно-мясной запеканке, ведь на авторство претендовали и англичане, и скандинавы. Примерно такой же скандал в свое время возник и вокруг происхождения шведских фрикаделек. Мы, все-таки, обратимся к классической теории появления лазаньи. Ну и приготовим лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель в духовке. Именно этот рецепт мы все считаем классическим.

Старушка лазанья

Фото: instagram.com/peoplepasta/

Итак, первый итальянский рецепт блюда был обнаружен в анонимной рукописи 14-го века, нашли ее в окрестностях Неаполя. Рукопись получила название Liber de coquina ("Кулинарная книга"). В Средневековье лазанью готовили так: отваривали листы теста, прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар. Возможно, были и корица, гвоздика, мускатный орех. Есть предположение, что с этими экзотическими специями в те времена итальянцы уже были знакомы.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Итальянская лазанья
Итальянская лазанья
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи
  • 100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

  • 700 г мясного фарша
  • 800 мл помидоров в собственном соку
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 мл молока
  • 1 щедрый пучок базилика
  • 0.5 стебля сельдерея
  • 1 ч. л. соли
  • Молотый перец

Читайте также:
Как выбрать качественное мясо – 6 главных правил

Для соуса бешамель:

  • 600 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 60 г муки
  • 40 г тертого пармезана
  • щепотка мускатного ореха

Рецепт приготовления:

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
  2. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
  3. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
  4. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
  5. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
  6. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
  7. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
  8. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
  9. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
  10. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

Здесь найдете рецепты украинского борща с курицей, говядиной и свининой, а также рецепты домашней шаурмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 рецептов тертого пирога - с творогом, вишней, яблоком Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов Сыр тофу: польза, вред и правила выбора Как правильно есть пиццу: это не так просто, как кажется Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей
рецепт лазанья итальянская кухня итальянская паста
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

Вчера, 15:16Вкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

Вчера, 14:32Звездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Вчера, 14:10Вкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Вчера, 13:32Звездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

Вчера, 12:36Вкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Вчера, 12:14Events

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Вчера, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Вчера, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Вчера, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Вчера, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

Новости партнеров

Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять