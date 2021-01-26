Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт
В домашних условиях – это очень просто
Лазанья – гордость итальянской кухни. Кстати, итальянцы очень ревностно относятся к макаронно-мясной запеканке, ведь на авторство претендовали и англичане, и скандинавы. Примерно такой же скандал в свое время возник и вокруг происхождения шведских фрикаделек. Мы, все-таки, обратимся к классической теории появления лазаньи. Ну и приготовим лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель в духовке. Именно этот рецепт мы все считаем классическим.
Итак, первый итальянский рецепт блюда был обнаружен в анонимной рукописи 14-го века, нашли ее в окрестностях Неаполя. Рукопись получила название Liber de coquina ("Кулинарная книга"). В Средневековье лазанью готовили так: отваривали листы теста, прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар. Возможно, были и корица, гвоздика, мускатный орех. Есть предположение, что с этими экзотическими специями в те времена итальянцы уже были знакомы.
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи
- 100 г тертого пармезана
Для мясного соуса:
- 700 г мясного фарша
- 800 мл помидоров в собственном соку
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 20 г сливочного масла
- 3 ст. л. оливкового масла
- 100 мл сухого белого вина
- 200 мл молока
- 1 щедрый пучок базилика
- 0.5 стебля сельдерея
- 1 ч. л. соли
- Молотый перец
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Для соуса бешамель:
- 600 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 60 г муки
- 40 г тертого пармезана
- щепотка мускатного ореха
Рецепт приготовления:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
- Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
- Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
- Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
- Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
- Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
- Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
- Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.
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