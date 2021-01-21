Как выбрать качественное мясо – 6 главных правил

Узнаем, на что нужно обращать внимание, а также – как быстро размораживать мясо

Этот материал важно прочесть тем, кто загружает морозильную камеру впрок разными видами мяса. Поговорим о том, как правильно выбирать мясо, на что нужно обращать внимание при его покупке. А также узнаем, как правильно его разморозить. Шеф-повар Иван Булавин поделился своими рекомендациями.

Фото: Иван Булавин

"Я сторонник того, чтобы покупать мясо у специализированных поставщиков или магазинах, так как у них есть необходимая документация, условия для обработки и хранения и вся продукция сертифицирована", – говорит Иван Булавин.

На что нужно обращать внимание при выборе мяса

Фото: Pinterest

Цвет

Мясо – это мышца, чем активней она работает, тем больше нуждается в кислороде, а поступает он с помощью кровоснабжения. Следовательно, чем темнее мясо, тем оно более жесткое и менее жирное, и наоборот – чем светлее по цвету, тем оно более сочное и нежное. Темное мясо требует долгого томления, а для светлого достаточно обжарки. Обратите внимание, чтобы на мясе не было заветренных мест и желтоватых оттенков. Мясо курицы должно быть розоватым с бледно-желтым жиром. У взрослых куриц кожа более толстая с желтоватым оттенком.

Поверхность

Мясо заветривается, если вы пришли на рынок не утром, а после обеда. И когда вы видите бледно-розовую или бледно-красную корочку – это нормальное, но никаких посторонних оттенков или пятен на мясе не должно быть.

Упругость

Свежее мясо при нажатии должно как бы пружинить, а место, которое осталось после нажатия, должно быстро выровняться.

Жира на мясе

Если жир желтый, значит, животное было старое. Такое мясо будет жестким, и готовить его придется дольше. У хорошей говядины жир белый и крошится, у качественной свинины бело-розовые упругие прослойки сала.

Запах

Мясо не должно иметь выразительного запаха. Считается удовлетворительным, когда оно пахнет молоком.

Текстура

Отруб не должен распадаться на волокна, на ощупь должен быть мягким, сочным и ни в коем случае липким.

Как правильно разморозить мясо

Фото: Pexels

Размораживать мясо быстро можно только в герметичной упаковке, погрузив его в холодную воду не ниже 0 градусов. Большие куски мяса следует размораживать в холодильнике при температуре не выше +4 градусов, так как в воде оно начнет портиться снаружи, а внутри будет еще замороженное.

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