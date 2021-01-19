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Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

Сегодня, 18:54

С грибами и сыром, с грибами и свининой, с рыбой, рецепт грибного жюльена в булочке

Жюльен – прекрасный маркетинговый ход. Один из самых гениальных в кулинарии последних 150 лет. И вот почему. Если вы думали, что это исконно французская изысканная закуска, то вы глубоко ошибались. Дело в том, что во Франции словом "жюльен" называют стиль нарезки, вернее, то, что после этой нарезки получается. А именно – тонкие, как спичка, полоски продуктов. Прежде всего овощей. Например, грибов. То есть хорошо и давно известное блюдо – грибы в сметане – нарезанные в стиле жюльен, получили одноименное название. Так разные вариации запекания тонко порезанных овощей с любым мясом стали называть жюльенами. Конечно, с целью придать этим всем простым блюдами французского флера. Предлагаем рецепты жюльена с грибами и сыром, классического, с грибами и курицей в духовке и в булочке с грибами.

Жюльен со сливками, курицей и грибами

Жюльен с курицей и грибами
Жюльен с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • 100 г лука
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч. л. муки
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
  2. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
  5. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
  6. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
  7. Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180º С в течение 20 минут или до румяной корочки.
  8. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Жюльен с грибами и сыром

Жюльен с шампиньонами и сыром
Жюльен с шампиньонами и сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 500 г шампиньонов
  • 1 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 1 стакан сметаны
  • 1 ст. л. панировочных сухарей
  • 100 г пармезана
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Очищенный лук измельчите и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
  2. Шампиньоны почистите, нарежьте соломкой, ошпарьте горячей водой и обжарьте в сливочном или растительном масле до готовности.
  3. Сделайте сметанный соус. Налейте в сковородку немного масла и обжарьте в нем муку. Взбейте яйца и смешайте их со сметаной, добавьте обжаренную муку. Посолите и поперчите.
  4. Соедините обжаренные грибы и лук, выложите в кокотницы.
  5. Грибы и лук залейте получившимся соусом. Сыр смешайте с сухарями и посыпьте этой смесью будущий жюльен.
  6. Поставьте в разогретую духовку и запеките до появления румяной сырной корочки.

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Жюльен в булочке с грибами

Жюльен в булочке с грибами
Жюльен в булочке с грибами
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 100 мл сливок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 булочки
  • 1 луковица
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
  2. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
  3. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

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Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен классический со свининой и грибами
Жюльен классический со свининой и грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Свинина – 200 г
  • Грибы – 200 г
  • Сливки 30% – 250 г
  • Сыр – 50 г
  • Луковица – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Грибы помыть и нарезать соломкой.
  2. Мясо нарезать тонкими полосками.
  3. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
  4. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
  5. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
  6. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
  7. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

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Жюльен с красной рыбой

Фото: instagram.com/tasty_ua/

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы – 300 г
  • Лук репчатый – 1 крупная луковица
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сливки 10% – 350 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Мука – 1 ст.мл.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
  2. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
  3. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
  4. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
  5. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
  6. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
  7. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
  8. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
  9. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Здесь узнаете о том, как правильно готовить рис и не допускать при этом ошибок.

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Источник: Сегодня
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