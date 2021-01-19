Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

С грибами и сыром, с грибами и свининой, с рыбой, рецепт грибного жюльена в булочке

Жюльен – прекрасный маркетинговый ход. Один из самых гениальных в кулинарии последних 150 лет. И вот почему. Если вы думали, что это исконно французская изысканная закуска, то вы глубоко ошибались. Дело в том, что во Франции словом "жюльен" называют стиль нарезки, вернее, то, что после этой нарезки получается. А именно – тонкие, как спичка, полоски продуктов. Прежде всего овощей. Например, грибов. То есть хорошо и давно известное блюдо – грибы в сметане – нарезанные в стиле жюльен, получили одноименное название. Так разные вариации запекания тонко порезанных овощей с любым мясом стали называть жюльенами. Конечно, с целью придать этим всем простым блюдами французского флера. Предлагаем рецепты жюльена с грибами и сыром, классического, с грибами и курицей в духовке и в булочке с грибами.

Жюльен со сливками, курицей и грибами

Жюльен с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

200 г сливок

100 г лука

100 г твердого сыра

1 ч. л. муки

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой. Сыр натереть на терке. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут). Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180º С в течение 20 минут или до румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Жюльен с грибами и сыром

Жюльен с шампиньонами и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 луковицы

500 г шампиньонов

1 ст. л. муки

2 яйца

1 стакан сметаны

1 ст. л. панировочных сухарей

100 г пармезана

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Очищенный лук измельчите и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Шампиньоны почистите, нарежьте соломкой, ошпарьте горячей водой и обжарьте в сливочном или растительном масле до готовности. Сделайте сметанный соус. Налейте в сковородку немного масла и обжарьте в нем муку. Взбейте яйца и смешайте их со сметаной, добавьте обжаренную муку. Посолите и поперчите. Соедините обжаренные грибы и лук, выложите в кокотницы. Грибы и лук залейте получившимся соусом. Сыр смешайте с сухарями и посыпьте этой смесью будущий жюльен. Поставьте в разогретую духовку и запеките до появления румяной сырной корочки.

Жюльен в булочке с грибами

Жюльен в булочке с грибами Фото: Pinterest

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

50 мл подсолнечного масла

100 мл сливок

200 г шампиньонов

2 булочки

1 луковица

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен классический со свининой и грибами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Свинина – 200 г

Грибы – 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Луковица – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления

Грибы помыть и нарезать соломкой. Мясо нарезать тонкими полосками. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Жюльен с красной рыбой

Фото: instagram.com/tasty_ua/

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 300 г

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Шампиньоны – 300 г

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст.мл.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Здесь узнаете о том, как правильно готовить рис и не допускать при этом ошибок.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться