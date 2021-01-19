Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов
С грибами и сыром, с грибами и свининой, с рыбой, рецепт грибного жюльена в булочке
Жюльен – прекрасный маркетинговый ход. Один из самых гениальных в кулинарии последних 150 лет. И вот почему. Если вы думали, что это исконно французская изысканная закуска, то вы глубоко ошибались. Дело в том, что во Франции словом "жюльен" называют стиль нарезки, вернее, то, что после этой нарезки получается. А именно – тонкие, как спичка, полоски продуктов. Прежде всего овощей. Например, грибов. То есть хорошо и давно известное блюдо – грибы в сметане – нарезанные в стиле жюльен, получили одноименное название. Так разные вариации запекания тонко порезанных овощей с любым мясом стали называть жюльенами. Конечно, с целью придать этим всем простым блюдами французского флера. Предлагаем рецепты жюльена с грибами и сыром, классического, с грибами и курицей в духовке и в булочке с грибами.
Жюльен со сливками, курицей и грибами
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 200 г сливок
- 100 г лука
- 100 г твердого сыра
- 1 ч. л. муки
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
- Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
- Сыр натереть на терке.
- Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
- Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
- Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
- Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180º С в течение 20 минут или до румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.
Жюльен с грибами и сыром
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 500 г шампиньонов
- 1 ст. л. муки
- 2 яйца
- 1 стакан сметаны
- 1 ст. л. панировочных сухарей
- 100 г пармезана
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Очищенный лук измельчите и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
- Шампиньоны почистите, нарежьте соломкой, ошпарьте горячей водой и обжарьте в сливочном или растительном масле до готовности.
- Сделайте сметанный соус. Налейте в сковородку немного масла и обжарьте в нем муку. Взбейте яйца и смешайте их со сметаной, добавьте обжаренную муку. Посолите и поперчите.
- Соедините обжаренные грибы и лук, выложите в кокотницы.
- Грибы и лук залейте получившимся соусом. Сыр смешайте с сухарями и посыпьте этой смесью будущий жюльен.
- Поставьте в разогретую духовку и запеките до появления румяной сырной корочки.
Жюльен в булочке с грибами
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 50 мл подсолнечного масла
- 100 мл сливок
- 200 г шампиньонов
- 2 булочки
- 1 луковица
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
- Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
- Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.
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Жюльен со свининой и шампиньонами
Ингредиенты
- Свинина – 200 г
- Грибы – 200 г
- Сливки 30% – 250 г
- Сыр – 50 г
- Луковица – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления
- Грибы помыть и нарезать соломкой.
- Мясо нарезать тонкими полосками.
- Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
- По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
- Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.
Жюльен с красной рыбой
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы – 300 г
- Лук репчатый – 1 крупная луковица
- Шампиньоны – 300 г
- Сливки 10% – 350 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Мука – 1 ст.мл.
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
- Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
- Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
- Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
- Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
- Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
- Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
- Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
- Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.
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