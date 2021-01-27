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Як приготувати кролика: 5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 16:05

Ці страви будуть доречні для тих, хто дотримується правильного харчування

Кролятина – м'ясо дієтичне. Воно засвоюється майже на 100% і малокалорійне. Спортсмени вибирають це м'ясо, бо в ньому міститься білок, прихильники здорового харчування і ті, хто практикує детокс-харчування – бо кролятина низькокалорійна, а для деяких – це єдине м'ясо, яке дозволяється за станом здоров'я. А от як правильно приготувати м'ясо кролика, з чим це м'ясо поєднується найкращим чином – дізнаєтеся з рецептів. Вони зібрані нижче.

Кролик у томатному соусі

Фото: instagram.com/anastasiya_crete/

Інгредієнти

  • Кролик – 2 кг
  • Лук-шалот – 20 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Помідори – 3-4 середніх
  • Сухе вино – 1 склянка
  • Лаврове листя – 3-4 шт.
  • Кориця – 1 паличка
  • Томатна паста – 1 ст. л
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець, кмин
  • Вода – 1 склянка

Спосіб приготування

  1. Кролика нарізати на порційні шматки. Обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору. Потім викласти на тарілку.
  2. Лук-шалот і часник пасерувати 5 хвилин у каструлі з товстим дном, посолити, поперчити
  3. Додати кмин, лаврове листя і паличку кориці.
  4. Влити склянку сухого вина.
  5. Додати томатну пасту і тушкувати 5 хвилин.
  6. Додати обсмажене м'ясо кролика, а через кілька хвилин протерті помідори. Все залити двома склянками води.
  7. Тушкувати один годину під закритою кришкою. Соус має загустіти.

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Кролик у вершковому соусі

Фото: instagram.com/romawova/

Інгредієнти

  • М'ясо кролика – 2 кг
  • Вершки не менше 20% – 200 мл

Для маринаду

  • Часник – 3 зубчики
  • Сіль, чорний перець, кріп за смаком
  • Гірчиця – 2 ст. л
  • Соєвий соус – 2 ст. л
  • Оливкова олія – 2 ст. л
  • Майонез – 2 ст. л
  • Сік лимона – 2 ст. л
  • Вода – 200 мл

Спосіб приготування

  1. Добре промити м'ясо, порізати на шматки і просушити паперовим рушником.
  2. Змішати інгредієнти для маринаду, змастити м'ясо і залишити маринуватися на годину в холодильнику.
  3. На добре розігрітій сковороді підсмажити м'ясо до золотистого кольору.
  4. Скласти м'ясо назад у сковорідку і залити 200 мл води.
  5. Закрити кришку і тушкувати 30 хвилин.
  6. Коли вода випарується, додати подрібнений часник, сіль, перець чорний і перемішати.
  7. Залити вершками м'ясо, посипати зеленню і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин під закритою кришкою.

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Тушкований кролик у сметані

Фото: instagram.com/polivoda.ru/

Інгредієнти

  • Тушка кролика – 1 шт.
  • Морква – 2 шт. середніх розмірів
  • Цибулина – 1 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Перець чорний мелений, червоний мелений, сіль – за смаком
  • Карі – 2 ч. л
  • Олія – 4 ст. л
  • Лаврове листя
  • Сметана – 400 мл
  • Вода – 1,5 склянки
  • Оливкова олія – 3 ст. л

Спосіб приготування

  1. Кролика нарізати на шматочки, просушити паперовим рушником. Викласти в миску.
  2. Часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, додати чорний і червоний перець, сіль.
  3. Отриманою пастою натерти м'ясо. Залишити маринуватися на 30 хвилин.
  4. Моркву і цибулю нарізати півкільцями.
  5. У сковороді обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Додати цибулю і моркву, тушкувати, доки овочі не стануть м'якими.
  6. Влити воду, довести до кипіння. Потім тушкувати годину, доки м'ясо не відокремиться від кісточки.
  7. Через годину додати сметану і карі. Протушкувати ще кілька хвилин.

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Тушкований кролик з грибами

Фото: instagram.com/lover_of_delicious_life/

Інгредієнти

  • М'ясо кролика – 800 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідор – 1/2 середнього
  • Перець солодкий – 1/2 середнього
  • Часник – 3 зубчики
  • Оцет винний – 1 ст. л
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Паприка – 1/2 ч. л
  • Базилік сушений – 1/3 ч. л
  • Коріандр – 1/3 ч. л
  • Гриби – 100 г (печериці або гливи)
  • Соєвий соус – 2 ст. л
  • Олія
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Ніжки натерти сіллю, паприкою, коріандром, базиліком. Додати перці та лаврове листя.
  2. Залити водою і додати оцет. Залишити маринуватися на годину.
  3. Обсмажити їх до рум'яної скоринки, викласти в мультиварку або сотейник.
  4. Додати нарізані кубиками цибулю і моркву (вода має закривати ніжки), посолити.
  5. Тушкувати в мультиварці 50 хвилин, якщо ж у сотейнику або духовці, то 1,5-2 години.
  6. Гриби обсмажити в олії з цибулею.
  7. Викласти м'ясо і гриби на тарілку. Додати порізані кубиками свіжі помідори та перець.
  8. Змішати соєвий соус із олією, паприкою. Полити м'ясо.

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Кролик у гірчично-винній заливці

Фото: іnstagram.com/kate_history/

Інгредієнти

  • Кролик – 600-700 г
  • Гірчиця готова – 2 ст. л
  • Гірчиця в зернах – 2 ст. л
  • Лук – 2 шт.
  • В'ялені томати – 150 г
  • Розмарин – 2 гілочки
  • Вино біле сухе – 60 мл
  • Олія або оливкова олія – 1 ч. л
  • Часник – 3 зубчики
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. М'ясо промити, обсушити, нарізати на порційні шматочки, натерти сіллю і перцем.
  2. Змішати два види гірчиці, додати чайну ложку олії та обмазати цією сумішшю кролика з двох боків.
  3. У сковороду викласти м'ясо, додати цибулю і часник. Трошки полити олією.
  4. Накрити сковороду фольгою і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин.
  5. Дістати сковороду, зняти фольгу, додати в'ялені томати, розмарин і вино. Перемішати так, щоб томати опинилися під м'ясом.
  6. Поставити в духовку, не накриваючи, на 1 годину. Кожні 20 хвилин поливати м'ясо соком.
  7. Після приготування залишити кролика в духовці на 10 хвилин.

Тут зібрано 5 рецептів пампушок.

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