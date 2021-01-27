Як приготувати кролика: 5 оригінальних рецептів

Ці страви будуть доречні для тих, хто дотримується правильного харчування

Кролятина – м'ясо дієтичне. Воно засвоюється майже на 100% і малокалорійне. Спортсмени вибирають це м'ясо, бо в ньому міститься білок, прихильники здорового харчування і ті, хто практикує детокс-харчування – бо кролятина низькокалорійна, а для деяких – це єдине м'ясо, яке дозволяється за станом здоров'я. А от як правильно приготувати м'ясо кролика, з чим це м'ясо поєднується найкращим чином – дізнаєтеся з рецептів. Вони зібрані нижче.

Кролик у томатному соусі

Фото: instagram.com/anastasiya_crete/

Інгредієнти

Кролик – 2 кг

Лук-шалот – 20 шт.

Часник – 3 зубчики

Помідори – 3-4 середніх

Сухе вино – 1 склянка

Лаврове листя – 3-4 шт.

Кориця – 1 паличка

Томатна паста – 1 ст. л

Оливкова олія

Сіль, перець, кмин

Вода – 1 склянка

⠀ Спосіб приготування

Кролика нарізати на порційні шматки. Обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору. Потім викласти на тарілку. Лук-шалот і часник пасерувати 5 хвилин у каструлі з товстим дном, посолити, поперчити Додати кмин, лаврове листя і паличку кориці. Влити склянку сухого вина. Додати томатну пасту і тушкувати 5 хвилин. Додати обсмажене м'ясо кролика, а через кілька хвилин протерті помідори. Все залити двома склянками води. Тушкувати один годину під закритою кришкою. Соус має загустіти.

Кролик у вершковому соусі

Фото: instagram.com/romawova/

Інгредієнти

М'ясо кролика – 2 кг

Вершки не менше 20% – 200 мл

Для маринаду

Часник – 3 зубчики

Сіль, чорний перець, кріп за смаком

Гірчиця – 2 ст. л

Соєвий соус – 2 ст. л

Оливкова олія – 2 ст. л

Майонез – 2 ст. л

Сік лимона – 2 ст. л

Вода – 200 мл

Спосіб приготування

Добре промити м'ясо, порізати на шматки і просушити паперовим рушником. Змішати інгредієнти для маринаду, змастити м'ясо і залишити маринуватися на годину в холодильнику. На добре розігрітій сковороді підсмажити м'ясо до золотистого кольору. Скласти м'ясо назад у сковорідку і залити 200 мл води. Закрити кришку і тушкувати 30 хвилин. Коли вода випарується, додати подрібнений часник, сіль, перець чорний і перемішати. Залити вершками м'ясо, посипати зеленню і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин під закритою кришкою.

Тушкований кролик у сметані

Фото: instagram.com/polivoda.ru/

Інгредієнти

Тушка кролика – 1 шт.

Морква – 2 шт. середніх розмірів

Цибулина – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Перець чорний мелений, червоний мелений, сіль – за смаком

Карі – 2 ч. л

Олія – 4 ст. л

Лаврове листя

Сметана – 400 мл

Вода – 1,5 склянки

Оливкова олія – 3 ст. л

Спосіб приготування

Кролика нарізати на шматочки, просушити паперовим рушником. Викласти в миску. Часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, додати чорний і червоний перець, сіль. Отриманою пастою натерти м'ясо. Залишити маринуватися на 30 хвилин. Моркву і цибулю нарізати півкільцями. У сковороді обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Додати цибулю і моркву, тушкувати, доки овочі не стануть м'якими. Влити воду, довести до кипіння. Потім тушкувати годину, доки м'ясо не відокремиться від кісточки. Через годину додати сметану і карі. Протушкувати ще кілька хвилин.

Тушкований кролик з грибами

Фото: instagram.com/lover_of_delicious_life/

Інгредієнти

М'ясо кролика – 800 г

Цибуля – 1 шт.

Помідор – 1/2 середнього

Перець солодкий – 1/2 середнього

Часник – 3 зубчики

Оцет винний – 1 ст. л

Лаврове листя – 2 шт.

Паприка – 1/2 ч. л

Базилік сушений – 1/3 ч. л

Коріандр – 1/3 ч. л

Гриби – 100 г (печериці або гливи)

Соєвий соус – 2 ст. л

Олія

Сіль перець

Спосіб приготування

Ніжки натерти сіллю, паприкою, коріандром, базиліком. Додати перці та лаврове листя. Залити водою і додати оцет. Залишити маринуватися на годину. Обсмажити їх до рум'яної скоринки, викласти в мультиварку або сотейник. Додати нарізані кубиками цибулю і моркву (вода має закривати ніжки), посолити. Тушкувати в мультиварці 50 хвилин, якщо ж у сотейнику або духовці, то 1,5-2 години. Гриби обсмажити в олії з цибулею. Викласти м'ясо і гриби на тарілку. Додати порізані кубиками свіжі помідори та перець. Змішати соєвий соус із олією, паприкою. Полити м'ясо.

Кролик у гірчично-винній заливці

Фото: іnstagram.com/kate_history/

Інгредієнти

Кролик – 600-700 г

Гірчиця готова – 2 ст. л

Гірчиця в зернах – 2 ст. л

Лук – 2 шт.

В'ялені томати – 150 г

Розмарин – 2 гілочки

Вино біле сухе – 60 мл

Олія або оливкова олія – 1 ч. л

Часник – 3 зубчики

Сіль перець

⠀ Спосіб приготування

М'ясо промити, обсушити, нарізати на порційні шматочки, натерти сіллю і перцем. Змішати два види гірчиці, додати чайну ложку олії та обмазати цією сумішшю кролика з двох боків. У сковороду викласти м'ясо, додати цибулю і часник. Трошки полити олією. Накрити сковороду фольгою і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин. Дістати сковороду, зняти фольгу, додати в'ялені томати, розмарин і вино. Перемішати так, щоб томати опинилися під м'ясом. Поставити в духовку, не накриваючи, на 1 годину. Кожні 20 хвилин поливати м'ясо соком. Після приготування залишити кролика в духовці на 10 хвилин.

Тут зібрано 5 рецептів пампушок.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися