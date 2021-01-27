Як приготувати кролика: 5 оригінальних рецептів
Ці страви будуть доречні для тих, хто дотримується правильного харчування
Кролятина – м'ясо дієтичне. Воно засвоюється майже на 100% і малокалорійне. Спортсмени вибирають це м'ясо, бо в ньому міститься білок, прихильники здорового харчування і ті, хто практикує детокс-харчування – бо кролятина низькокалорійна, а для деяких – це єдине м'ясо, яке дозволяється за станом здоров'я. А от як правильно приготувати м'ясо кролика, з чим це м'ясо поєднується найкращим чином – дізнаєтеся з рецептів. Вони зібрані нижче.
Кролик у томатному соусі
Інгредієнти
- Кролик – 2 кг
- Лук-шалот – 20 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Помідори – 3-4 середніх
- Сухе вино – 1 склянка
- Лаврове листя – 3-4 шт.
- Кориця – 1 паличка
- Томатна паста – 1 ст. л
- Оливкова олія
- Сіль, перець, кмин
- Вода – 1 склянка
⠀ Спосіб приготування
- Кролика нарізати на порційні шматки. Обсмажити на оливковій олії до золотистого кольору. Потім викласти на тарілку.
- Лук-шалот і часник пасерувати 5 хвилин у каструлі з товстим дном, посолити, поперчити
- Додати кмин, лаврове листя і паличку кориці.
- Влити склянку сухого вина.
- Додати томатну пасту і тушкувати 5 хвилин.
- Додати обсмажене м'ясо кролика, а через кілька хвилин протерті помідори. Все залити двома склянками води.
- Тушкувати один годину під закритою кришкою. Соус має загустіти.
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Кролик у вершковому соусі
Інгредієнти
- М'ясо кролика – 2 кг
- Вершки не менше 20% – 200 мл
Для маринаду
- Часник – 3 зубчики
- Сіль, чорний перець, кріп за смаком
- Гірчиця – 2 ст. л
- Соєвий соус – 2 ст. л
- Оливкова олія – 2 ст. л
- Майонез – 2 ст. л
- Сік лимона – 2 ст. л
- Вода – 200 мл
Спосіб приготування
- Добре промити м'ясо, порізати на шматки і просушити паперовим рушником.
- Змішати інгредієнти для маринаду, змастити м'ясо і залишити маринуватися на годину в холодильнику.
- На добре розігрітій сковороді підсмажити м'ясо до золотистого кольору.
- Скласти м'ясо назад у сковорідку і залити 200 мл води.
- Закрити кришку і тушкувати 30 хвилин.
- Коли вода випарується, додати подрібнений часник, сіль, перець чорний і перемішати.
- Залити вершками м'ясо, посипати зеленню і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин під закритою кришкою.
Тушкований кролик у сметані
Інгредієнти
- Тушка кролика – 1 шт.
- Морква – 2 шт. середніх розмірів
- Цибулина – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Перець чорний мелений, червоний мелений, сіль – за смаком
- Карі – 2 ч. л
- Олія – 4 ст. л
- Лаврове листя
- Сметана – 400 мл
- Вода – 1,5 склянки
- Оливкова олія – 3 ст. л
Спосіб приготування
- Кролика нарізати на шматочки, просушити паперовим рушником. Викласти в миску.
- Часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, додати чорний і червоний перець, сіль.
- Отриманою пастою натерти м'ясо. Залишити маринуватися на 30 хвилин.
- Моркву і цибулю нарізати півкільцями.
- У сковороді обсмажити м'ясо до золотистої скоринки. Додати цибулю і моркву, тушкувати, доки овочі не стануть м'якими.
- Влити воду, довести до кипіння. Потім тушкувати годину, доки м'ясо не відокремиться від кісточки.
- Через годину додати сметану і карі. Протушкувати ще кілька хвилин.
Тушкований кролик з грибами
Інгредієнти
- М'ясо кролика – 800 г
- Цибуля – 1 шт.
- Помідор – 1/2 середнього
- Перець солодкий – 1/2 середнього
- Часник – 3 зубчики
- Оцет винний – 1 ст. л
- Лаврове листя – 2 шт.
- Паприка – 1/2 ч. л
- Базилік сушений – 1/3 ч. л
- Коріандр – 1/3 ч. л
- Гриби – 100 г (печериці або гливи)
- Соєвий соус – 2 ст. л
- Олія
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Ніжки натерти сіллю, паприкою, коріандром, базиліком. Додати перці та лаврове листя.
- Залити водою і додати оцет. Залишити маринуватися на годину.
- Обсмажити їх до рум'яної скоринки, викласти в мультиварку або сотейник.
- Додати нарізані кубиками цибулю і моркву (вода має закривати ніжки), посолити.
- Тушкувати в мультиварці 50 хвилин, якщо ж у сотейнику або духовці, то 1,5-2 години.
- Гриби обсмажити в олії з цибулею.
- Викласти м'ясо і гриби на тарілку. Додати порізані кубиками свіжі помідори та перець.
- Змішати соєвий соус із олією, паприкою. Полити м'ясо.
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Кролик у гірчично-винній заливці
Інгредієнти
- Кролик – 600-700 г
- Гірчиця готова – 2 ст. л
- Гірчиця в зернах – 2 ст. л
- Лук – 2 шт.
- В'ялені томати – 150 г
- Розмарин – 2 гілочки
- Вино біле сухе – 60 мл
- Олія або оливкова олія – 1 ч. л
- Часник – 3 зубчики
- Сіль перець
⠀ Спосіб приготування
- М'ясо промити, обсушити, нарізати на порційні шматочки, натерти сіллю і перцем.
- Змішати два види гірчиці, додати чайну ложку олії та обмазати цією сумішшю кролика з двох боків.
- У сковороду викласти м'ясо, додати цибулю і часник. Трошки полити олією.
- Накрити сковороду фольгою і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин.
- Дістати сковороду, зняти фольгу, додати в'ялені томати, розмарин і вино. Перемішати так, щоб томати опинилися під м'ясом.
- Поставити в духовку, не накриваючи, на 1 годину. Кожні 20 хвилин поливати м'ясо соком.
- Після приготування залишити кролика в духовці на 10 хвилин.
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