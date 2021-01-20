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Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке

Сегодня, 17:40

Это не займет много времени, а результат приятно удивит

Шведские фрикадельки – точно одно из самых главных гастрономических разочарований последних двух лет. Дело в том, что никакие они не шведские, а турецкие. О чем шведское правительство, не просто какие-то посторонние люди, сообщило в своем Твиттере. В заявлении было сказано: король Карл XII, еще в начале XVIII века, привез рецепт блюда из Турции. Разочарованию шведов не было предела, ведь больше 300 лет они считали эти маленькие сочные мясные шарики только своими и еще – национальным достоянием. Турки же, в свою очередь, похвалили правительство Швеции за справедливость. А потом вдруг резко попросили дать блюду иное название.

Разберемся в шведско-турецком кулинарном конфликте и приготовим все-таки шведские фрикадельки в мультиварке. Будем называть их шведскими, так как турецкими их официально никто не объявлял. Во всяком случае, пока что.

Так фрикадельки или кюфта?

Фото: instagram.com/tanyashpilko/

Кюфта. Именно этим словом турки просили называть шведские фрикадельки. Кюфта – это что-то среднее между котлетами и тюфтелями из баранины с большим количеством специй, прежде всего шафрана. Шведские фрикадельки из баранины не готовят. Отличаются эти два блюда и подачей. Кюфту подают без гарнира, а фрикадельки из Швеции не подаются без картофеля и брусничного соуса. К тому же в их составе присутствует ингредиент – вустерширский соус – не характерный для кухни Турции. Это кисло-сладкий, слегка пикантный ферментированный английский соус, готовят который, если коротко, на основе уксуса, сахара и анчоусов.

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Шведские фрикадельки в мультиварке

Фото: instagram.com/the_pled/

Ингредиенты

  • говяжий фарш – 1 кг
  • панировочные сухари – 1/2 ст.
  • репчатый лук – 1/2 ст.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • перец – 1/2 ч. л.
  • говяжий бульон – 2 ст.
  • молоко – 2 ст.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • перец – 1/2 ч. л.
  • вустерширский соус – 1 ст. л.
  • петрушка
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте.
  2. В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения.
  3. Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным.
  4. Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут.
  5. Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.

А здесь узнаете о том, как правильно приготовить жареный рис.

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