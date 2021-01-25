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Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Сегодня, 12:36

Лучшие вегетарианские идеи для ужина

Завтрак и обед – основные приемы пищи. Но не нужно забывать, что есть продукты, от которых следует отказаться во время завтрака. И если утром мы можем позволить себе плотно поесть, то на ужин, желательно, приготовить что-нибудь легкое и полезное. Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки. Попробуйте, у вас обязательно получится.

Картофельная запеканка с сыром

Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты

  • 5 шт. – картофель
  • 100 г – сыр твердый
  • 2 шт. – яйца куриные
  • 5 ст. л. – майонез
  • Соль, чеснок и перец черный молотый по вкусу

⠀Способ приготовления

  1. Сыр натрите на терке. Половину тертого сыра смешайте с одним яйцом и майонезом. Также добавьте чеснок, черный молотый перец и соль.
  2. Картофель очистите от кожуры и тонко нарежьте или натрите на терке.
  3. Картофель смешайте с сырным соусом и выложите в форму для запекания.
  4. Оставшуюся половину тертого сыра смешайте со вторым яйцом. Получившейся смесью залейте сверху картофель.⠀
  5. Запекать блюдо в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки, примерно 35-40 минут.

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Хрустящий жареный тофу

Фото: instagram.com/food.vegans/
Фото: instagram.com/food.vegans/

Ингредиенты

1 упаковка тофу⠀
3 ст. л питательных дрожжей⠀
2 ст. л. универсальной муки⠀
2 ч. л. чесночного порошка⠀
1/2 ч. л. соли⠀
1/2 ч. л. перца⠀
2 ст. л. оливкового масла⠀

Способ приготовления

  1. Поместите тофу под пресс 10 минут.⠀
  2. Нарежьте тофу кубиками.⠀
  3. В небольшой миске смешайте тофу с пищевыми дрожжами, мукой, чесночным порошком, солью и перцем. Аккуратно перемешайте, чтобы хорошо покрыть тофу. Или поместите все ингредиенты в закрытый контейнер и хорошо встряхните.⠀
  4. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне.⠀
  5. Добавьте тофу. Готовьте в течение 4-6 минут, периодически переворачивая, пока они не станут золотисто-коричневыми и слегка хрустящими.⠀

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Тушеная капуста с грибами

Тушеная капуста с грибами
Тушеная капуста с грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1/2 среднего кочана капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 средняя луковица
  • 1 средний сладкий перец
  • Соль, сахар по вкусу
  • Прованские специи
  • 1 ст. л. уксуса
  • Подсолнечное масло
  • 2 ч. л. томатной пасты
  • Перец-горошек
  • Лавровый лист
  • 500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой
  3. Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
  4. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
  5. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
  6. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  7. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
  8. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
  9. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

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Перец, фаршированный кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом
Фаршированный перец овощами и кускусом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сладкие перцы (количество зависит от размера)
  • 1/2 чашки кускуса
  • 1 чашка кипящей воды или бульона
  • 1 небольшой баклажан
  • 1 небольшая луковица
  • 1 крупный спелый помидор
  • Тимьян или базилик
  • 100 г феты или брынзы

Способ приготовления:

  1. Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
  2. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
  4. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
  5. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
  6. Запекать при 190 ºС в течение 20-25 минут.

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Паста с соусом песто и овощами

Паста с соусом песто
Паста с соусом песто
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г замороженных соцветий брокколи
  • 200 г замороженного зеленого горошка
  • 200 г замороженной стручковой фасоли
  • 600 г пасты фузилли
  • 1 репчатый лук
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. соуса песто
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – для подачи
  • Свежий базилик – для украшения

Способ приготовления:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде.
  2. Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой.
  3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
  4. Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере.
  5. На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут.
  6. Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу.
  7. При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.

Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами

Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами
Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Круглая тыква весом 1.5 кг
  • 120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)
  • 2 моркови
  • 100 г изюма
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек кориандра
  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
  2. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду.
  3. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить.
  4. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать.
  5. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

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Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Запеканка из овощей в духовке без мяса
Запеканка из овощей в духовке без мяса
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 2 баклажана
  • 400 г картофеля
  • 1 крупный помидор
  • 200 г твердого сыра
  • 6 ст. л. сметаны или натурального йогурта
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками.
  2. Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания подсолнечным маслом (количество – столовая ложка).
  3. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
  4. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров.
  5. Смешайте сметану и пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу.
  6. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа.
  7. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

Плюсы и минусы вегетарианства

Специалисты по питанию говорят, что полный отказ от мяса ухудшает волосы, кожу и ногти человека. Организм не получает надлежащего количества витаминов и забирает их из собственных резервов. А набрать достаточное количество питательных веществ из продуктов растительного происхождения очень сложно.

Эксперты добавляют, что для поддержания нормы витаминов и минералов нужно есть мясо 3-4 раза в неделю, тогда как ежедневное употребление мяса вредно для пищеварения.

Среди плюсов вегетарианства – пониженный риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме этого, те, кто не ест мяса, редко страдают от избыточного веса.

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