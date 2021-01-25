Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов
Лучшие вегетарианские идеи для ужина
Завтрак и обед – основные приемы пищи. Но не нужно забывать, что есть продукты, от которых следует отказаться во время завтрака. И если утром мы можем позволить себе плотно поесть, то на ужин, желательно, приготовить что-нибудь легкое и полезное. Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки. Попробуйте, у вас обязательно получится.
Картофельная запеканка с сыром
Ингредиенты
- 5 шт. – картофель
- 100 г – сыр твердый
- 2 шт. – яйца куриные
- 5 ст. л. – майонез
- Соль, чеснок и перец черный молотый по вкусу
⠀Способ приготовления
⠀
- Сыр натрите на терке. Половину тертого сыра смешайте с одним яйцом и майонезом. Также добавьте чеснок, черный молотый перец и соль.
- Картофель очистите от кожуры и тонко нарежьте или натрите на терке.
- Картофель смешайте с сырным соусом и выложите в форму для запекания.
- Оставшуюся половину тертого сыра смешайте со вторым яйцом. Получившейся смесью залейте сверху картофель.⠀
- Запекать блюдо в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки, примерно 35-40 минут.
Хрустящий жареный тофу
Ингредиенты
1 упаковка тофу⠀
3 ст. л питательных дрожжей⠀
2 ст. л. универсальной муки⠀
2 ч. л. чесночного порошка⠀
1/2 ч. л. соли⠀
1/2 ч. л. перца⠀
2 ст. л. оливкового масла⠀
⠀
Способ приготовления
- Поместите тофу под пресс 10 минут.⠀
- Нарежьте тофу кубиками.⠀
- В небольшой миске смешайте тофу с пищевыми дрожжами, мукой, чесночным порошком, солью и перцем. Аккуратно перемешайте, чтобы хорошо покрыть тофу. Или поместите все ингредиенты в закрытый контейнер и хорошо встряхните.⠀
- В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне.⠀
- Добавьте тофу. Готовьте в течение 4-6 минут, периодически переворачивая, пока они не станут золотисто-коричневыми и слегка хрустящими.⠀
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Тушеная капуста с грибами
Ингредиенты:
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 средняя морковь
- 1 средняя луковица
- 1 средний сладкий перец
- Соль, сахар по вкусу
- Прованские специи
- 1 ст. л. уксуса
- Подсолнечное масло
- 2 ч. л. томатной пасты
- Перец-горошек
- Лавровый лист
- 500 г свежих шампиньонов
Способ приготовления:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Лук нарезать кубиками, перец – соломкой
- Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
- Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
- Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
- Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
- Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
- Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.
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Перец, фаршированный кускусом
Ингредиенты:
- Сладкие перцы (количество зависит от размера)
- 1/2 чашки кускуса
- 1 чашка кипящей воды или бульона
- 1 небольшой баклажан
- 1 небольшая луковица
- 1 крупный спелый помидор
- Тимьян или базилик
- 100 г феты или брынзы
Способ приготовления:
- Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
- Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
- Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
- У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
- Запекать при 190 ºС в течение 20-25 минут.
Паста с соусом песто и овощами
Ингредиенты:
- 200 г замороженных соцветий брокколи
- 200 г замороженного зеленого горошка
- 200 г замороженной стручковой фасоли
- 600 г пасты фузилли
- 1 репчатый лук
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. соуса песто
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – для подачи
- Свежий базилик – для украшения
Способ приготовления:
- Пасту отварите в подсоленной воде.
- Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
- Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере.
- На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут.
- Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу.
- При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.
Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами
Ингредиенты:
- Круглая тыква весом 1.5 кг
- 120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)
- 2 моркови
- 100 г изюма
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- Несколько веточек кориандра
- 2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
- Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду.
- Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить.
- С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать.
- Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
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Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 2 баклажана
- 400 г картофеля
- 1 крупный помидор
- 200 г твердого сыра
- 6 ст. л. сметаны или натурального йогурта
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками.
- Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания подсолнечным маслом (количество – столовая ложка).
- Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
- Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров.
- Смешайте сметану и пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу.
- Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа.
- Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.
Плюсы и минусы вегетарианства
Специалисты по питанию говорят, что полный отказ от мяса ухудшает волосы, кожу и ногти человека. Организм не получает надлежащего количества витаминов и забирает их из собственных резервов. А набрать достаточное количество питательных веществ из продуктов растительного происхождения очень сложно.
Эксперты добавляют, что для поддержания нормы витаминов и минералов нужно есть мясо 3-4 раза в неделю, тогда как ежедневное употребление мяса вредно для пищеварения.
Среди плюсов вегетарианства – пониженный риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме этого, те, кто не ест мяса, редко страдают от избыточного веса.
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