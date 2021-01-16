5 рецептов детокс-чая и напитков, которые помогут прийти в форму
Избавляемся от лишних килограммов и омолаживаем организм
Будем считать, что основные зимние праздники мы оттрубили. Пришло время заняться собой, своей фигурой и потихоньку возвращаться к прежним формам. В том случае, если они были утрачены в следствие новогодних застолий. Мы предлагаем начать с детокс-супов, подкрепляя этот процесс детокс-напитками. Рецепты чудо-чаев, которые помогут похудеть и омолодить организм – читайте ниже.
Омолаживающий чай
Ингредиенты
- 1 л – вода
- 1 ч. л – тертый имбирь
- 2 ч. л – зеленый чай
- 1 ч. л – корица
Способ приготовления
- В воду положить кopицу и имбиpь, поставить на огонь, дать закипеть и через 5 минут полoжить зелeный чай.
- Снять с огня и настаивать в течение часа.
- По желанию добавить дольки лимона, мяту.
Объем напитка нужно выпить в течение дня в холодном или теплом виде. На ночь и в нoчное время употреблять напиток не рекомендуется.
Чай с имбирем
Ингредиенты
- 1.5 л – кипятка
- 2 ст. л – крупно нарезанного свежего имбиря
- 1 ст. л – листового зеленого чая
- 2 ст. л – сока лимона
- 1 ст. л – меда
- мята по желанию, но именно она смягчает остроту имбиря
Способ приготовления
- Имбирь нарезать крупно
- В термосе соединить все ингредиенты и залить кипятком, перемешать. Оставить настаиваться 30 мин. и можно пить.
Рекомендуют 1.5 л. чая выпивать в течение всего дня. Не желательно пить такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирующими свойствами.
Чай с яблоком и корицей
Ингредиенты
- 1 шт. – яблоко
- 300 мл – вода
- 1 ч. л – молотая корица
Способ приготовления
- Яблоко порезать на кубики, залить водой, добавить корицу.
- Дать настояться 2 часа.
Рекомендуется выпить перед сном.
Куркума-латте
Ингредиенты
- 1 ст. – молока (можно взять кокосовое, миндальное или любое другое)
- 1 ч. л – молотой куркумы
- 1-2 ч. л – масла (сливочное, кокосовое, какао – по желанию)
- 1 ч. л – сахарозаменителя или меда
- по 0, 25 ч. л – корицы или кардамона (по желанию)
Способ приготовления
- Подогреть молоко, растворить в нем сливочное масло.
- Добавить специи.
Кефир с корицей
Ингредиенты
- 1 ст. – кефир
- 1 ч. л – молотой корицы
- 0,5 ч. л – корень имбиря
Способ приготовления
- Подогреть кефир до комнатной температуры, добавить корицу и имбирь, перемешать.
Пить один раз в день.
Напиток с медом и лимоном
Ингредиенты
- 1 ст. – теплая вода
- 1 ч. л – мед
- 2 ст. л – лимонный сок
Способ приготовления
- Размешать лимонный сок и мед в воде.
Напиток способствует выведению шлаков и повышает иммунитет.
Здесь узнаете, с чего начинается здоровое утро диетолога.
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