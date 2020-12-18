Кускус – это, как микроскопические макароны, только вкуснее – в чем его польза и как его готовить
В Африке его делают исключительно руками, у нас – достаточно залить водой
Рассыпчатый, приятной текстуры и вкуса, удачно сочетающийся с любым мясом и овощами – кускус – вошел в "Зал славы" ЮНЕСКО. Теперь он – нематериальное культурное наследие человечества. Звучит, безусловно, достойно. Разберемся, за что он удостоился такой чести, какая его польза для организма ну и, конечно, узнаем вкусный рецепт кускуса с овощами от Джейми Оливера и кускуса с перцем и цукини от шеф-повара ресторана Whisky Corner Ивана Булавина.
И никак иначе, внимание – правильный кускус не делают. Вот уже на протяжении тысячи лет в Алжире, Марокко и Ливии известен лишь один способ его изготовления. Очень долго и монотонно женщины растирают руками, вернее, пальцами, пшеничную муку грубого помола через сито, сбрызгивая эту смесь холодной водой. И так много-много раз.
Кстати, его не готовят впрок, так как кускус быстро вбирает влагу, оттого становится непригодным к употреблению. Максимум, сколько его можно хранить, так это месяц. И да, в североафриканских странах кускус – это что-то вроде гастрономического ритуала. Без него не обходится ни одно важное мероприятие. Будь то пышная свадьба, юбилей, скромный ужин всей семьей, религиозные праздники.
В блюдах любых: его едят с бараниной и курицей, да с любым мясом, с овощами и морепродуктами. Его готовят сладким, с изюмом и бобами. Для того, чтобы приготовить кускус, используется специальное приспособление – кускусница. Она состоит из двух емкостей. В нижней варятся мясо с овощами и специями, в верхней помещают кускус. Пар от мяса поднимается – кускус набирается запахами и пропаривается. Разбухает и становится рассыпчатым.
И если вы пока что не пробовали приготовить кускус, не важно с чем, то да, это вкусно.
По сути, это почти манная крупа. По вкусу больше похожа на макароны, только микроскопические. У диетолога Елены Кийко есть свое мнение по поводу кускуса.
"Иногда кускус получают из твердых сортов риса, ячменя. В этом случае, как понимаем, он гораздо полезней. А именно – благодаря наличию чуть ли не всех витаминов группы В. Это улучшает иммунитет, избавляет от бессонницы, улучшает состояние волос, кожи, суставов. Но калории. Их в кускусе 376 на 100 граммов. Он повышает уровень глюкозы в крови. Употреблять его более двух раз в неделю я бы не рекомендовала".
Прислушаемся к советам диетолога и приготовим кускус, который будем есть не чаще двух раз в неделю.
"Кускус отлично сочетается с рыбой или рыбными котлетами. Лично я люблю готовить его к филе сома с соусом на основе цитрусов. Также кускус отлично подружиться с любым томленым мясом, например, телячьи щечки, свиные ребра или утиная ножка. Это блюдо вполне самодостаточное для употребления отдельно и может быть универсальным гарниром для любого мяса, птицы или рыбы. Записывайте мой рецепт кускуса с перцем и цукини".
Ингредиенты 4 порции:
- 100 г – кускус
- 500 г – куриный бульон
- 1шт. – свежий сладкий перец
- 1шт. – красный сладкий лук
- 1шт. – розовый томат
- 1 шт. – свежий цукини
- 2 зуб. – чеснок
- 1 – веточка тимьяна
- 50 г – сливочное топленое масло
- 50 г – сливочное масло
- 30 г – кешью
- 10 г – укроп/петрушка
- соль, перец
Подготовка продуктов:
- Залить кускус кипящим бульоном, оставить на 15 минут под крышкой, после переложить на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Помыть все овощи и зелень в подсоленной воде.
- Перец очистить от семян и плодоножки и порезать мелким кубиком.
- Цукини нарезать мелким кубиком.
- Почистить лук, нарезать мелким кубиком.
- Томат ошпарить кипятком и снять кожу, разрезать на 4 части, очистить от семян и нарезать мелким кубиком.
- Чеснок натереть на мелкой терке.
- Кешью нарубить ножом или раздробить в ступке.
- Зелень промыть в подсоленной воде, оборвать листья и мелко нарезать.
- Оборвать от тимьяна листья.
Приготовление:
- Топленое масло разогреваем на сковородке до первого дымка и добавляем лук, обжариваем помешивая 3 минуты.
- Добавляем к луку цукини и сладкий перец, продолжаем обжаривать помешивая 3 минуты.
- Добавляем томат, чеснок и листья тимьяна, обжариваем в течении 1 минут, размешиваем.
- Добавляем к овощам кускус и сливочное масло, размешиваем и снимаем с плиты.
- Доводим до вкуса солью и перцем.
- Сервируем на порции, сверху посыпаем кешью и зеленью.
Что понадобится
250 г – кускус
по 1 ч. л – молотый тмин, паприка
морская соль, черный перец
по 1 – красная луковица, огурец
2 – спелый помидор
1 – свежий красный перец чили
1 – пучок свежей мяты, понадобятся листья
½ – пучок свежего кориандра, понадобятся листья
1 – пучок свежей петрушки
1 ст. л – томатное пюре
2 ст. л – оливковое масло холодного отжима
½ лимон – понадобятся сок и цедра
Как приготовить
- Положите кускус, тмин, перец и большую щепотку соли в миску. Перемешайте, затем залейте кипятком, чтобы он покрыл кускус. Накройте миску и оставьте примерно на 10 минут.
- Мелко нарежьте лук, огурец, помидоры и перец чили (семена оставлять или нет – по вкусу).
- Мелко нарежьте листья мяты и кориандра, а также петрушку (включая стебли).
- Перемешайте кускус вилкой, затем добавьте томатное пюре, вмешайте его.
- Добавьте все нарезанные овощи, перец чили и зелень и хорошо перемешайте.
- Добавьте масло, цедру и сок лимона, затем приправьте по своему вкусу.
- Подавайте как гарнир к жареному мясу или рыбе или ешьте отдельно, если хотите перекусить.
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