Кускус – это, как микроскопические макароны, только вкуснее – в чем его польза и как его готовить

В Африке его делают исключительно руками, у нас – достаточно залить водой

Рассыпчатый, приятной текстуры и вкуса, удачно сочетающийся с любым мясом и овощами – кускус – вошел в "Зал славы" ЮНЕСКО. Теперь он – нематериальное культурное наследие человечества. Звучит, безусловно, достойно. Разберемся, за что он удостоился такой чести, какая его польза для организма ну и, конечно, узнаем вкусный рецепт кускуса с овощами от Джейми Оливера и кускуса с перцем и цукини от шеф-повара ресторана Whisky Corner Ивана Булавина.

Крошечные крупинки из старательных женских рук

И никак иначе, внимание – правильный кускус не делают. Вот уже на протяжении тысячи лет в Алжире, Марокко и Ливии известен лишь один способ его изготовления. Очень долго и монотонно женщины растирают руками, вернее, пальцами, пшеничную муку грубого помола через сито, сбрызгивая эту смесь холодной водой. И так много-много раз.

Кстати, его не готовят впрок, так как кускус быстро вбирает влагу, оттого становится непригодным к употреблению. Максимум, сколько его можно хранить, так это месяц. И да, в североафриканских странах кускус – это что-то вроде гастрономического ритуала. Без него не обходится ни одно важное мероприятие. Будь то пышная свадьба, юбилей, скромный ужин всей семьей, религиозные праздники.

Абсолютно универсален в сочетаниях и искусен в блюдах

Фото: Instagram/alekzsp

В блюдах любых: его едят с бараниной и курицей, да с любым мясом, с овощами и морепродуктами. Его готовят сладким, с изюмом и бобами. Для того, чтобы приготовить кускус, используется специальное приспособление – кускусница. Она состоит из двух емкостей. В нижней варятся мясо с овощами и специями, в верхней помещают кускус. Пар от мяса поднимается – кускус набирается запахами и пропаривается. Разбухает и становится рассыпчатым.

И если вы пока что не пробовали приготовить кускус, не важно с чем, то да, это вкусно.

Вкусно, но не очень полезно. Меру надо знать

По сути, это почти манная крупа. По вкусу больше похожа на макароны, только микроскопические. У диетолога Елены Кийко есть свое мнение по поводу кускуса.

Фото: Елена Кийко, диетолог

"Иногда кускус получают из твердых сортов риса, ячменя. В этом случае, как понимаем, он гораздо полезней. А именно – благодаря наличию чуть ли не всех витаминов группы В. Это улучшает иммунитет, избавляет от бессонницы, улучшает состояние волос, кожи, суставов. Но калории. Их в кускусе 376 на 100 граммов. Он повышает уровень глюкозы в крови. Употреблять его более двух раз в неделю я бы не рекомендовала".

Прислушаемся к советам диетолога и приготовим кускус, который будем есть не чаще двух раз в неделю.

Кускус с перцем и цукини от шеф-повара Ивана Булавина

Фото: Иван Булавин, шеф-повар

"Кускус отлично сочетается с рыбой или рыбными котлетами. Лично я люблю готовить его к филе сома с соусом на основе цитрусов. Также кускус отлично подружиться с любым томленым мясом, например, телячьи щечки, свиные ребра или утиная ножка. Это блюдо вполне самодостаточное для употребления отдельно и может быть универсальным гарниром для любого мяса, птицы или рыбы. Записывайте мой рецепт кускуса с перцем и цукини".

Ингредиенты 4 порции:

100 г – кускус

500 г – куриный бульон

1шт. – свежий сладкий перец

1шт. – красный сладкий лук

1шт. – розовый томат

1 шт. – свежий цукини

2 зуб. – чеснок

1 – веточка тимьяна

50 г – сливочное топленое масло

50 г – сливочное масло

30 г – кешью

10 г – укроп/петрушка

соль, перец

Подготовка продуктов:

Залить кускус кипящим бульоном, оставить на 15 минут под крышкой, после переложить на сито, чтобы убрать лишнюю влагу. Помыть все овощи и зелень в подсоленной воде. Перец очистить от семян и плодоножки и порезать мелким кубиком. Цукини нарезать мелким кубиком. Почистить лук, нарезать мелким кубиком. Томат ошпарить кипятком и снять кожу, разрезать на 4 части, очистить от семян и нарезать мелким кубиком. Чеснок натереть на мелкой терке. Кешью нарубить ножом или раздробить в ступке. Зелень промыть в подсоленной воде, оборвать листья и мелко нарезать. Оборвать от тимьяна листья.

Приготовление:

Топленое масло разогреваем на сковородке до первого дымка и добавляем лук, обжариваем помешивая 3 минуты. Добавляем к луку цукини и сладкий перец, продолжаем обжаривать помешивая 3 минуты. Добавляем томат, чеснок и листья тимьяна, обжариваем в течении 1 минут, размешиваем. Добавляем к овощам кускус и сливочное масло, размешиваем и снимаем с плиты. Доводим до вкуса солью и перцем. Сервируем на порции, сверху посыпаем кешью и зеленью.

Кускус с овощами от Джейми Оливера

Фото: Jamieoliver.com

Что понадобится

250 г – кускус

по 1 ч. л – молотый тмин, паприка

морская соль, черный перец

по 1 – красная луковица, огурец

2 – спелый помидор

1 – свежий красный перец чили

1 – пучок свежей мяты, понадобятся листья

½ – пучок свежего кориандра, понадобятся листья

1 – пучок свежей петрушки

1 ст. л – томатное пюре

2 ст. л – оливковое масло холодного отжима

½ лимон – понадобятся сок и цедра

Как приготовить

Положите кускус, тмин, перец и большую щепотку соли в миску. Перемешайте, затем залейте кипятком, чтобы он покрыл кускус. Накройте миску и оставьте примерно на 10 минут. Мелко нарежьте лук, огурец, помидоры и перец чили (семена оставлять или нет – по вкусу). Мелко нарежьте листья мяты и кориандра, а также петрушку (включая стебли). Перемешайте кускус вилкой, затем добавьте томатное пюре, вмешайте его. Добавьте все нарезанные овощи, перец чили и зелень и хорошо перемешайте. Добавьте масло, цедру и сок лимона, затем приправьте по своему вкусу. Подавайте как гарнир к жареному мясу или рыбе или ешьте отдельно, если хотите перекусить.

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