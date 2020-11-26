Нежные тыквенные маффины: пошаговый рецепт
Муку рекомендуем заменить овсяными хлопьями
Тыква. Она хороша в любой интерпретации. Хочется чего-то посытней – вот вам фаршированная тыква с мясом и рисом, хочется оригинального супа с тыквой – пожалуйста. А вы пробовали невероятно вкусные маффины с тыквенным пюре? Если нет, то предлагаем исправить это недоразумение.
Вам понадобится минимальный набор продуктов и 30 мин времени.
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- 2 ст овсяных хлопьев
- 1 ст тыквенного пюре (консервированного)
- 200 гр греческого йогурта
- 1/2 стакана настоящего кленового сиропа
- 2 яйца
- 1 ч. л пищевой соды
- щепотка корицы и соли
- шоколад кусочками (по желанию)
- Разогрейте духовку до 375 градусов.
- В блендере взбивайте овсяные хлопья примерно десять секунд, чтобы они стали однородными.
- Добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Добавьте шоколад.
- Переложите в смазанную маслом форму для кексов. Выпекать 15 минут.
- Наслаждаемся!
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