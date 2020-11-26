Нежные тыквенные маффины: пошаговый рецепт

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Тыква. Она хороша в любой интерпретации. Хочется чего-то посытней – вот вам фаршированная тыква с мясом и рисом, хочется оригинального супа с тыквой – пожалуйста. А вы пробовали невероятно вкусные маффины с тыквенным пюре? Если нет, то предлагаем исправить это недоразумение.

Вам понадобится минимальный набор продуктов и 30 мин времени.

Что понадобиться для тыквенных маффинов

Фото: Instagram/kelsey_thefarmersdaughter

2 ст овсяных хлопьев

1 ст тыквенного пюре (консервированного)

200 гр греческого йогурта

1/2 стакана настоящего кленового сиропа

2 яйца

1 ч. л пищевой соды

щепотка корицы и соли

шоколад кусочками (по желанию)

Как приготовить

Разогрейте духовку до 375 градусов. В блендере взбивайте овсяные хлопья примерно десять секунд, чтобы они стали однородными. Добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Добавьте шоколад. Переложите в смазанную маслом форму для кексов. Выпекать 15 минут. Наслаждаемся!

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