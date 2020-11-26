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Нежные тыквенные маффины: пошаговый рецепт

Сегодня, 19:22

Муку рекомендуем заменить овсяными хлопьями

Тыква. Она хороша в любой интерпретации. Хочется чего-то посытней – вот вам фаршированная тыква с мясом и рисом, хочется оригинального супа с тыквой – пожалуйста. А вы пробовали невероятно вкусные маффины с тыквенным пюре? Если нет, то предлагаем исправить это недоразумение.

Вам понадобится минимальный набор продуктов и 30 мин времени.

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Что понадобиться для тыквенных маффинов

Фото: Instagram/kelsey_thefarmersdaughter
  • 2 ст овсяных хлопьев
  • 1 ст тыквенного пюре (консервированного)
  • 200 гр греческого йогурта
  • 1/2 стакана настоящего кленового сиропа
  • 2 яйца
  • 1 ч. л пищевой соды
  • щепотка корицы и соли
  • шоколад кусочками (по желанию)

Как приготовить

  1. Разогрейте духовку до 375 градусов.
  2. В блендере взбивайте овсяные хлопья примерно десять секунд, чтобы они стали однородными.
  3. Добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте. Добавьте шоколад.
  4. Переложите в смазанную маслом форму для кексов. Выпекать 15 минут.
  5. Наслаждаемся!

А здесь читайте рецепт классического американского печенья с шоколадной крошкой.

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