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Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Сегодня, 11:53

Тофу – это соевый сыр без содержания молочных продуктов

Тофу – невероятно полезен для здоровья. Это отличный источник аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов. Этот сыр получают путем сгущения свежего соевого молока, прессования в твердый блок и последующего охлаждения – во многом аналогично тому, как производят традиционный молочный сыр. Существует три основных вида тофу. Они классифицируются по способу производства и уровню консистенции белка. Чем плотнее и суше продукт, тем больше в нем протеинов. "Западный" тофу самый плотный и твердый, "хлопковый" – более водянистый и мягкий, и, наконец "шелковый" – самый нежный. Конкретнее о пользе тофу и о том, кому лучше сократить его употребление, поговорим с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Многочисленные исследования показывают, что изофлавон сои, содержащийся в соевом белке, может помочь снизить уровень плохого холестерина и снизить риск развития рака груди. Также употребление тофу и других растительных продуктов, богатых изофлавонами, более одного раза в неделю может снизить риск развития сердечных заболеваний до 18 процентов", – говорит Вера Паламарь.

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Тофу: его польза для организма

Тофу содержит фитоэстрогены
Тофу содержит фитоэстрогены
Фото: Pixabay

Тофу – хороший источником растительного белка, который содержит все незаменимые аминокислоты. В зависимости от ингредиентов и обогащения тофу может содержать кальций, а также магний, медь, цинк, B1 и другие ключевые витамины и минералы.

Тофу – отличная еда с точки зрения здорового питания. Порция 100 г содержит 73 ккал, 4,2 г жира, 0,5 г жиров, 0,7 г углеводов, 8,1 г белка.

Известно, что потребление изофлавонов (содержатся в соевом белке), марганца, кальция и фосфора поддерживает более высокую плотность костей.

Несколько исследований связывают повышенное потребление тофу со снижением риска рака желудка.

Тофу также содержит селен, который снижает риск рака простаты.

Тофу может поддерживать здоровье мозга, поскольку соевые продукты также содержат лецитин, который поддерживает производство жизненно важных химических веществ в организме.

Еще изофлавоны (они имеют структуру, аналогичную женскому гормону эстрогену) потенциально снижают риск рака молочной железы, а также помогают облегчить симптомы климакса.

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Тофу: как есть, выбирать и хранить

Веганы смогут пополнить свой рацион растительным мясом
Веганы смогут пополнить свой рацион растительным мясом
Фото: Unsplash

Тофу продается на развес или в отдельных упаковках, которые хранятся в холодильнике. Тофу также продается в герметичных контейнерах, которые можно держать при комнатной температуре. Они не требуют охлаждения до тех пор, пока не будут открыты. После вскрытия соевый сыр необходимо промыть, залить водой и хранить в холодильнике. Чтобы сохранить тофу свежим в течение одной недели, воду следует часто менять. В оригинальной упаковке тофу можно заморозить на срок до пяти месяцев.

Благодаря нейтральному вкусу и широкому диапазону консистенции тофу удачно сочетается практически со всеми типами вкусов и продуктов. Твердый тофу лучше всего подходит для выпечки, гриля и жаркого, а мягкий тофу идеален для соусов, десертов, коктейлей и заправок для салатов.

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Тофу: противопоказания

Тофу противопоказан при непереносимости сои
Тофу противопоказан при непереносимости сои
Фото: Pixabay

Ежедневное употребление тофу и других соевых продуктов считается безопасным. Однако при некоторых заболеваниях стоит уменьшить потребление. Например, при эстроген-чувствительных опухолях груди, заболеваниях щитовидной железы.

Тофу и все соевые продукты содержат большое количество оксалатов. Люди, у которых есть склонность к образованию оксалатсодержащих почечных камней, должны избегать чрезмерного потребления соевых продуктов.

Соя содержит фитогормоны, избыток которых может привести к сбоям в работе эндокринной системы. По этой же причине с осторожностью стоит употреблять продукт беременным. Переедание тофу также может вызвать диарею.

Тофу также нельзя употреблять при непереносимости сои.

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