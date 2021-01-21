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Разгрузочные дни: должны ли они быть и какими

Сегодня, 19:18

Практиковать такую диету можно раз в неделю и соблюдать питьевой режим

Да, до весны, когда нужно будет снимать верхнюю одежду и стараться скрыть лишние килограммы, осталось много времени. Но ведь и избавиться от лишнего веса получается не так быстро, правда? Поэтому начинаем настраиваться, а еще лучше – начинать стройнеть – сейчас. Можно ввести в рацион детокс-супы и детокс-напитки, чередуя это со спортом, а можно устраивать себе разгрузочные дни. Нутрициолог Яна Легеза подробно рассказала о вариантах "разгрузки" и дала важные рекомендации.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Начну с того, что "разгрузку" можно делать 1 раз в неделю. Можно и пару дней, но не больше, потому что потом пойдет набор веса после сильно сниженного калоража. Суточный рацион в разгрузочные дни не должен превышать 1000 калорий. Ужин желательно закончить до 19-00. Пить 1,5 литра воды. Разгрузочные дни практиковать в свободное от работы время".

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Натуральный йогурт, домашний

Фото: freepik.com

Этот вариант самый "голодный". На сутки нужно 1,5 литра йогурта. Его нужно разделить на несколько приемов пищи. Пить каждые два часа. Лучше устраивать разгрузочный день на домашнем йогурте в свободные от работы дни.

Гречка

Фото: Pixabay

Гречка богата полезными витаминами и пищевыми волокнами. Они улучшают работу ЖКТ и запускают обменные процессы в организме. Необходимо залить на ночь кипятком 250 граммов гречки. Это количество следует разделить на равные части и есть в течение дня через равные промежутки времени. Добавьте к рациону 3 зеленых яблока. Их необходимо употреблять в качестве перекуса между приемами пищи.

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Грейпфрут

Фото: freepik.com

Этот цитрусовый настоящий "двигатель" жиросжигательных процессов. На завтрак можно съесть четверть грейпфрута, половинку яблока и выпить чашку зеленого чая. Второй завтрак – это салат из овощей и фруктов (белокочанная капуста, морковь, яблоко), заправленный чайной ложкой оливкового масла. На обед – 100 граммов коричневого риса и кусочек куриной грудки без кожи. Полдник – четверть грейпфрута, половина киви. Ужин – 300 мл натурального йогурта. Такую разгрузку можно проводить от 3 до 5 дней подряд.

Рис

Фото: Depositphotos

Рис помогает вывести из организма лишнюю жидкость и соли. Лучше неочищенный рис, в нем больше витаминов, минералов и других полезных веществ. На сутки отварите 400 граммов бурого риса и разделите на несколько приемов пищи. Есть нужно через равные промежутки времени. Пить можно зеленый чай без сахара.

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Яблоки

Фото: Depositphotos

2 кг яблок разделить на 6 приемов пищи в течение дня. Но не свежих. Так как может начаться усиленная перистальтика кишечника и газообразование. Лучше их запечь без сахара. Такой день на яблоках может быть только один. В перерывах между приемами яблок нужно пить чистую воду и зеленый чай.

Зеленые овощи и фрукты

Фото: Depositphotos

Отличный вариант разгрузочного дня – зеленые овощи и фрукты целый день в отварном или свежем виде (брокколи, цуккини, яблоки, сельдерей, зелень, авокадо).

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Углеводно-белковый разгрузочный день

Фото: Depositphotos

Этот разгрузочный день самый щадящий. Вас не будет преследовать чувство голода. Вам нужно чередовать углеводные и белковые приемы пищи: утро – гречка, перекус грейпфрут, обед – мясо или рыба – 100-150 г, зеленый чай, кофе. Перекус – 0,5 авокадо на рисовый хлебец. Ужин – 2 яйца в любом виде, чай из ромашки.

И самое главное: перед тем, как начать практиковать разгрузочные дни, нужна обязательная консультация с диетологом, под каждый организм и состояние здоровья.

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