12 лучших блюд с рисом – от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок

Такая еда будет кстати и к обеду, и к ужину

Рисовый салат с тунцом Фото: Depositphotos

Рис – это продукт, который успел успешно заявить о себе во всех кухнях мира. Его едят повсюду, с ним и из него готовят множество разной еды. Перед тем, как взяться за рис, важно знать, какие ошибки мы допускаем во время его приготовления. Ну и избегать их. Ниже – 12 рецептов самых разных блюд – от узбекского плова и долмы до творожной запеканки с рисом и запеченных с ним яблок.

Тефтели с рисом в духовке

Фото: instagram.com/natashas_recipes/

Ингредиенты

Фарш – 500 г

Отварной рис – 300 г

Яйца – 2 шт.

Соль, специи – по вкусу

Для соуса

Томатная паста – 5 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Сливки – 50 мл

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Фарш соединить с рисом, вбить яйца, добавить специи, перемешать Сформировать фрикадельки, запекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-45 минут. При подаче можно посыпать пармезаном.

Творожно-рисовая запеканка

Фото: instagram.com/vengeltatiana/

Ингредиенты

Творог – 750 г

Отварной рис – 150 г

Сметана – 100 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 130 г

Соль, ванильный сахар, изюм – по вкусу

Способ приготовления

Смешать творог, сметану, яйцо, соль и ванильный сахар, пробить блендером до однородности. Добавить рис, перемешать. Добавить изюм, перемешать. Отдельно 2 яйца взбить с сахаром 3-4 минуты. Соединить две массы, перемешать. Форму застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать при 180 градусах около 1 часа.

Рис с курицей и кукурузой в духовке

Фото: instagram.com/wladimirowna86/

Ингредиенты

Бедро или голень куриная – 4 шт.

Рис – 500 г

Кукуруза – половина банки

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль , перец – по вкусу

Способ приготовления

Обжарить курицу до хрустящей корочки. Порезать на кубики морковь и лук, обжарить. На дно формы выложить жареный лук с морковью, добавить соль, перец. Распределить равномерно по всей форме промытый рис, далее выложить кукурузу и курицу, немного загрузив ее в рис. Долить воду на 1 см выше уровня риса, закрыть фольгой и запекать при 180 градусах 1 час.

Читайте также: 7 рецептов сочной курицы на сковороде

Узбекский плов

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Рис "девзира" – 1 кг

Баранина (нога или лопатка) – 1,1 кг

Растительное масло (хлопковое или подсолнечное) – 300 г

Морковь (любой сочный сорт) – 1,1 кг

Репчатый лук – 3-4 головки

Соль – 5 ч. л.

Зира (кумин) – 8 ч. л.

Барбарис – 1 ч. л.

Шафран – 0,5 ч. л.

Нут – 200 г

Изюм – 150 г

Чеснок – 1 головка

Конская колбаса – 200 г

Способ приготовления

Нут замочить на сутки, рис – на два часа. Мясо и лук нарезать крупными кусками. Морковь – соломкой. Разогреть в казане масло в течение 10 минут. Обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Выложить морковь сверху, готовить 15 минут. Положить лук. Готовить еще 15 минут. Перемешать. Добавить неочищенную головку чеснока и специи. Не размешивать. Через 15-20 минут вытащить чеснок. Добавить нут и изюм, готовить 15 минут. Сверху положить рис и аккуратно долить воды, чтобы покрывала рис на 2 см. На сильном огне готовить под крышкой 30 минут. Перемешать, оставить еще около 30 минут. Снять с огня. Перемешать, собрать плов к середине котла горкой и сделать углубление. Накрыть керамической тарелкой диаметром чуть меньше, чем верхняя часть котла. Дать настояться еще 10-15 минут. Выложить плов горкой на тарелку и украсить сверху колечками конской колбасы.

Долма с мясным фаршем и рисом

Долма армянская с начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Листья винограда (малины) – 500 г

Вырезка (баранина или говядина) – 1 кг

Рис круглозернистый – 70 г

Перец болгарский – 100 г

Кинза – 100 г

Лук репчатый – 200 г

Масло сливочное – 150 г

Сушеный базилик (фиолетовый) – 2 ст. л.

Паприка молотая – 1 ст. л.

Перец черный – по вкусу

Для мацони

200 г густого кефира

20 г измельченного чеснока

Способ приготовления

Зелень, масло, мясо и овощи пропустите через мясорубку. Посолите, добавьте пряности, щедро приправив сушеным базиликом. Рис добавьте сырым и еще раз аккуратно перемешайте. Листья винограда замочите в холодной воде на 30 минут. Аккуратно разделите листья, хвостики отрежьте. Выбирайте листья маленькие, одинаковые. Большие – отложите, они еще пригодятся. Листья выложите на поверхность глянцевой стороной вниз, прожилками вверх. На каждый лист положите кусочек фарша величиной с маленький грецкий орех. Плотно заверните, но не слишком туго, чтобы разварившийся рис не по­рвал листья. На дно кастрюли положите отложенные ранее большие листья. Выложите долму плотными рядами. Залейте водой так, чтобы верхний ряд не покрывался водой. Накройте тарелкой, чтобы рис проварился равномерно. Доведите до кипения на максимальном огне. Убавьте огонь и готовьте около 40 минут. Подавайте долму с соусом мацони.

Молочная рисовая каша

Рисовая каша молочная Фото: freepik.com

Ингредиенты

70 г круглозернистого риса

500 мл молока

50 г сахара

Щепотка соли

Способ приготовления

Залейте рис 100 мл воды и варите в течение нескольких минут, пока жидкость полностью не впитается. Добавьте молоко, посолите и варите кашу на слабом огне, периодически помешивая, около 25 минут. В конце приготовления добавьте сахар и перемешайте. Подавайте рисовую молочную кашу теплой или холодной с вареньем, медом, фруктами или тертым шоколадом.

Сливочный суп с курицей и рисом

Куриный суп Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриная грудка

2 стакана сливок

1 стакан дикого риса

1/2 чашки нарезанной моркови

2 стебля сельдерея

3/4 стакана муки

4 стакана куриного бульона

2 стакана воды

70 г сливочного масла

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого перца

2-3 ст. л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

Способ приготовления

Рис отварить в литре воды, предварительно промыв его холодной водой. Отварить куриную грудку, сохранить четыре стакана бульона для супа. Остудить мясо, убрать кости и шкуру, а затем нарезать на небольшие кусочки. В кастрюле с толстым дном на среднем огне, постоянно помешивая, обжарить натертый чеснок на оливковом масле до появления аромата. Затем добавить нарезанные маленькими кусочками морковь и сельдерей, обжарить до мягкости. Добавить бульон, воду и нарезанную курицу. Довести до кипения, добавить рис. Накрыть крышкой и снять с огня. В отдельной емкости смешать соль, перец и муку. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Добавить приправы к рису и мучную смесь, тщательно перемешать. Влить немного сливок, перемешать. Постоянно размешивая, постепенно влить оставшиеся сливки. Варить до загустения около пяти минут. Добавить сливочную смесь в бульон с рисом, аккуратно перемешать и оставить вариться на 10-15 минут.

Читайте также: 5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Голубцы с мясным фаршем и рисом

Голубцы с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г смешанного фарша

1/2 чашки риса, отваренного до полуготовности

1 луковица, очищенная и мелко нарезанная

2-3 столовые ложки кетчупа или один протертый помидор

Соль, перец

1 средний кочан капусты

Для соуса

1 луковица, мелко нарезанная

1 банка (450 г ) помидоров в собственном соку или 3-4 больших помидора

2-3 столовые ложки сметаны

Соль, перец

Способ приготовления

Положить в миску фарш, рис, лук, кетчуп, соль и перец и хорошо перемешать. По желанию добавить несколько ложек воды. В большой кастрюле вскипятить воду. У кочана отрезать нижнюю часть (там, где их скрепляет кочерыжка), чуть ниже середины. Так листья будут легче отделяться. Положить капусту в кипящую воду срезом вверх и разделить на листья с помощью двух вилок. Поварить листья 2-3 минуты, затем вынуть их из жидкости. Для соуса луковицу обжарить до золотистого цвета. Помидоры мелко нарезать или пюрировать в кухонном комбайне, добавить к луку. Посолить и поперчить, хорошо размешать, накрыть крышкой и тушить 5-10 минут на слабом огне. В конце добавить сметану. Если вы не хотите жарить лук, соус можно приготовить и по другому рецепту: в миске смешать 4-5 столовых ложек кетчупа, 2-3 ложки сметаны, соль, перец, залить водой и хорошо размешать. На каждый лист капусты положить фарш и сформировать голубцы. По желанию обжарить каждый голубец до золотистого цвета. Голубцы плотно уложить в толстостенную кастрюлю. Сверху вылить соус и добавить столько воды, чтобы голубцы были покрыты. Плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом огне около часа.

Фаршированные баклажаны в духовке

Баклажаны с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 баклажана

300 г фарша из говядины

1 красный болгарский перец

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. соевого соуса

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 горсти длиннозерного риса

Несколько веточек петрушки

1 ч. л. орегано

Соль и перец

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на дно немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 молодая капуста

1 луковица

200 г риса

2 вареных яйца

200 г брынзы

Петрушка, кумин, соль

Растительное масло

400 мл воды

Способ приготовления

Разберите капусту на отдельные листья и отварите до мягкости. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону. К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень. Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту. Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Рисовый пудинг в духовке с творогом и сухофруктами

Рисовый пудинг в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 стакан круглозерного риса

3 стакана молока

1 ст. л. сливочного масла

3-4 ст. л. сахара

200 г пастообразного творога

1 яйцо

2 белка

50 г кураги

50 г изюма

Щепотка соли

Панировочные сухари

Способ приготовления

Рис размолоть в блендере в течение 2-3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15-20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло. Нагреть духовку до 170 градусов. Смешать творог с яйцом и сахаром. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой. Поставить в духовку на 40-45 минут. Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Печеные яблоки с рисом

Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Ингредиенты

Яблоки – 4 шт.

Рис – 50 г

Сливочное масло – 30 г

Сахарная пудра – 25 г

Изюм – 2 ст. л.

Орехи (грецкие, мускатный) – по вкусу

Корица – по вкусу

Способ приготовления

У яблок срезать верхушки и вырезать сердцевину. Рис отварить в сладкой воде, остудить Орехи измельчить, изюм запарить. Смешать со сливочным маслом комнатной температуры, добавить сахарную пудру и корицу, перемешать. Заполнить яблоки начинкой, положить в форму и добавить туда немного воды. Запекать в духовке при 250 градусах до готовности.

И как бонус – рецепт рыбного риета от Григория Германа.

Здесь собраны 10 неожиданных блюд с пшеном.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться