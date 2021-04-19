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Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Сегодня, 13:32

Из этой крупы можно приготовить теплые салаты, битки, кексы, вафли и много другое

Для многих пшено – это что-то из очень далекого детства. А именно – светло-желтая субстанция (каша). Тем более сейчас, когда на наших столах появляются экзотические крупы, которые мы с удовольствием едим. Но очень зря пшено забыто, ведь из него можно приготовить множество неожиданного. Например, кексы и вафли, битки под сырным соусом и томатные котлеты. Ниже найдете 10 рецептов оригинальных блюд из пшена

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Битки пшенные с сыром и зеленью

Фото: instagram.com/kuhni_mira21/


Ингредиенты

  • Картофель – 2 шт.
  • Пшено – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Твердый сыр – 50 г
  • Мука – 5 ст. л.
  • Панировочные сухари – 3 ст. л.
  • Куркума – ½ ч. л. куркумы
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Соль, перец, сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Сварить пшено, добавить измельченный на средней терке картофель, вбить 1 яйцо, добавить масло, перемешать.
  2. Муку и лук пассеровать и добавить к общей массе.
  3. Добавить специи и разведенную водой (в 1 ст. л.) куркуму, измельченный зеленый лук, тщательно все вымесить.
  4. В одной взбить яйцо с солью, в другую – высыпать муку и в третью – сухари.
  5. Из фарша сформировать, обсыпать их мукой, опустить в яичную смесь и после панировать в сухарях, выложить на противень, смазанный маслом.
  6. Из томатной пасты, сметаны, соли и сахарного песка сделать соус. Смазать битки, сверху – тертый сыр.
  7. Запекать 20 минут, температура 200 градусов.
  8. Украсить зеленью.

Пшенная каша с индейкой и овощами

Фото: instagram.com/prosha_creates/

Ингредиенты

  • Пшено – полстакана
  • Филе индейки – 250 г
  • Репчатый лук – половина
  • Болгарский перец – половина
  • Стручковая фасоль – 100 г
  • Зеленый горошек – по вкусу
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Вода – 100 мл.
  • Копченая паприка – 1 ст. л.
  • Соль, перец, приправы – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Отварить пшено. Мелко нарезать филе индейки. Посолить и приправить копченой паприкой кусочки индейки.
  2. Очистить и мелко нарезать лук и болгарский перец.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. На сильном огне поджарить кусочки индейки и лук.
  4. Убавить огонь и добавить болгарский перец, фасоль и горох.
  5. Добавить воду, томатную пасту, тушить смесь до готовности. Добавить пшено.
  6. Перемешать и жарить 7-10 мин., украсить по вкусу.

Пшенные вафли (или оладушки)

Фото: instagram.com/zuevakaty26/

Ингредиенты

  • 1/2 ст. – пшенные хлопья
  • 1 ст. – вода
  • 2 шт. – яйца
  • 2 ст. л. – сметана и растительное масло
  • 50 г – рисовая мука
  • по 1 ст. л. – сахар, ванильный сахар
  • 1/2 ч. л. – сода

Способ приготовления

  1. Хлопья залить 1 стаканом кипятка . Дать постоять 30 мин. Добавить яйца, сметану, растительное масло, взбить.
  2. Добавить рисовую муку, щепотку соли, сахар, соду, перемешать.
  3. Выпекать или в вафельнице, или в сковороде как оладушки.
  4. Украсить по вкусу.

Пшенный крупеник

Фото: instagram.com/receptalenki/

Ингредиенты

  • Пшено – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Творог – 360 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Сметана – 4 ст. л.

Способ приготовления

  1. Сварить пшено, остудить. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Два яйца разделить на желтки и белки. В крупу добавить 2 желтка, творог, сахар, сметану, пробить блендером.
  3. Два белка взбить до пышности. Добавить в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы.
  4. Форму смазать сливочным маслом, выложить массу, выровнять.
  5. Выпекать 40 минут.

Теплый салат с пшеном

Фото: instagram.com/pitaniebezpravil/

Ингредиенты

  • Пшено – 200 г
  • Цукини – 1 шт.
  • Стручковая фасоль – 150 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сок лимона или лайма, соль – по вкусу
  • Горсть грецких орешков
  • Небольшой пучок зеленого базилика или рукколы

Способ приготовления

  1. Отварить пшено, после готовки тщательно размешать, пока она не остыла.
  2. Отварить стручковую фасоль , порезать цукини кубиками, обжарить на сковороде. Смешать с пшеном и фасолью.
  3. Мякоть авокадо, листья базилика или рукколы взбить блендером. Добавить измельченный грецкий орех, соль и сок лимона.
  4. Соединить все ингредиенты, тщательно размешать.
  5. Украсить по вкусу.

Сырники из пшенной крупы

Фото: instagram.com/tikitaka.market/

Ингредиенты

  • Варенная пшенка – 10 ст. л.
  • Кокосовая мука – 100 г
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – 1 ч. л.
  • Изюм – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить пшено вкрутую. Масса должна быть хорошо разваренная, добавить растительное масло и кокосовую муку. Дать постоять тесту 15 минут.
  2. Сформировать сырники, обвалять в кокосовой муке.
  3. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. Украсить по вкусу.

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Котлеты томатные

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

  • Пшено (готовое) – 225 г
  • Томатная паста (натуральная) или любое овощное пюре – 100 г
  • Арахисовая паста – 40 г
  • Соль
  • Копченая паприка, смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взбить овощное пюре или томатную пасту с пшеном. Добавить арахисовую пасту, специи и перемешать
  2. Если тесто жидкое (зависит от овощей), добавить больше пшена.
  3. Сформировать котлеты, обжарить или запечь в духовке до румяной корочки.

Кексы с яблоками

Фото: Пшенные кексы с яблоком

Ингредиенты

  • Яблоко – 1 шт.
  • Пшено – 60 г
  • Мука – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана, йогурт – по 100 г
  • Мед – 150 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Изюм – 60 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Пищевая сода – ½ ч. л.
  • Ванилин – 1 г
  • Соль – ½ ч. л.

Способ приготовления

  1. Растопить масло, срезать цедру с лимона, выжать сок из его половины, промыть изюм и нарезать яблоки небольшими кубиками.
  2. Смешать муку, пшено, соль, соду и разрыхлитель. В другой чашке взбить яйца со сливочным маслом, сметаной, йогуртом и медом.
  3. Влить жидкие ингредиенты в емкость с мукой, добавить туда яблоки, изюм, цедру и лимонный сок.
  4. Смазать формочки для кексов маслом, выложить тесто и поставить в разогретую духовку.
  5. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Салат из пшенки

Фото: instagram.com/today.always.veg/

Ингредиенты

  • Пшено – 150 г
  • Вода – 500 мл
  • Карри – 1 ч. л.
  • Морковка большая – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Изюм – 2 ст. л.
  • Оливки – 1-2 ст. л.
  • Миндаль – горсть
  • Сок лимона или лайма по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Зелень – петрушка, кинза

Способ приготовления

  1. В кастрюлю (где будете варить крупу) поместить пшено и поджарить на среднем огне, не забывая помешивать. Пшено должно становится коричневого цвета.
  2. Влить 500 мл воды, добавить ложку карри (или куркумы), соль и готовить пшено на медленном огне до готовности. При необходимости добавить воды.
  3. Пока пшено варится на сковороде, в небольшом количестве воды, потушить лук и морковь до готовности.
  4. Миндаль поджарить на сковороде. И порубить ножом. Изюм промыть.
  5. Оливки порезать колечками, зелень измельчить.
  6. Соединить пшено, приготовленные овощи, миндаль, изюм, оливки, сок лайма, зелень и оливковое масло.

Кулеш с пшеном

Фото: кулеш

Ингредиенты

  • 500 г – пшена
  • 1 кг – свиной грудинки
  • 300 г – моркови
  • 300 г – лука
  • 6 шт. – средних картофелин
  • черный перец горошком, зеленый лук, лавровый лист, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Промыть пшено, залить холодной водой и оставить разбухать на пару часов.
  2. Нарезать грудинку крупными кусками, положить в кастрюлю, залить водой (1 стакан), готовить, пока вода испарится и жир растопится. Добавить нарезанный лук, обжарить.
  3. Когда мясо подрумянится, добавить крупно нарезанную морковь и влить 2-3 литра воды. Варить час, до полной готовности свинины.
  4. Промытое пшено закинуть к мясу, добавить нарезанный картофель, перец, соль и лавровый лист.
  5. Готовить около 20 минут на слабом огне. Пшено должно полностью развариться.
  6. Подавать с зеленым луком.

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