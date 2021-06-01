Горячие бутерброды к завтраку – 3 быстрых и питательных варианта
Это очень удобно, так как можно использовать остатки еды после ужина
Такие бутерброды будут есть не только взрослые и дети, но и самые требовательные в еде. Секрет прост – это красочно, сытно и вкусно. Плюс сыр, который во время приготовления плавится и становится вкуснее. Итак, если помимо блюд из яиц или всевозможных яичных запеканок, хочется горячий бутерброд – воспользуйтесь этими рецептами. Мы предлагаем вам варианты, а вы выбираете ингредиенты и рассчитываете на количество персон, которым вы подадите эти бутерброды
Горячие бутерброды с сулугуни и ветчиной
Ингредиенты
- тостовый хлеб – 4 ломтика;
- ветчина – 70 г;
- помидор – 2 шт.;
- чеснок – 1 зуб.;
- лук – половина;
- сулугуни – 70 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления
- Хлеб поджарить на сухой сковороде.
- Для начинки помидор и ветчину порезать на кусочки, добавить сметану, измельченный чеснок, посолить, перемешать.
- Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни.
- Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусах до румяности сыра.
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Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами
Ингредиенты (рассчитывайте на свой вкус)
- тостовый хлеб – 4 ломтика;
- куриная грудка – 70 г;
- шампиньоны – 50 г;
- чеснок – 1 зуб.;
- сыр – 50 г;
- майонез, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную грудку и шампиньоны нарезать мелкими кубиками.
- Сыр натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок.
- Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром.
- Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра.
Горячие бутерброды с ветчиной,луком и помидорами
Ингредиенты
- тостовый хлеб – 200 г;
- ветчина – 200 г;
- сыр – 100 г;
- помидор – 1 шт.;
- лук красный – половина;
- сладкая кукуруза- 80 г;
- укроп – 20 г.
Для заправки
- кетчуп – 40 г;
- майонез – 20 г.
Способ приготовления
- Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть пойдет в начинку, часть – на посыпку сверху на бутерброд.
- Смешать кетчуп и майонез. Добавить в нарезанные ветчину и овощи. Добавить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать.
- По две чайной ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах мира.
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