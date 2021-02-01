Как приготовить сочные котлеты – 5 рецептов из 3 видов мяса
Свиные, куриные, говяжьи – эти котлеты понравятся каждому
Котлеты – любимое блюдо с детства. Тем более когда котлеты домашние и приготовлены с любовью. Самые популярные – это свиные, куриные и говяжьи, очень часто в них добавляют сыр или овощи для сочности, а те, кто придерживается правильного питания, готовят котлеты в духовке. И если вы думаете над тем, чего бы вкусного приготовить на обед, смело жарьте котлеты, не прогадаете. Рецепты ищите ниже.
Котлеты в сметанно-томатном соусе (готовятся в духовке)
Ингредиенты
- Фарш – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Белый хлеб – 200 г
- Мука – 2 ст. л
- Соль – по вкусу
- Картофель
Для соуса
- Сметана – 2 ст. л
- Кетчуп – 1 ст. л
- Вода – 0,5 ст.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Белый хлеб замочить в молоке или воде, отжать. Добавить измельченные чеснок и лук, яйцо, посолить, поперчить и сформировать котлеты.
- Запанировать в муке и уложить в смазанную маслом форму, а в середину положить очищенный картофель.
- Запекать в разогретой духовке 15 минут, при температуре 220 градусов.
- Для соуса смешать все ингредиенты.
- Залить соусом и поставить в духовку на 20 минут.
- Украсить зеленью.
Читайте также:Как выбрать качественное мясо – 6 главных правил
Котлеты из индейки
Ингредиенты
- Индейка – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Кусочек хлеба
- Сливочное масло – 35 г
- Соль по вкусу
- Мука – 100 г
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления
- Сливочное масло положить в морозилку минут на 20-30.
- Хлеб (мякиш) залить молоком.
- Через мясорубку пропустить фарш, лук. Соединить с хлебом (немного отжать).
- Вымесить фарш, посолить, поперчить
- Масло из морозилки быстро натереть на крупной терке. Добавить в фарш и все размешать.
- Сформировать куриные котлеты и обвалять в муке.
- На хорошо разогретую сковороду влить растительное масло, дать ему нагреться и выложить котлеты. Обжарить до румяной корочки. Сковороду крышкой не накрывать.
Котлеты из говяжьего фарша (с манной крупой)
Ингредиенты
- Фарш (говяжий) – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Манная крупа – 3 ст. л
- Вода – 50 мл
- Соль – 1 ч. л
- Черный перец (молотый) – 1/3 ч. л
- Паприка – 1/3 ст. л
Способ приготовления
- Залить манную крупу горячей водой, чтобы вода покрывала ее. Дать ей постоять в течении 5-7 минут, чтобы она разбухла.
- Мелко нарезать луковицу.
- Манку выжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- К фаршу добавить измельченный лук, соль, черный перец, паприку, разбухшую манную крупу и перемешать.
- Сформировать котлеты и выложить на смазанную форму подсолнечным маслом.
- Отправить котлеты в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать по 20 минут с каждой стороны.
- Обжарить лук с морковкой на подсолнечном масле. После того, как они обжарятся, добавить немного воды и протушить 15 минут.
- Готовые котлеты выложить на обжаренные лук и морковь, тушить еще 20 минут.
Читайте также:6 видов хлеба – когда и какой лучше есть
Куриные котлеты с йогуртовым соусом
Ингредиенты
- Куриное филе – 400 г
- Капуста – 250 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 долька
- Рисовая мука – 4-5 ст. л
- Соль, перец и паприка по вкусу
Для соуса
- Греческий йогурт – 140 г
- Сок лимона – 1,5 ч. л
- Чеснок – 1 зуб.
- Оливковое масло -1 ст. л
- Соль , перец и свежая или сушеная мята по желанию
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами, морковь натереть. Обжарить, поперчить добавить измельченный чеснок.
- Измельчить мясо и смешать с овощами, добавить специи, соль.
- Сформировать котлеты и обвалять в муке.
- Жарить на оливковом масле.
- Смешать все ингредиенты для соуса, подавать с котлетами.
Котлеты из свинины с сыром
Ингредиенты
- Фарш свиной – 500 г
- Твердый сыр – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Фарш посолить, поперчить, добавить специи. Разбить яйцо, перемешать.
- Сыр нарезать ломтиками и положить внутрь будущих котлет.
- Выложить в форму и выпекать при 180 градусах 35 минут.
Читайте также:Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов
Секреты приготовления котлет
- Чтобы котлеты не разваливались при жарке, добавьте немного размоченного хлеба, в молоке или сливках.
- Вместо хлеба можно использовать только жирные сливки.
- Лук тоже скрепляет фарш. Перед тем, как добавлять его в фарш, поджарьте до мягкого состояния на сливочном масле.
- Чтобы фарш не разваливался, в него можно добавлять жир – 30 г на каждые 100 г мяса. Жир вытопится при жарке, а котлета останется сочной.
- Также для прочности котлет можно добавить 10 мл газированной воды на 100 г фарша. Это сделает мясо мягким и воздушным.
- Главное для сочности будущих котлет – отбивать фарш ладонями во время вымешивания.
Здесь узнаете о том, как приготовить идеальные яйца пашот.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное