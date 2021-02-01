Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить сочные котлеты – 5 рецептов из 3 видов мяса

Сегодня, 16:51

Свиные, куриные, говяжьи – эти котлеты понравятся каждому

Котлеты – любимое блюдо с детства. Тем более когда котлеты домашние и приготовлены с любовью. Самые популярные – это свиные, куриные и говяжьи, очень часто в них добавляют сыр или овощи для сочности, а те, кто придерживается правильного питания, готовят котлеты в духовке. И если вы думаете над тем, чего бы вкусного приготовить на обед, смело жарьте котлеты, не прогадаете. Рецепты ищите ниже.

Котлеты в сметанно-томатном соусе (готовятся в духовке)

Фото: instagram.com/prigotov_so_mnoy/

Ингредиенты

  • Фарш – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Яйца – 1 шт.
  • Белый хлеб – 200 г
  • Мука – 2 ст. л
  • Соль – по вкусу
  • Картофель


Для соуса

  • Сметана – 2 ст. л
  • Кетчуп – 1 ст. л
  • Вода – 0,5 ст.
  • Соль, перец


Способ приготовления

  1. Белый хлеб замочить в молоке или воде, отжать. Добавить измельченные чеснок и лук, яйцо, посолить, поперчить и сформировать котлеты.
  2. Запанировать в муке и уложить в смазанную маслом форму, а в середину положить очищенный картофель.
  3. Запекать в разогретой духовке 15 минут, при температуре 220 градусов.
  4. Для соуса смешать все ингредиенты.
  5. Залить соусом и поставить в духовку на 20 минут.
  6. Украсить зеленью.

Читайте также:
Как выбрать качественное мясо – 6 главных правил

Котлеты из индейки

Фото: instagram.com/sonya__bakery/

Ингредиенты

  • Индейка – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Кусочек хлеба
  • Сливочное масло – 35 г
  • Соль по вкусу
  • Мука – 100 г
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Сливочное масло положить в морозилку минут на 20-30.
  2. Хлеб (мякиш) залить молоком.
  3. Через мясорубку пропустить фарш, лук. Соединить с хлебом (немного отжать).
  4. Вымесить фарш, посолить, поперчить
  5. Масло из морозилки быстро натереть на крупной терке. Добавить в фарш и все размешать.
  6. Сформировать куриные котлеты и обвалять в муке.
  7. На хорошо разогретую сковороду влить растительное масло, дать ему нагреться и выложить котлеты. Обжарить до румяной корочки. Сковороду крышкой не накрывать.

Читайте также:
Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке

Котлеты из говяжьего фарша (с манной крупой)

Фото: instagram.com/testo_k_mestu/

Ингредиенты

  • Фарш (говяжий) – 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Манная крупа – 3 ст. л
  • Вода – 50 мл
  • Соль – 1 ч. л
  • Черный перец (молотый) – 1/3 ч. л
  • Паприка – 1/3 ст. л


Способ приготовления

  1. Залить манную крупу горячей водой, чтобы вода покрывала ее. Дать ей постоять в течении 5-7 минут, чтобы она разбухла.
  2. Мелко нарезать луковицу.
  3. Манку выжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  4. К фаршу добавить измельченный лук, соль, черный перец, паприку, разбухшую манную крупу и перемешать.
  5. Сформировать котлеты и выложить на смазанную форму подсолнечным маслом.
  6. Отправить котлеты в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать по 20 минут с каждой стороны.
  7. Обжарить лук с морковкой на подсолнечном масле. После того, как они обжарятся, добавить немного воды и протушить 15 минут.
  8. Готовые котлеты выложить на обжаренные лук и морковь, тушить еще 20 минут.

Читайте также:
6 видов хлеба – когда и какой лучше есть

Куриные котлеты с йогуртовым соусом

Фото: instagram.com/nyamnyam.ka/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 400 г
  • Капуста – 250 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 долька
  • Рисовая мука – 4-5 ст. л
  • Соль, перец и паприка по вкусу

Для соуса

  • Греческий йогурт – 140 г
  • Сок лимона – 1,5 ч. л
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Оливковое масло -1 ст. л
  • Соль , перец и свежая или сушеная мята по желанию

Способ приготовления

  1. Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами, морковь натереть. Обжарить, поперчить добавить измельченный чеснок.
  2. Измельчить мясо и смешать с овощами, добавить специи, соль.
  3. Сформировать котлеты и обвалять в муке.
  4. Жарить на оливковом масле.
  5. Смешать все ингредиенты для соуса, подавать с котлетами.

Читайте также:
Кесадилья – лепешка с характером, которую стоит научиться готовить

Котлеты из свинины с сыром

Фото: instagram.com/cakes_lyudmila_shield/

Ингредиенты

  • Фарш свиной – 500 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Фарш посолить, поперчить, добавить специи. Разбить яйцо, перемешать.
  2. Сыр нарезать ломтиками и положить внутрь будущих котлет.
  3. Выложить в форму и выпекать при 180 градусах 35 минут.

Читайте также:
Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

Секреты приготовления котлет

  1. Чтобы котлеты не разваливались при жарке, добавьте немного размоченного хлеба, в молоке или сливках.
  2. Вместо хлеба можно использовать только жирные сливки.
  3. Лук тоже скрепляет фарш. Перед тем, как добавлять его в фарш, поджарьте до мягкого состояния на сливочном масле.
  4. Чтобы фарш не разваливался, в него можно добавлять жир – 30 г на каждые 100 г мяса. Жир вытопится при жарке, а котлета останется сочной.
  5. Также для прочности котлет можно добавить 10 мл газированной воды на 100 г фарша. Это сделает мясо мягким и воздушным.
  6. Главное для сочности будущих котлет – отбивать фарш ладонями во время вымешивания.

Здесь узнаете о том, как приготовить идеальные яйца пашот.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов Учимся правильно есть спагетти — с помощью одной вилки Как приготовить кролика: 5 оригинальных рецептов 5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления
сыр котлеты индейка рецепт фарш
Реклама

Новости партнеров

На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 13:58Звездно

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Вчера, 12:39Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Новости партнеров

Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять