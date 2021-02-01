Как приготовить сочные котлеты – 5 рецептов из 3 видов мяса

Свиные, куриные, говяжьи – эти котлеты понравятся каждому

Котлеты – любимое блюдо с детства. Тем более когда котлеты домашние и приготовлены с любовью. Самые популярные – это свиные, куриные и говяжьи, очень часто в них добавляют сыр или овощи для сочности, а те, кто придерживается правильного питания, готовят котлеты в духовке. И если вы думаете над тем, чего бы вкусного приготовить на обед, смело жарьте котлеты, не прогадаете. Рецепты ищите ниже.

Котлеты в сметанно-томатном соусе (готовятся в духовке)

Фото: instagram.com/prigotov_so_mnoy/

Ингредиенты

Фарш – 400 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Яйца – 1 шт.

Белый хлеб – 200 г

Мука – 2 ст. л

Соль – по вкусу

Картофель



Для соуса

Сметана – 2 ст. л

Кетчуп – 1 ст. л

Вода – 0,5 ст.

Соль, перец



Способ приготовления

Белый хлеб замочить в молоке или воде, отжать. Добавить измельченные чеснок и лук, яйцо, посолить, поперчить и сформировать котлеты. Запанировать в муке и уложить в смазанную маслом форму, а в середину положить очищенный картофель. Запекать в разогретой духовке 15 минут, при температуре 220 градусов. Для соуса смешать все ингредиенты. Залить соусом и поставить в духовку на 20 минут. Украсить зеленью.

Котлеты из индейки

Фото: instagram.com/sonya__bakery/

Ингредиенты

Индейка – 400 г

Лук – 1 шт.

Молоко – 100 мл

Кусочек хлеба

Сливочное масло – 35 г

Соль по вкусу

Мука – 100 г

Растительное масло для жарки

Способ приготовления

Сливочное масло положить в морозилку минут на 20-30. Хлеб (мякиш) залить молоком. Через мясорубку пропустить фарш, лук. Соединить с хлебом (немного отжать). Вымесить фарш, посолить, поперчить Масло из морозилки быстро натереть на крупной терке. Добавить в фарш и все размешать. Сформировать куриные котлеты и обвалять в муке. На хорошо разогретую сковороду влить растительное масло, дать ему нагреться и выложить котлеты. Обжарить до румяной корочки. Сковороду крышкой не накрывать.

Котлеты из говяжьего фарша (с манной крупой)

Фото: instagram.com/testo_k_mestu/

Ингредиенты

Фарш (говяжий) – 300 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Манная крупа – 3 ст. л

Вода – 50 мл

Соль – 1 ч. л

Черный перец (молотый) – 1/3 ч. л

Паприка – 1/3 ст. л



Способ приготовления

Залить манную крупу горячей водой, чтобы вода покрывала ее. Дать ей постоять в течении 5-7 минут, чтобы она разбухла. Мелко нарезать луковицу. Манку выжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. К фаршу добавить измельченный лук, соль, черный перец, паприку, разбухшую манную крупу и перемешать. Сформировать котлеты и выложить на смазанную форму подсолнечным маслом. Отправить котлеты в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекать по 20 минут с каждой стороны. Обжарить лук с морковкой на подсолнечном масле. После того, как они обжарятся, добавить немного воды и протушить 15 минут. Готовые котлеты выложить на обжаренные лук и морковь, тушить еще 20 минут.

Куриные котлеты с йогуртовым соусом

Фото: instagram.com/nyamnyam.ka/

Ингредиенты

Куриное филе – 400 г

Капуста – 250 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 долька

Рисовая мука – 4-5 ст. л

Соль, перец и паприка по вкусу

Для соуса

Греческий йогурт – 140 г

Сок лимона – 1,5 ч. л

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло -1 ст. л

Соль , перец и свежая или сушеная мята по желанию

Способ приготовления

Капусту нашинковать, лук нарезать полукольцами, морковь натереть. Обжарить, поперчить добавить измельченный чеснок. Измельчить мясо и смешать с овощами, добавить специи, соль. Сформировать котлеты и обвалять в муке. Жарить на оливковом масле. Смешать все ингредиенты для соуса, подавать с котлетами.

Котлеты из свинины с сыром

Фото: instagram.com/cakes_lyudmila_shield/

Ингредиенты

Фарш свиной – 500 г

Твердый сыр – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Фарш посолить, поперчить, добавить специи. Разбить яйцо, перемешать. Сыр нарезать ломтиками и положить внутрь будущих котлет. Выложить в форму и выпекать при 180 градусах 35 минут.

Секреты приготовления котлет

Чтобы котлеты не разваливались при жарке, добавьте немного размоченного хлеба, в молоке или сливках. Вместо хлеба можно использовать только жирные сливки. Лук тоже скрепляет фарш. Перед тем, как добавлять его в фарш, поджарьте до мягкого состояния на сливочном масле. Чтобы фарш не разваливался, в него можно добавлять жир – 30 г на каждые 100 г мяса. Жир вытопится при жарке, а котлета останется сочной. Также для прочности котлет можно добавить 10 мл газированной воды на 100 г фарша. Это сделает мясо мягким и воздушным. Главное для сочности будущих котлет – отбивать фарш ладонями во время вымешивания.

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