14 продуктов, которыми можно объедаться и не толстеть
Это продукты, после которых не только не наберешь лишний вес, они еще очень полезны. Капуста помогает пищеварению, красный перец – мощный антиоксидант, а шампиньоны и вешенки нормализуют обмен веществ
Есть и не набирать в весе – такое возможно. Конечно, здесь не идет речь о действительно вредных продуктах. О них нужно забыть. Но если вы стремитесь к стройности, важно знать, что даже овсяную кашу, для многих диетическую, тоже нужно правильно употреблять. В этом материале узнаем о 14 продуктах, вкусных и полезных, которые можно смело есть и не бояться за фигуру. Диетолог Наталья Кива объяснила, почему нужно выбирать именно их.
Морская капуста
Ценна прежде всего наличием йода. Употреблять ее можно в неограниченном количестве. Но нужно быть осторожным с морской капустой тем, у кого есть гиперфункция щитовидной железы. Это когда гормоны вырабатываются в избытке.
Что касается выбора – я рекомендую в свежем или засушенном виде. Маринованная морская капуста теряет все свои свойства и даже может стать вредной при хранении.
Если хотите замариновать самостоятельно, то возьмите соль, специи, травы, чеснок, зелень, лимонный сок.
Сельдерей
Стебель сельдерея – прекрасный продукт для тех, кто любит похрустеть, но хочет стройнеть. В 100 г зеленых ростков всего 13 ккал и 1,8 г растительной клетчатки. Сельдерей помогает организму усваивать белок, улучшает обмен веществ, укрепляет нервную систему и иммунитет. Выводит токсины и расщепляет подкожный жир.
Капуста белокочанная
Капуста – королева диетологии! Это обусловлено низкой калорийностью, пищевой ценностью и огромной пользой для организма. В белокочанной капусте содержится целый ряд витаминов, макро и микроэлементов, фитонциды, клетчатка, пищевые волокна, органические кислоты, крахмал. Энергетическая ценность 28 ккал на 100 г.
Капуста улучшает перистальтику кишечника, нормализирует обмен веществ и жировой обмен, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и вирусам, выводит токсины и шлаки из организма, снижает уровень холестерина, стимулирует функции нервной системы, предотвращает процессы преждевременного старения.
Наибольшую ценность этот овощ представляет в сыром виде и квашеном виде. Готовьте всевозможные салаты, первые блюда, тушите, запекайте.
Брокколи
Ценнейший диетический овощ с богатым содержанием витаминов и минералов и при этом низкокалорийный. В 100 г брокколи 55 ккал. Кроме клетчатки, минералов и витаминов, содержит омега-3. В 300 г брокколи около 400 мг омега-3. А содержащиеся в этом овоще каротиноиды уменьшают риск возрастных нарушений зрения.
Кабачки
Казалось бы, ничем не приметный кабачок, тоже заслуживает внимания тех, кто мечтает постройнеть. Витамины А, В, С, Н, РР, витамин молодости Е, бета-каротин, калий, натрий, магний, железо, фосфор, пищевые волокна. Укрепляет организм, замедляет старение, помогает бороться со свободными радикалами.
Читайте также:10 неожиданных способов приготовления кабачков
Листовые салаты
Поражают воображение своим разнообразием. А пользы в них намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Химический состав зелени позволяет обеспечить максимальным количеством биологически активных веществ и оказывать полезное действие на весь организм. 12 ккал на 100 г салата, большое количество клетчатки, отсутствие ярко выраженного вкуса и аромата, все это дает возможность добавлять его в рацион в неограниченном количестве.
Петрушка
Эта трава содержит антиоксиданты, выводящие из организма свободные радикалы. Способствует регенерации и активному обновлению клеток и тканей организма. Больше всего в петрушке аскорбиновой кислоты, которая укрепляет сосуды и нервную систему. Фолиевая кислота активно участвует в кроветворении, нормализует работу печени и ЖКТ.
Петрушка практически не имеет противопоказаний к применению.
Нанести вред здоровью может только больным, имеющим патологии почек. А также при избыточным ее употреблении. Если вы не уверенны в экологическом происхождении зелени, положите пучок на полчаса в холодную воду.
Руккола
Железо, медь, марганец, селен, цинк, калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод. Витамины В1, В6, В9, А, С, Е.
Полезна для людей, страдающих венозной недостаточностью, сахарным диабетом, язвой желудка и повышенным АД.
Быстро приводит организм в тонус, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс. Способствует выведению шлаков и токсинов из организма, нормализует холестерин. Рекомендуется во время беременности, в период лактации и при похудении.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, мочекаменная болезнь, камни в почках и желчном пузыре.
Сладкий перец
Чем ярче плод, тем больше в нем пользы. Красный, зеленых желтый – каждый имеет свой уникальный состав микроэлементов.
В красном перце больше витамина С, чем в лимоне и черной смородине. В этом перце есть мощный антиоксидант, который очищает организм от токсинов.
В желтом много каротина, калия и железа.
Зеленый богат веществами, которые ускоряют метаболизм, тем самым регулируя жировой обмен. Именно поэтому он является фаворитом для желающих постройнеть.
Но тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, болезни печени и почек, перец нужно исключить или употреблять с осторожностью. И еще – при термической обработке перца 70% полезных веществ теряется.
Огурцы
Огурцы на 95% состоят из воды. Благодаря этому, а также низкой калорийности, они являются идеальной пищей для желающих постройнеть. Огурец восполняет недостаток воды, выводит токсины, борется с отеками, помогает сохранить здоровые суставы, улучшает состояние ногтей, волос и кожи, снижает уровень холестерина, мочевой кислоты, освежает дыхание, пополняет запасы витаминов.
Шпинат
Такого состава полезных веществ, как в шпинате, не найти ни в одном другом овоще! В нем есть белки (больше только в бобовых), углеводы и даже жиры. Органические насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Клетчатка, крахмал, сахара. Витамины группы В, А, Е, С, Н, К, РР. А также кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен. Некоторые витамины сохраняются даже при тепловой обработке.
Шпинат насыщает организм питательными веществами, выводит шлаки и токсины, улучшает обмен веществ и способствует выработке энергии. Употребление шпината делает зубы и десны здоровее, предупреждает анемию, помогает нормализовать вес.
У шпината есть и противопоказания. В нем много щавелевой кислоты. Поэтому его нельзя употреблять при нефритах, мочекаменной болезни, а также ревматизме, подагре, заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Шпинат не имеет ярко выраженного вкуса и запаха. Его можно использовать в свежем виде в салаты, смузи, соусы, а также в супах, запеканках, блинах. Этот бесценный овощ доступен круглый год как в свежем, так и в замороженном виде.
Морковь
Морковь – один из самых популярных корнеплодов. В ней содержится множество витаминов и минералов, кислоты, жирные и эфирные масла, кальций, магний, фосфор, сахара, минеральные соли, клетчатка. Каротина в моркови больше, чем в других фруктах и овощах.
Она полезна при самых различных заболеваниях и оказывает на организм антисептическое, глистогонное, желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное, отхаркивающее действие. Снимает утомление, улучшает цвет лица и зрение, укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям.
Морковь употребляют в пищу во всем мире, используют в детском и диетическом питании. Из нее готовят супы, салаты, гарниры, напитки и даже десерты.
Уточнение – морковь сырая! Это важно. Вареная морковь имеет высокий гликемический индекс, что мешает сбрасывать вес.
Свекла
Здесь огромное количество витаминов, минералов и природных антиоксидантов. Особую ценность придает витамин Р, способный повышать эластичность кровеносных сосудов, предупреждать склероз и внутреннее кровоизлияние. Соли железа, кальция, магния, фосфора, кобальта регулируют обмен веществ. Свекла богата органическими кислотами: яблочной, лимонной и винной.
Регулирует жировой обмен, препятствует накоплению избыточной массы тела.
У вареной свеклы тоже высокий гликемический индекс. Хотите похудеть – ешьте ее в сыром виде.
Шампиньоны, вешенки
Еще один замечательный продукт для снижения веса, который можно есть в любых количествах, – это шампиньоны. Они на 90% состоят из воды. Это это играет огромную роль для тех, кто находится в процессе сброса веса. Так же в грибах есть железо, цинк, кальций, йод, фосфор, калий, кремний, сера, селен, витамины В1, В2, В6, В12, D6, D12, С, А, никотиновая кислота, белки. Сюда же можно отнести и вешенки, которые обладают способностью нормализовать обмен веществ и укреплять нервную систему.
В 100 г грибов 27 ккал.
Запекайте, тушите, добавляйте в салаты сырыми.
Здесь узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.
Тут читайте о продуктах, которые нужно обязательно покупать в июне.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное