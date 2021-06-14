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14 продуктов, которыми можно объедаться и не толстеть

Сегодня, 13:37

Это продукты, после которых не только не наберешь лишний вес, они еще очень полезны. Капуста помогает пищеварению, красный перец – мощный антиоксидант, а шампиньоны и вешенки нормализуют обмен веществ

Продукты, которые можно есть и не толстеть
Продукты, которые можно есть и не толстеть
Фото: freepik.com, pexels.com

Есть и не набирать в весе – такое возможно. Конечно, здесь не идет речь о действительно вредных продуктах. О них нужно забыть. Но если вы стремитесь к стройности, важно знать, что даже овсяную кашу, для многих диетическую, тоже нужно правильно употреблять. В этом материале узнаем о 14 продуктах, вкусных и полезных, которые можно смело есть и не бояться за фигуру. Диетолог Наталья Кива объяснила, почему нужно выбирать именно их.

Фото: Наталья Кива, диетолог

Морская капуста

Морская капуста полезна в свежем виде
Морская капуста полезна в свежем виде
Фото: freepik.com

Ценна прежде всего наличием йода. Употреблять ее можно в неограниченном количестве. Но нужно быть осторожным с морской капустой тем, у кого есть гиперфункция щитовидной железы. Это когда гормоны вырабатываются в избытке.

Что касается выбора – я рекомендую в свежем или засушенном виде. Маринованная морская капуста теряет все свои свойства и даже может стать вредной при хранении.

Если хотите замариновать самостоятельно, то возьмите соль, специи, травы, чеснок, зелень, лимонный сок.

Сельдерей

Сельдерей расщепляет подкожный жир
Сельдерей расщепляет подкожный жир
Фото: freepik.com

Стебель сельдерея – прекрасный продукт для тех, кто любит похрустеть, но хочет стройнеть. В 100 г зеленых ростков всего 13 ккал и 1,8 г растительной клетчатки. Сельдерей помогает организму усваивать белок, улучшает обмен веществ, укрепляет нервную систему и иммунитет. Выводит токсины и расщепляет подкожный жир.

Капуста белокочанная

Капуста нормализует обмен веществ
Капуста нормализует обмен веществ
Фото: Depositphotos

Капуста – королева диетологии! Это обусловлено низкой калорийностью, пищевой ценностью и огромной пользой для организма. В белокочанной капусте содержится целый ряд витаминов, макро и микроэлементов, фитонциды, клетчатка, пищевые волокна, органические кислоты, крахмал. Энергетическая ценность 28 ккал на 100 г.

Капуста улучшает перистальтику кишечника, нормализирует обмен веществ и жировой обмен, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и вирусам, выводит токсины и шлаки из организма, снижает уровень холестерина, стимулирует функции нервной системы, предотвращает процессы преждевременного старения.

Наибольшую ценность этот овощ представляет в сыром виде и квашеном виде. Готовьте всевозможные салаты, первые блюда, тушите, запекайте.

Брокколи

Брокколи – один из самых диетических овощей
Брокколи – один из самых диетических овощей
Фото: Depositphotos

Ценнейший диетический овощ с богатым содержанием витаминов и минералов и при этом низкокалорийный. В 100 г брокколи 55 ккал. Кроме клетчатки, минералов и витаминов, содержит омега-3. В 300 г брокколи около 400 мг омега-3. А содержащиеся в этом овоще каротиноиды уменьшают риск возрастных нарушений зрения.

Кабачки

Кабачки замедляют старение
Кабачки замедляют старение
Фото: freepik.com

Казалось бы, ничем не приметный кабачок, тоже заслуживает внимания тех, кто мечтает постройнеть. Витамины А, В, С, Н, РР, витамин молодости Е, бета-каротин, калий, натрий, магний, железо, фосфор, пищевые волокна. Укрепляет организм, замедляет старение, помогает бороться со свободными радикалами.

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Листовые салаты

Листовые салаты оказывают полезное действие на весь организм
Листовые салаты оказывают полезное действие на весь организм
Фото: unsplash.com

Поражают воображение своим разнообразием. А пользы в них намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Химический состав зелени позволяет обеспечить максимальным количеством биологически активных веществ и оказывать полезное действие на весь организм. 12 ккал на 100 г салата, большое количество клетчатки, отсутствие ярко выраженного вкуса и аромата, все это дает возможность добавлять его в рацион в неограниченном количестве.

Петрушка

Петрушка укрепляет иммунитет и нормализует ЖКТ
Петрушка укрепляет иммунитет и нормализует ЖКТ
Фото: Pixabay

Эта трава содержит антиоксиданты, выводящие из организма свободные радикалы. Способствует регенерации и активному обновлению клеток и тканей организма. Больше всего в петрушке аскорбиновой кислоты, которая укрепляет сосуды и нервную систему. Фолиевая кислота активно участвует в кроветворении, нормализует работу печени и ЖКТ.

Петрушка практически не имеет противопоказаний к применению.

Нанести вред здоровью может только больным, имеющим патологии почек. А также при избыточным ее употреблении. Если вы не уверенны в экологическом происхождении зелени, положите пучок на полчаса в холодную воду.

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Руккола

Руккола способствует выведению шлаков
Руккола способствует выведению шлаков
Фото: freepik.com

Железо, медь, марганец, селен, цинк, калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод. Витамины В1, В6, В9, А, С, Е.
Полезна для людей, страдающих венозной недостаточностью, сахарным диабетом, язвой желудка и повышенным АД.
Быстро приводит организм в тонус, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс. Способствует выведению шлаков и токсинов из организма, нормализует холестерин. Рекомендуется во время беременности, в период лактации и при похудении.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, мочекаменная болезнь, камни в почках и желчном пузыре.

Сладкий перец

Болгарский перец полезней есть свежим
Болгарский перец полезней есть свежим
Фото: Depositphotos

Чем ярче плод, тем больше в нем пользы. Красный, зеленых желтый – каждый имеет свой уникальный состав микроэлементов.

В красном перце больше витамина С, чем в лимоне и черной смородине. В этом перце есть мощный антиоксидант, который очищает организм от токсинов.

В желтом много каротина, калия и железа.

Зеленый богат веществами, которые ускоряют метаболизм, тем самым регулируя жировой обмен. Именно поэтому он является фаворитом для желающих постройнеть.

Но тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, болезни печени и почек, перец нужно исключить или употреблять с осторожностью. И еще – при термической обработке перца 70% полезных веществ теряется.

Огурцы

Огурцы – лучший продукт для стройности
Огурцы – лучший продукт для стройности
Фото: unsplash.com

Огурцы на 95% состоят из воды. Благодаря этому, а также низкой калорийности, они являются идеальной пищей для желающих постройнеть. Огурец восполняет недостаток воды, выводит токсины, борется с отеками, помогает сохранить здоровые суставы, улучшает состояние ногтей, волос и кожи, снижает уровень холестерина, мочевой кислоты, освежает дыхание, пополняет запасы витаминов.

Шпинат

Шпинат выводит токсины
Шпинат выводит токсины
Фото: unsplash.com

Такого состава полезных веществ, как в шпинате, не найти ни в одном другом овоще! В нем есть белки (больше только в бобовых), углеводы и даже жиры. Органические насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Клетчатка, крахмал, сахара. Витамины группы В, А, Е, С, Н, К, РР. А также кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен. Некоторые витамины сохраняются даже при тепловой обработке.

Шпинат насыщает организм питательными веществами, выводит шлаки и токсины, улучшает обмен веществ и способствует выработке энергии. Употребление шпината делает зубы и десны здоровее, предупреждает анемию, помогает нормализовать вес.

У шпината есть и противопоказания. В нем много щавелевой кислоты. Поэтому его нельзя употреблять при нефритах, мочекаменной болезни, а также ревматизме, подагре, заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Шпинат не имеет ярко выраженного вкуса и запаха. Его можно использовать в свежем виде в салаты, смузи, соусы, а также в супах, запеканках, блинах. Этот бесценный овощ доступен круглый год как в свежем, так и в замороженном виде.

Морковь

Наиболее полезна морковь в сыром виде
Наиболее полезна морковь в сыром виде
Фото: freepik.com

Морковь – один из самых популярных корнеплодов. В ней содержится множество витаминов и минералов, кислоты, жирные и эфирные масла, кальций, магний, фосфор, сахара, минеральные соли, клетчатка. Каротина в моркови больше, чем в других фруктах и овощах.

Она полезна при самых различных заболеваниях и оказывает на организм антисептическое, глистогонное, желчегонное, обезболивающее, противовоспалительное, отхаркивающее действие. Снимает утомление, улучшает цвет лица и зрение, укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям.

Морковь употребляют в пищу во всем мире, используют в детском и диетическом питании. Из нее готовят супы, салаты, гарниры, напитки и даже десерты.

Уточнение – морковь сырая! Это важно. Вареная морковь имеет высокий гликемический индекс, что мешает сбрасывать вес.

Свекла

Свекла регулирует жировой обмен
Свекла регулирует жировой обмен
Фото: Pixabay

Здесь огромное количество витаминов, минералов и природных антиоксидантов. Особую ценность придает витамин Р, способный повышать эластичность кровеносных сосудов, предупреждать склероз и внутреннее кровоизлияние. Соли железа, кальция, магния, фосфора, кобальта регулируют обмен веществ. Свекла богата органическими кислотами: яблочной, лимонной и винной.

Регулирует жировой обмен, препятствует накоплению избыточной массы тела.

У вареной свеклы тоже высокий гликемический индекс. Хотите похудеть – ешьте ее в сыром виде.

Шампиньоны, вешенки

Шампиньоны богаты клетчаткой и нормализует обмен веществ
Шампиньоны богаты клетчаткой и нормализует обмен веществ
Фото: freepik.com

Еще один замечательный продукт для снижения веса, который можно есть в любых количествах, – это шампиньоны. Они на 90% состоят из воды. Это это играет огромную роль для тех, кто находится в процессе сброса веса. Так же в грибах есть железо, цинк, кальций, йод, фосфор, калий, кремний, сера, селен, витамины В1, В2, В6, В12, D6, D12, С, А, никотиновая кислота, белки. Сюда же можно отнести и вешенки, которые обладают способностью нормализовать обмен веществ и укреплять нервную систему.

В 100 г грибов 27 ккал.

Запекайте, тушите, добавляйте в салаты сырыми.

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Источник: pexels.com
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