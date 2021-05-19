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12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

Сегодня, 14:56

И да, ее можно не только запекать под всевозможными соусами, из нее можно делать паштет и котлеты

Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/
Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/

Это одна из самых любимых рыб у нас. Скумбрия доступна, ее легко вкусно и быстро приготовить. Но в этой подборке рецептов есть не просто оригинальные соусы, которые раскроют вкус запеченной рыбы, но и еще паштеты и котлеты. Мы уже знаем, как неожиданно вкусно преобразить хека, теперь давайте разбираться со скумбрией.

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Картофельные котлеты со скумбрией

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Ингредиенты

  • Картофель – 3 шт. (отварной)
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Скумбрия х/к – 1 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле.
  2. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от кости и нарезать очень мелко.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты.
  4. Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.

Зaпеченнaя скумбpия с орехово-сырной нaчинкой

Фото: instagram.com/delo___vkysa/

Ингрeдиeнты

  • Cкумбрия (мoрoженая) – 1 шт.
  • Горчица дижонская – 1 ч. л.
  • Сoль – пo вкyсy
  • Грецкие oрехи – 1-2 ч. л.
  • Майонeз – 1-2 ч. л.
  • Раститeльноe маслo – 0,5 ч .л
  • Сыр твepдый – 30 г

Способ приготовления

  1. Скумбpию разделать на филе, обсушить бумажными полотeнцами.
  2. На филe выложить горчицy, распрeдeлить ee рoвным слoем.
  3. Cверхy выложить измeльчeнныe грецкие орeхи. Следующий слой – сыр, натертый на крупной терке.
  4. Сложить рыбу пополaм и перевязать нитью. Завернуть в фольгу и выпекать 25 минут при 180 градусах.
  5. Развернуть фольгу, рыбу змазать майонeзом и, yже не завoрачивая, зaпекать еще 10 минут.

Скумбрия, фаршированная грибами и шпинатом на подушке из картофеля

Фото: instagram.com/pp_recepts_video/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Грибы – 4 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Сыр сливочный – 50 г
  • Шпинат – 50 г
  • Болгарский перец -1/2 шт.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Рыбу разделать на филе и замариновать в соли , перце и соке лимона. Накрыть пленкой и убрать на 1 час в холодильник.
  2. Картофель нарезать кружочками, отварить в подсоленной воде с добавлением куркумы и соли.
  3. Лук, грибы и перец обжарить на масле 5 минут. Шпинат нарезать, добавить к овощам.
  4. Рыбу разрезать на куски, положить начинку, сформировать рулетики. Смазать сметаной, добавить специи.
  5. Выпекать при 180 градусах 25 минут.

Рулет из скумбрии в духовке

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Специи для рыбы
  • Желатин – 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Рыбу разрезать у хребта, достать кости и внутренности, удалить хвост, плавники, промыть.
  2. Лук и морковь мелко нарезать и поджарить на оливковом масле до золотистого цвета (не солить).
  3. Рыбу посыпать специями с солью внутри и немного натереть снаружи.
  4. Выложить лук с морковкой посередине и распределить по всей тушке и сверху равномерно посыпать желатином.
  5. Скрутить плотный рулет, обернуть пищевой пленкой и фольгой.
  6. В глубокий противень налить немного воды, уложить рыбу и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перевернуть через 20 минут для равномерного запекания.

Паштет из скумбрии

Фото: instagram.com/yanina_doctor/

Ингредиенты

  • Замороженная скумбрия – 1 шт.
  • Луковица, лавровый лист, душистый перец – для бульона
  • Грецкие орехи – 30 г
  • Сливочный сыр -2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Скумбрию очистить, убрать голову, плавники. Бросить в кипящую подсоленную воду с лавровым листом, луковицей, душистым перцем и отварить до готовности – около 10 минут. Выложить на тарелку, остудить.
  2. Орехи подсушить на сковороде. Измельчить скалкой или с помощью блендера. Добавить скумбрию, сливочный сыр, все взбить до однородности.

Скумбрия в банке

Фото: instagram.com/_tanyushina_/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лук, морковь – по вкусу
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист, душистый перец

Способ приготовления

  1. Лук нарезать кольцами, морковь натереть на терке. Скумбрию нарезать кусочками толщиной 2-3 см.
  2. На дно банки выложит лавровый лист и душистый перец. Сверху, чередуя, выложить лук, морковь и рыбу. Сверху полить растительным маслом.
  3. Накрыть крышкой и поставить в холодную духовку. Включить нагрев на 120-140 градусов и готовить 1,5-2 часа.

Скумбрия, запеченное под йогуртовым соусом

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сок половины лимона
  • Натуральный йогурт – 150 г
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Скумбрию выпотрошить, разрезать вдоль на 2 части, удалить кости.
  2. Луковицу очистить, порезать полукольцами.
  3. Йогурт посолить, соединить с луком и лимонным соком. Залить этой смесью скумбрию, убрать мариноваться в холодильник на 30 минут.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов. Скумбрию вместе с маринадом выложить в пакет для запекания или в форму, запекать 30 минут.
  5. Подавать лучше всего с овощами или чесночным соусом.

Скумбрия в мультиварке

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Растительное масло – 30г
  • Лимоны – 0,5 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Вода – 150 мл
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Размороженную скумбрию почистить. Скумбрию разрезать на 4 куска примерно одного размера. Полить рыбу соком лимона. Добавить соль и специи. Оставить на 10 минут.
  2. Очищенный лук мелко нарезать. В чашу мультиварки налить немного растительного масла и включить режим "Жарка" на 10 минут. Периодически помешивая, обжарить лук до прозрачности.
  3. Как только лук обжарится, выключить режим "Жарка" и выложить в чашу мультиварки скумбрию.
  4. Влить воду, поставить чашу в мультиварку и закрыть крышкой. Включить режим "Запекание" на 20-35 минут.

Скумбрия, запеченная с сыром и картошкой в духовке

Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Плавленый сыр – 90 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Перец черный молотый, соль – по вкусу
  • Лимон – половина
  • Картошка – 3 шт.
  • Твердый сыр – 30 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Отварить картофель на среднем огне 7-10 минут, до полуготовности. Снять с огня, слить воду.
  2. Филе скумбрии полить лимонным соком, убрать в холодильник на 30 минут, для маринования.
  3. Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Добавить натертый чеснок и перемешать.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов. В форму для запекания влить растительное масло и выложить одну половинку скумбрии кожей вниз. Вокруг филе разложить сваренные дольки картофеля.
  5. На первую половинку скумбрии выложить сырную начинку и распределить ее по всей поверхности. Сверху выложить вторую половину рыбы.
  6. Смазать сметаной и поперчить.
  7. Выпекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром. Запекать еще 10-15 минут.

Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Рыба с овощами в духовке
Рыба с овощами в духовке
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 2 скумбрии
  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • Морковь
  • Растительное масло
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • Травы сушеные
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления

  1. Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
  2. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла.
  3. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
  4. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
  5. Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Скумбрия-гриль с лимоном и травами

Скумбрия на гриле запеченная
Скумбрия на гриле запеченная
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500-600 г тушка скумбрии
  • 1 лимон
  • Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина
  • Морская соль
  • Свежемолотый черный перец
  • Розовый перец
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем.
  2. Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки.
  3. Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом.
  4. Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом.
  5. Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.

Запеченная скумбрия с яблочной мостардой

Скумбрия с яблочной мостардой
Скумбрия с яблочной мостардой
Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты

  • 1 кислое яблоко
  • 1 лимон
  • 100 г клюквы или брусники
  • 300 г сахара
  • 100 мл белого вина
  • 4 ст. л. горчичного порошка

Способ приготовления

  1. Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм.
  2. Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники.
  3. Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар.
  4. Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок.
  5. Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут.
  6. Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть.
  7. Залить в стерилизованные банки и закатать.
  8. В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.

Здесь найдете лучший рецепт скумбрии для пикника.

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