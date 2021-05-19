12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее
И да, ее можно не только запекать под всевозможными соусами, из нее можно делать паштет и котлеты
Это одна из самых любимых рыб у нас. Скумбрия доступна, ее легко вкусно и быстро приготовить. Но в этой подборке рецептов есть не просто оригинальные соусы, которые раскроют вкус запеченной рыбы, но и еще паштеты и котлеты. Мы уже знаем, как неожиданно вкусно преобразить хека, теперь давайте разбираться со скумбрией.
Если находитесь в поисках лучшего подарка, воспользуйтесь идеями из нашего календаря майских праздников.
Картофельные котлеты со скумбрией
Ингредиенты
- Картофель – 3 шт. (отварной)
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Скумбрия х/к – 1 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Панировочные сухари
- Растительное масло
Способ приготовления
- Лук и чеснок измельчить и обжарить на растительном масле.
- Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от кости и нарезать очень мелко.
- Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты.
- Растительное масло хорошо разогреть в сковороде, перед обжаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон.
Зaпеченнaя скумбpия с орехово-сырной нaчинкой
Ингрeдиeнты
- Cкумбрия (мoрoженая) – 1 шт.
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Сoль – пo вкyсy
- Грецкие oрехи – 1-2 ч. л.
- Майонeз – 1-2 ч. л.
- Раститeльноe маслo – 0,5 ч .л
- Сыр твepдый – 30 г
Способ приготовления
- Скумбpию разделать на филе, обсушить бумажными полотeнцами.
- На филe выложить горчицy, распрeдeлить ee рoвным слoем.
- Cверхy выложить измeльчeнныe грецкие орeхи. Следующий слой – сыр, натертый на крупной терке.
- Сложить рыбу пополaм и перевязать нитью. Завернуть в фольгу и выпекать 25 минут при 180 градусах.
- Развернуть фольгу, рыбу змазать майонeзом и, yже не завoрачивая, зaпекать еще 10 минут.
Скумбрия, фаршированная грибами и шпинатом на подушке из картофеля
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.
- Грибы – 4 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Сыр сливочный – 50 г
- Шпинат – 50 г
- Болгарский перец -1/2 шт.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Рыбу разделать на филе и замариновать в соли , перце и соке лимона. Накрыть пленкой и убрать на 1 час в холодильник.
- Картофель нарезать кружочками, отварить в подсоленной воде с добавлением куркумы и соли.
- Лук, грибы и перец обжарить на масле 5 минут. Шпинат нарезать, добавить к овощам.
- Рыбу разрезать на куски, положить начинку, сформировать рулетики. Смазать сметаной, добавить специи.
- Выпекать при 180 градусах 25 минут.
Рулет из скумбрии в духовке
Ингредиенты
- Скумбрия – 1 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Специи для рыбы
- Желатин – 1 ч. л.
Способ приготовления
- Рыбу разрезать у хребта, достать кости и внутренности, удалить хвост, плавники, промыть.
- Лук и морковь мелко нарезать и поджарить на оливковом масле до золотистого цвета (не солить).
- Рыбу посыпать специями с солью внутри и немного натереть снаружи.
- Выложить лук с морковкой посередине и распределить по всей тушке и сверху равномерно посыпать желатином.
- Скрутить плотный рулет, обернуть пищевой пленкой и фольгой.
- В глубокий противень налить немного воды, уложить рыбу и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перевернуть через 20 минут для равномерного запекания.
Паштет из скумбрии
Ингредиенты
- Замороженная скумбрия – 1 шт.
- Луковица, лавровый лист, душистый перец – для бульона
- Грецкие орехи – 30 г
- Сливочный сыр -2 ст. л.
Способ приготовления
- Скумбрию очистить, убрать голову, плавники. Бросить в кипящую подсоленную воду с лавровым листом, луковицей, душистым перцем и отварить до готовности – около 10 минут. Выложить на тарелку, остудить.
- Орехи подсушить на сковороде. Измельчить скалкой или с помощью блендера. Добавить скумбрию, сливочный сыр, все взбить до однородности.
Скумбрия в банке
Ингредиенты
- Скумбрия – 1 шт.
- Лук, морковь – по вкусу
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист, душистый перец
Способ приготовления
- Лук нарезать кольцами, морковь натереть на терке. Скумбрию нарезать кусочками толщиной 2-3 см.
- На дно банки выложит лавровый лист и душистый перец. Сверху, чередуя, выложить лук, морковь и рыбу. Сверху полить растительным маслом.
- Накрыть крышкой и поставить в холодную духовку. Включить нагрев на 120-140 градусов и готовить 1,5-2 часа.
Скумбрия, запеченное под йогуртовым соусом
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сок половины лимона
- Натуральный йогурт – 150 г
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Скумбрию выпотрошить, разрезать вдоль на 2 части, удалить кости.
- Луковицу очистить, порезать полукольцами.
- Йогурт посолить, соединить с луком и лимонным соком. Залить этой смесью скумбрию, убрать мариноваться в холодильник на 30 минут.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Скумбрию вместе с маринадом выложить в пакет для запекания или в форму, запекать 30 минут.
- Подавать лучше всего с овощами или чесночным соусом.
Скумбрия в мультиварке
Ингредиенты
- Скумбрия – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Растительное масло – 30г
- Лимоны – 0,5 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Вода – 150 мл
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Размороженную скумбрию почистить. Скумбрию разрезать на 4 куска примерно одного размера. Полить рыбу соком лимона. Добавить соль и специи. Оставить на 10 минут.
- Очищенный лук мелко нарезать. В чашу мультиварки налить немного растительного масла и включить режим "Жарка" на 10 минут. Периодически помешивая, обжарить лук до прозрачности.
- Как только лук обжарится, выключить режим "Жарка" и выложить в чашу мультиварки скумбрию.
- Влить воду, поставить чашу в мультиварку и закрыть крышкой. Включить режим "Запекание" на 20-35 минут.
Скумбрия, запеченная с сыром и картошкой в духовке
Ингредиенты
- Скумбрия – 1 шт.
- Плавленый сыр – 90 г
- Чеснок – 4 зуб.
- Перец черный молотый, соль – по вкусу
- Лимон – половина
- Картошка – 3 шт.
- Твердый сыр – 30 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Отварить картофель на среднем огне 7-10 минут, до полуготовности. Снять с огня, слить воду.
- Филе скумбрии полить лимонным соком, убрать в холодильник на 30 минут, для маринования.
- Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Добавить натертый чеснок и перемешать.
- Разогреть духовку до 180 градусов. В форму для запекания влить растительное масло и выложить одну половинку скумбрии кожей вниз. Вокруг филе разложить сваренные дольки картофеля.
- На первую половинку скумбрии выложить сырную начинку и распределить ее по всей поверхности. Сверху выложить вторую половину рыбы.
- Смазать сметаной и поперчить.
- Выпекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром. Запекать еще 10-15 минут.
Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами
Ингредиенты
- 2 скумбрии
- 3-4 картофелины
- 1 луковица
- Морковь
- Растительное масло
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- Травы сушеные
- Перец
- Соль
Способ приготовления
- Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
- Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла.
- Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
- Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
- Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.
Скумбрия-гриль с лимоном и травами
Ингредиенты
- 500-600 г тушка скумбрии
- 1 лимон
- Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина
- Морская соль
- Свежемолотый черный перец
- Розовый перец
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем.
- Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки.
- Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом.
- Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом.
- Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.
Запеченная скумбрия с яблочной мостардой
Ингредиенты
- 1 кислое яблоко
- 1 лимон
- 100 г клюквы или брусники
- 300 г сахара
- 100 мл белого вина
- 4 ст. л. горчичного порошка
Способ приготовления
- Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм.
- Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники.
- Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар.
- Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок.
- Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут.
- Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть.
- Залить в стерилизованные банки и закатать.
- В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.
Здесь найдете лучший рецепт скумбрии для пикника.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное