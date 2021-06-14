Сочные фрикадельки польпетте – итальянское блюдо для сытного обеда
Эти итальянские фрикадельки можно готовить из любого фарша – все зависит от личных предпочтений. Но есть одна особенность – они тушатся в томатном соусе, а среди ингредиентов для польпетте обязателен пармезан
Еще один известный представитель мира фрикаделек, наравне со шведскими, что подаются с картофелем. Если вы с большим уважением относитесь к итальянской кухне, но паста и ризотто немного надоели, то можно их приготовить к обеду или ужину. Фарш выбирайте на свой личный вкус, но вот томатный соус к ним нужен обязательно. Польпетте в нем нужно будет протушить. Плюс – сыр пармезан, его потребуется немного. Подавать итальянские фрикадельки можно с овощами или пастой.
Как приготовить польпетте
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша
- 1 шт. яйцо
- 50 г пармезана
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 2/3 ч. л. соли
- по 1 ч. л. базилик, орегано
- 2 ч. л. сухой чеснок
- Небольшой пучок петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла для жарки
Для соуса
- 1 банка консервированных помидоров
- 1/2 ст. воды
- 4-5 зуб. чеснока
- соль, перец – по вкусу
- 1 ст. л. оливкового масла для жарки
Способ приготовления
- Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать.
- Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности.
- Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла.
- Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки.
- Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.
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