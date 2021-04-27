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7 неожиданных блюд из хека, самой любимой среди украинцев рыбы

Сегодня, 16:19

Эта рыба отлично сочетается с овощами и сырными соусами

Хочется рыбы? Смело выбирайте хека. И речь здесь не о его адекватной цене, а о действительно мощной универсальности. Что говорить – он даже вареный в специях хорош. А когда эта рыба представлена в компании с овощами или сырным соусом, или пожарена в сырном кляре – практически праздничное блюдо. Если вы ищете варианты для легкого и полезного ужина, ознакомьтесь с рецептами из этой подборки.

Хек в сырном кляре

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

  • Филе хека – 3 шт.
  • Соль, специи – по вкусу
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сыр – 50 г.

Способ приготовления

  1. Филе нарезать, посолить, добавить специи по вкусу и обвалять в муке.
  2. Для кляра взбить яйца с мукой, добавить тертый сыр, перемешать.
  3. Обжарить рыбу, подавать с овощами.

Хек, запеченный в омлете

Фото: instagram.com/krylovaekaterina37/

Ингредиенты

  • Хек тушка – 2 шт.
  • Рисовая или другая мука – для панировки
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Сыр – 20 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Рыбу почистить и нарезать на небольшие куски. Обвалять в муке, посолить и обжарить с двух сторон до полуготовности. Отдельно пожарить лук с щепоткой соли, сахара и лимонным соком.
  2. Рыбу выложить в форму для запекания. Сверху распределить жареный лук и залить омлетом из двух яиц, молока и специй. Можно добавить тимьян и немного тертого сыра.
  3. Запекать в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.

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Суп с фрикадельками из хека

Фото: суп с фрикадельками из хека

Ингредиенты⠀

  • Фарш хека – 400-500 г.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перловая крупа – 100 г.
  • Картофель – 3 шт.
  • Специи – по вкусу⠀

Способ приготовления

  1. Филе хека довести до консистенции фарша, нарезать мелко лук 1 штуку и добавить в фарш, посолить, поперчить.
  2. Перловую крупу предварительно отварить 20 минут, слить воду и вскипятить новую воду на бульон, посолить.
  3. Пассеровать нарезанный лук и натертую морковь на подсолнечном масле, картофель нарезать дольками на 4 части.
  4. В кипящую воду положить практически одновременно: перловую крупу, пассерованный лук с морковью, нарезанный картофель и сформированные из хека фрикадельки. Варить 20 минут.
  5. В конце добавить сушеную петрушку или укроп и лавровый лист.

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Хек с овощами

Фото: instagram.com/my.home.food/

Ингредиенты

  • Хек – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Вода – 1,5 стакана
  • Лавровый лист, перец горошек, соль – по вкусу

Способ приготовление

  1. Рыбу нарезать на кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета.
  2. Измельчить лук и морковь, пассеровать на растительном масле.
  3. На дно кастрюли выложить половину лука и моркови, потом рыбу, и снова лук и морковь.
  4. Смешать томатную пасту с водой и залить рыбу.
  5. Добавить специи, тушить на слабом огне 15 минут.

Xeк в дуxoвкe пoд oвoщнoй шубoй

Фото: instagram.com/gotovimdoma_82/

Ингpeдиeнты

  • Филe xeкa – 4 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Мopкoвь – 2 шт.
  • Сыp – 100 г.
  • Яйцa – 2 шт.
  • Мукa – 3 cт. л.
  • Пepeц чepный мoлoтый, coль – пo вкуcу

Способ приготовления

  1. Рыбу нарезать бoльшими куcкaми. Посолить, поперчить.
  2. Взбить яйца, добавить муку. Обвалять рыбу в кляре и жарить до золотистого цвета.
  3. Лук нарезать, обжарить в растительном масле.
  4. Добавить тертую морковь, прожарить пару минут.
  5. Ha cмaзaнную фopму выложить в oдин cлoй жаренную рыбу. На каждый кусок положить овощи.
  6. Посыпать тepтым cыpoм.
  7. Запекать при 180 градусах 15 минут.

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Хек с сырным соусом

Хек с соусом из сыра
Хек с соусом из сыра
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Филе хека – 3 шт.
  • Сыр маскарпоне – 3 ст. л.
  • Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
  • Сливки или молоко – 3 ст. л.
  • Мука для присыпки – 2 ст. л
  • Смесь итальянских трав – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Рецепт приготовления

  1. Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
  2. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
  3. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
  4. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Хек с гарниром из помидоров

Хек с томатами
Хек с томатами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 филе хека
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 200 г помидоров черри
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • 50 г сливочного масла
  • Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор
  • Корица

Способ приготовления

  1. Налейте в сковороду оливковое масло.
  2. Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду.
  3. Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев.
  4. Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду.
  5. Зелень мелко порубите.
  6. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку.
  7. Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте.
  8. Добавьте зелень и сливочное масло.

Здесь найдете 10 рецептов оригинальных блюд с булгуром.

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