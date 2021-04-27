7 неожиданных блюд из хека, самой любимой среди украинцев рыбы
Эта рыба отлично сочетается с овощами и сырными соусами
Хочется рыбы? Смело выбирайте хека. И речь здесь не о его адекватной цене, а о действительно мощной универсальности. Что говорить – он даже вареный в специях хорош. А когда эта рыба представлена в компании с овощами или сырным соусом, или пожарена в сырном кляре – практически праздничное блюдо. Если вы ищете варианты для легкого и полезного ужина, ознакомьтесь с рецептами из этой подборки.
Хек в сырном кляре
Ингредиенты
- Филе хека – 3 шт.
- Соль, специи – по вкусу
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сыр – 50 г.
Способ приготовления
- Филе нарезать, посолить, добавить специи по вкусу и обвалять в муке.
- Для кляра взбить яйца с мукой, добавить тертый сыр, перемешать.
- Обжарить рыбу, подавать с овощами.
Хек, запеченный в омлете
Ингредиенты
- Хек тушка – 2 шт.
- Рисовая или другая мука – для панировки
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 150 мл
- Сыр – 20 г.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления
- Рыбу почистить и нарезать на небольшие куски. Обвалять в муке, посолить и обжарить с двух сторон до полуготовности. Отдельно пожарить лук с щепоткой соли, сахара и лимонным соком.
- Рыбу выложить в форму для запекания. Сверху распределить жареный лук и залить омлетом из двух яиц, молока и специй. Можно добавить тимьян и немного тертого сыра.
- Запекать в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.
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Суп с фрикадельками из хека
Ингредиенты⠀
- Фарш хека – 400-500 г.
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перловая крупа – 100 г.
- Картофель – 3 шт.
- Специи – по вкусу⠀
Способ приготовления
- Филе хека довести до консистенции фарша, нарезать мелко лук 1 штуку и добавить в фарш, посолить, поперчить.
- Перловую крупу предварительно отварить 20 минут, слить воду и вскипятить новую воду на бульон, посолить.
- Пассеровать нарезанный лук и натертую морковь на подсолнечном масле, картофель нарезать дольками на 4 части.
- В кипящую воду положить практически одновременно: перловую крупу, пассерованный лук с морковью, нарезанный картофель и сформированные из хека фрикадельки. Варить 20 минут.
- В конце добавить сушеную петрушку или укроп и лавровый лист.
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Хек с овощами
Ингредиенты
- Хек – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Мука – 3 ст. л.
- Вода – 1,5 стакана
- Лавровый лист, перец горошек, соль – по вкусу
Способ приготовление
- Рыбу нарезать на кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета.
- Измельчить лук и морковь, пассеровать на растительном масле.
- На дно кастрюли выложить половину лука и моркови, потом рыбу, и снова лук и морковь.
- Смешать томатную пасту с водой и залить рыбу.
- Добавить специи, тушить на слабом огне 15 минут.
Xeк в дуxoвкe пoд oвoщнoй шубoй
Ингpeдиeнты
- Филe xeкa – 4 шт.
- Лук – 2 шт.
- Мopкoвь – 2 шт.
- Сыp – 100 г.
- Яйцa – 2 шт.
- Мукa – 3 cт. л.
- Пepeц чepный мoлoтый, coль – пo вкуcу
Способ приготовления
- Рыбу нарезать бoльшими куcкaми. Посолить, поперчить.
- Взбить яйца, добавить муку. Обвалять рыбу в кляре и жарить до золотистого цвета.
- Лук нарезать, обжарить в растительном масле.
- Добавить тертую морковь, прожарить пару минут.
- Ha cмaзaнную фopму выложить в oдин cлoй жаренную рыбу. На каждый кусок положить овощи.
- Посыпать тepтым cыpoм.
- Запекать при 180 градусах 15 минут.
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Хек с сырным соусом
Ингредиенты
- Филе хека – 3 шт.
- Сыр маскарпоне – 3 ст. л.
- Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
- Сливки или молоко – 3 ст. л.
- Мука для присыпки – 2 ст. л
- Смесь итальянских трав – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
Рецепт приготовления
- Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
- Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
- В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
- Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.
Хек с гарниром из помидоров
Ингредиенты
- 4 филе хека
- 3 ст. л. оливкового масла
- 200 г помидоров черри
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. сахара
- 50 г сливочного масла
- Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор
- Корица
Способ приготовления
- Налейте в сковороду оливковое масло.
- Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду.
- Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев.
- Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду.
- Зелень мелко порубите.
- Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку.
- Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте.
- Добавьте зелень и сливочное масло.
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