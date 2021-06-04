8 интересных вариантов, чтобы приготовить шпинат – от борща до слоек-твист

А еще с ним получаются красивые блины и легкие салаты

Блюда со шпинатом Фото: instagram.com/marica.foodie/, instagram.com/svfit7/

У шпината есть одно неоспоримое преимущество – он нравится практически всем. Все из-за того, что у него нет какого-то особого привкуса. А вот когда он попадает в еду, любую, это всегда нарядно и аппетитно. Ну и конечно, польза шпината для организма безусловна. Ниже – 7 рецептов самых разнообразных проявлений шпината – от заливного пирога и борща до изысканных салатов.

Слойки-твист со шпинатом

Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты

300 г слоеного бездрожжевого теста

150 г свежего или мороженого шпината

100 г рикотты

1 ч. л. сушеного чеснока

50 г тертого пармезана

1 ст. л. сливочного масла

2 желтка для смазки

Способ приготовления

Тесто разморозить. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить шпинат и тушить до испарения влаги. Посыпать чесноком и добавить рикотту, тушить 1 минуту. Измельчить в блендере. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3 мм. Тщательно намазать крем на тесто, посыпать равномерно пармезаном. Ножом нарезать полоски толщиной 2 см. Каждую сложить пополам начинкой внутрь и закрутить пружиной в несколько оборотов, придерживая начинку. Выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым желтком. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

Рулет из омлета со шпинатом и сыром

Рулет из омлета с начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

8 яиц

1/2 чашки молока

Специи (соль, перец, сухие травы) – по вкусу

Сливочное масло – для смазывания

3-4 ст. л. сливочного сыра

Горсть листьев молодого шпината

100-150 г сыра

Способ приготовления

В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности. Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр. Вернуть в духовку на 2-3 минуты, затем достать и немного остудить. Свернуть рулетом и подавать порционно.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1-1,5 л воды

1 большая морковь

2 луковицы

2 картофелины

1 лавровый лист

1 пучок шпината

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. растительного масла

2 куриных яйца

Соль, перец

Способ приготовления

Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите. Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли. Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист. Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости. Зелень промойте и тонко нашинкуйте. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Флорентийский салат из шпината с яйцом

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 яиц

2 яичных желтка

90 г тонко нарезанной пармской ветчины

2 несладкие белые булочки

75 г сливочного масла

1/2 ч. л. горчицы

1/2 ст. л. белого винного уксуса

2 ст. л. измельченного эстрагона

225 г молодого шпината или смеси шпината и руколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите салатную зелень, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Рис со шпинатом по-гречески

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 чашка длиннозерного риса

1 лук репчатый средний

2 пучка свежего шпината

1/2 пучка укропа

1/2 пучка зеленого лука

1 лимон

1 чашка оливкового масла

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

В посуде, в которой будет готовиться рис, на оливковом масле обжарить мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности. Шпинат промыть, обрезать черенки, крупно порубить и добавить к луку. Готовить несколько минут. Всыпать хорошо промытый рис, порезанные укроп и зеленый лук. Посолить и поперчить. Перемешать и готовить несколько минут. Затем влить чашку воды и готовить 15 минут на медленном огне. В конце добавить сок лимона и подавать.

Сливочный шпинат с пармезаном

Шпинат со сливками и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

250 г молодого шпината

30-40 г пармезана

Половина маленькой луковицы

1 ст. л. сливочного масла

60 мл сливок

Щепотка натертого мускатного ореха

Соль

Способ приготовления

Шпинат тщательно промыть и обсушить. Натереть пармезан. Лук почистить и очень мелко порубить. Нагреть сковородку, добавить масло. Добавить нарезанный лук, жарить до мягкости. Добавить шпинат и готовить, помешивая, 5 минут, пока не выпарится вся жидкость. Посолить, влить сливки, убавить огонь, размешать и готовить еще 3-4 минуты. Всыпать натертый пармезан, размешать и тушить еще 3-4 минуты. Добавить мускатный орех, размешать и снять с огня.

Заливной пирог со шпинатом и сыром

Пирог со шпинатом и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 больших пучка свежего шпината

200-300 г сыра

2-3 яйца

200 г нежирных сливок или молока

2 ст. л. муки

Соль, перец

Способ приготовления

Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать. Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости. В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец. Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Блины со шпинатом

Фото: instagram.com/svfit7/

Ингредиенты

2 шт. яйца

300 г свежий шпинат

150 мл молоко

по 1 ч. л. соль, сода

200 г мука

Способ приготовления

Шпинат промыть, убрать толстые черешки, оставить только листья. Засыпать листики в чашу блендера и перебить до однородности. Для теста разбить в глубокую миску пару яиц и поочередно добавлять молоко и муку, размешивая венчиком. Должно получится тесто без единого комочка. В тесто влить шпинатное пюре, добавить немного соли для вкуса. Перемешать венчиком до однородности. Выпекать на антипригарной сковороде до готовности.

Из видео узнаете, как приготовить оригинальный салат из маринованных огурцов.

Здесь собраны 10 рецептов, где задействовано пшено.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться