Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Используйте водяную баню и пульверизатор, а приготовить можно не только рулеты, но и запеканки с пирогами

Рулетики из лаваша и лосося Фото: Depositphotos

В чем плюс лаваша? В том, что он тонкий, поэтому быстро пропитывается, если вы готовите его с начинкой. Еще рулеты с ним – удобная вещь для пикников и прогулок. Для тех, кто предпочитает правильное питание, этот хлеб – один из лучших вариантов. Давайте узнаем, как вернуть свежесть лавашу, если он вдруг подсох, и 10 рецептов с ним.

Как вернуть свежесть лавашу

Используйте пульверизатор. Вам нужно просто немного сбрызнуть подсохший лаваш водой и начинать готовить

Используйте водяную баню. Емкость, в которой будет лежать засохший лаваш в процессе пропаривания, нужно будет закрыть

Положить лаваш на 5 минут на влажное полотенце

Капустный рулет-пирог

Фото: Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Ингредиенты

Лаваш – 1 шт.

Капуста белокочанная – половина кочана

Яйца – 4 шт.

Соль, специи, кунжут – по вкусу

Способ приготовления

Капусту нашинковать, налить немного воды и отправить тушиться. Когда капуста обмякнет, добавить соль, специи и перемешать. Далее вбить 3 яйца и 1 белок. Хорошо перемешать. На лаваш выложить равномерно начинку, свернуть в рулет, смазать желтком, посыпать кунжутом. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.

Рулет из лаваша с творогом и сыром в духовке

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Ингредиенты

Лаваш тонкий – 2 листа

Творог – 300 г

Моцарелла – 150 г

Сыр твердый – 150 г

Яйцо – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез (сметана) – 150 г

Масло сливочное – 70 г

Укроп, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Заранее сварить яйца вкрутую, очистить и натереть на крупной терке. Сыр тоже натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс. Смешать и равномерно распределить начинку на лаваш. Накрыть вторым листом лаваша, свернуть в рулет, разрезать на мини-рулетики и уложить срезом кверху в форму, застеленную пергаментной бумагой. Сверху на каждый рулетик положить по кусочку сливочного масла. Запекать в духовке при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лист тонкого лаваша – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Сыр плавленый – 3 ст. л.

Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок

Способ приготовления

Лаваш смазать плавленым сыром. Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут. Нарезать кусочками и выложить на блюдо.

Рулет из лаваша с рыбной начинкой

Рулет из лаваша с рыбой и рисом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 луковица

1 пучок зеленого лука

2-3 ст. л. плавленого сыра

2-3 ст. л. риса

2 ст. л. растительного масла

1 тонкий армянский лаваш

Соль – по вкусу

120 г консервированной рыбы (скумбрии, тунца)

Способ приготовления

Рис отварить до готовности и откинуть на сито. Лук измельчить и обжарить на растительном масле. Лаваш развернуть, смазать плавленым сыром. Рыбу при необходимости очистить от косточек. В миске смешать рис, обжаренный лук и размятую рыбу. Добавить мелко нашинкованный зеленый лук и перемешать. Выложить начинку на лаваш ровным слоем. Свернуть лаваш с начинкой рулетом. Разрезать на ломтики и выложить на блюдо.

Ленивый пирог из лаваша с брынзой и зеленью

Пирог с брынзой и зеленью Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100-200 г творога

200-300 г овечьей брынзы

300 г зелени (зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки)

5-6 листов лаваша

2+4 шт. яиц

250 г домашней сметаны или магазинной 30%

Способ приготовления

Натрите брынзу, нарежьте зелень, добавьте 2 яйца, творог и перемешайте. Если сыр не соленый, посолите начинку на свой вкус. Вырежьте лаваш по размеру формы. Сформируйте роллы с сырной начинкой и уложите их плотно в форму. Смешайте сметану и 4 яйца. Залейте этой смесью рулеты и запекайте в духовке 45-50 минут при 175 градусах.

Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром

Яичница в лаваше Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 лист лаваша

200 г колбасы

2 яйца

3 помидора

70 г твердого сыра

Зелень – по вкусу

Подсолнечное масло – для жарки

Способ приготовления

Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками. Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.

Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша в кляре Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

2 листа тонкого лаваша

1/2 шт. красной луковицы

4 ст. л. сметаны

4 зубчика чеснока

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч. л. горчицы

Зеленый лук

Соль

2 сырых яйца

100 мл молока

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления

Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Взбейте яйца с молоком. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Домашняя шаурма с курицей, овощами и сыром

Фото: instagram.com/euroazia_iv/

Ингредиенты

100 г куриного филе

1/2 помидора

50 г капусты

1/2 морковки

1 лист лаваша

50 г тертого твердого сыра

Кетчуп

Способ приготовления

Подготовить куриное филе. Отбить грудку, посолить, поперчить. Затем обжарить целым куском на смеси сливочного и растительного масла до готовности. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Мелко нарезать помидор и капусту. Готовое филе мелко порубить. На лист лаваша выложить начинку. Посыпать твердым сыром. Полить кетчупом. Свернуть в рулет. На 5 минут отправить в разогретую до 180 градусов духовку или обжарить с двух сторон на сковороде.

Конвертики из лаваша с омлетом

Яичница в лаваше Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 яйца

50 г сливочного сыра

1/2 огурца

1 лист лаваша

Соль, подсолнечное масло

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и вылить на разогретую сковороду с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Накрыть крышкой и на небольшом огне приготовить омлет. Лист лаваша смазать сливочным сыром. На лаваш выложить омлет. Затем на центр омлета положить огурец, нарезанный соломкой. Свернуть в рулет и нарезать крупными кусками. Подавать с овощами.

Закуска из лаваша с плавленым сыром и беконом

Лаваш с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100 г плавленого сырка

50 г сливочного масла

100 г бекона

1 лист лаваша

Соль, подсолнечное масло

Способ приготовления

На лист лаваша потереть сливочное масло. Посыпать натертым на крупной терке плавленым сыром. Нарезать соломкой бекон и выложить в центр лаваша. Скрутить в рулетик, порезать на кусочки длиной 5-6 см.

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