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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чому саме цільнозернові каші більш корисні?

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 липня, 08:30
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Прожити більш довге і здорове життя допоможуть каші. Головне, щоб вони були зварені з неочищеного зерна
Прожити більш довге і здорове життя допоможуть каші
Прожити більш довге і здорове життя допоможуть каші / Фото: Сьогодні

Якщо їсти регулярно цільнозернові каші і хліб грубого помелу – можна знизити ризики хвороб, пов'язаних зі старінням і подовжити життя. Користь для здоров'я цільнозернових продуктів вивчили італійські медики: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім.

Чим же відрізняються цільнозернові каші і інші такі продукти

Цільнозернові продукти – це складні вуглеводи, вони дуже багаті клітковиною, вітамінами групи В і не тільки. Оскільки насіння злаків в таких продуктах не очищаються від оболонки і зародків. Відповідно, зміст корисних для організму людини вітамінів і мікроелементів в таких продуктах набагато вище, ніж в продуктах з очищених зерен.

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Тому якщо ви любите вівсянку на сніданок і хочете, щоб їжа приносила користь, то варите кашу з цільного зерна. Каші-хвилинки, які заливаються окропом або гарячим молоком всього на 1 хвилину, не принесуть стільки користі, як цільнозерновий каша.

Які ж каші найкорисніші?

Цільнозернові продукти знижують ризики розвитку захворювань серця і судин, діабету другого типу: вони більш ефективні в плані зниження "поганого" холестерину. Дослідники підкреслюють, що харчування, в якому робиться наголос на цільнозернові продукти, подовжує життя .

Крім цільнозернових каш, в раціоні повинні бути овочі, фрукти, риба, нежирне м'ясо
Крім цільнозернових каш, в раціоні повинні бути овочі, фрукти, риба, нежирне м'ясо / Фото: freepik.com

Так, якщо ви любите рис, то корисніше буде не шліфований білий, а коричневий . Будь-яка гречана крупа – цільнозернова, булгур – теж, так як це осколки зерен пшениці з залишками зародка і оболонок.

А ось манна крупа, кашею з якої і сьогодні деякі продовжують годувати дітей, до цільнозернових продуктів не відноситься.

Вибираючи крупу, звертайте увагу на збереження грубих шарів зерна, тобто зародка і оболонки. Причому, цільнозернові крупи можуть бути як цільними, так і подрібненими . Аби тільки не рафінованими тобто підданими очищенню.

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Важливий момент: в раціоні також повинні бути овочі, фрукти пісне м'ясо, риба, бобові і горіхи. Це кращий, на думку вчених баланс продуктів, для здоров'я і довголіття.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чому кус-кус не надто корисний.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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