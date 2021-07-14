Чому кава не є небезпечною при окислювальному стресі: спойлер – напій не окислює організм

Не варто відмовлятися від кави і какао через острах ще більшого окисного стресу. Медики з'ясували, що ароматний напій тут ні до чого

Кава і какао-напої не посилюють окислювальний стрес і не викликають пошкодження клітин / Фото: unsplash.com

Якщо ви любите каву, але уникаєте ароматного напою через острах, що він підсилить окислювальний стрес і призведе до гіпертонії, атеросклерозу або діабету, то марно. Медики підтвердили той факт, що кава і какао-напої не можуть підсилити рівень токсичних реактивних форм кисню, які викликають пошкодження клітин: результати опубліковані в медичному журналі Nutrients .

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А в чому взаємозв'язок кави і окисного стресу?

Медики з'ясували, що взаємозв'язку немає, хоча раніше вплив кави і какао на окисне пошкодження макромолекул вивчалося в декількох дослідженнях і результати були суперечливими. І в інтернеті з'явилася інформація, що нібито кава окислює організм.

Після чого деякі люди стали відмовлятися від кави і какао, оскільки окислювальний стрес викликає у людини атеросклероз, гіпертонію, діабет, призводить до посилення синдрому хронічної втоми і передчасного старіння. Не впливає кава також на окислення ліпідів (жирів), що надходять в організм з їжею.

А це означає, що кава не може посилювати процес окислення клітин, який приводь до їх пошкодження.

Добровольці вживали каву і како впродовж місяця так: перша группа – одна чашка кави еспрессо на день, друга група – три чашки кави еспресо на день і третя група – одна чашка кави еспрессо плюс два продукти на основі какао, що містять каву два рази в день.

А потім провели аналіз їх крові і сечі на пошкодження ДНК і катаболітів окислення ДНК. Результат – споживання кави та кондитерських виробів на основі какао, що містять каву, ніяк не відбилося на маркери окисного стресу в жодній групі добровольців.

Але все ж не весь кава корисна для організму?

Найкорисніший кави – це натуральна мелена, а не в стіках або гранулах. Кава слід варити, а не просто заливати окропом, інакше такий напій підвищить рівень шкідливого холестерину в крові.

Паперові фільтри затримують шкідливі компоненти, які утворюються після заварювання кави / Фото: freepik.com

Убезпечити каву допоможуть паперові фільтри, які затримують шкідливі частинки в каві, але не корисні для здоров'я поліфеноли. А ці мікроелементи як раз сприяють зниженню шкоди від окисного стресу.

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