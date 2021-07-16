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Яке масло найкорисніше для серця і не підвищує цукор в крові

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
16 липня, 08:45
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Оливкова олія допомагає зміцнити серцево-судинну систему. А ще – не викликає гіперглікемію, тому рекомендовано при діабеті і людям із зайвою вагою.
Оливкова олія давно відоме своїми цілющими властивостями
Оливкова олія давно відоме своїми цілющими властивостями / Фото: freepik.com

Хочете захистити судини від розвитку атеросклерозу – вибирайте оливкову олію першого віджиму. Саме масло оливи найбільш корисно для серця, судин, а ще не впливає на коливання рівня цукру в крові. До такого висновку прийшли італійські вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

А ми підібрали для вас 10 літніх ідей , які допоможуть зробити цю спекотну пору незабутньою. А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають популярними сьогодні в медіа і хто задає моду.

Чому саме вона така корисна

Оливкова олія давно відома своїми цілющими властивостями: саме масло оливи – основний компонент середземноморської дієти. А цей тип харчування визнаний найкориснішим для здоров'я. Вчені порівнювали вплив на організм оливкової і вершкової олії: масло оливи підсилює судинорозширювальні властивості судин.

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Навіть якщо вживати це масло всього кілька днів. Також оливкова олія, на відміну від вершкової, не викликає гіперглікемію, тобто різке підвищення рівня цукру в крові. А гіперглікемія, навіть якщо у вас немає діабету, призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.

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Як краще їсти оливкову олію

Оливкова олія багата корисними жирними кислотами, її можна як додавати в салати, так і використовувати для смаження. У масла оливи канцерогенність (тобто ймовірність викликати злоякісні пухлини)) при нагріванні значно нижче, ніж у соняшникової олії.

Дослідники відзначають, що якщо ви любите рис і картоплю (а ці продукти дуже популярні, особливо серед молоді), які підвищують рівень цукру в крові, то краще їх вживати з оливковою олією, а не з соняшниковою або вершковою.

Також раніше ми писали про користь оливкового масла для схуднення.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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