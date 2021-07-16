Яке масло найкорисніше для серця і не підвищує цукор в крові

Оливкова олія допомагає зміцнити серцево-судинну систему. А ще – не викликає гіперглікемію, тому рекомендовано при діабеті і людям із зайвою вагою.

Оливкова олія давно відоме своїми цілющими властивостями / Фото: freepik.com

Хочете захистити судини від розвитку атеросклерозу – вибирайте оливкову олію першого віджиму. Саме масло оливи найбільш корисно для серця, судин, а ще не впливає на коливання рівня цукру в крові. До такого висновку прийшли італійські вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

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Чому саме вона така корисна

Оливкова олія давно відома своїми цілющими властивостями: саме масло оливи – основний компонент середземноморської дієти. А цей тип харчування визнаний найкориснішим для здоров'я. Вчені порівнювали вплив на організм оливкової і вершкової олії: масло оливи підсилює судинорозширювальні властивості судин.

Навіть якщо вживати це масло всього кілька днів. Також оливкова олія, на відміну від вершкової, не викликає гіперглікемію, тобто різке підвищення рівня цукру в крові. А гіперглікемія, навіть якщо у вас немає діабету, призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.

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Як краще їсти оливкову олію

Оливкова олія багата корисними жирними кислотами, її можна як додавати в салати, так і використовувати для смаження. У масла оливи канцерогенність (тобто ймовірність викликати злоякісні пухлини)) при нагріванні значно нижче, ніж у соняшникової олії.

Дослідники відзначають, що якщо ви любите рис і картоплю (а ці продукти дуже популярні, особливо серед молоді), які підвищують рівень цукру в крові, то краще їх вживати з оливковою олією, а не з соняшниковою або вершковою.

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