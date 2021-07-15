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Як зберігати крупи, щоб не було цвілі, вологи, запаху та комах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 липня, 12:19
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Досвідчені господині просмажують крупу кілька хвилин у духовці на сухій поверхні. Зберігають її в герметичній скляній або керамічній тарі, подалі від продуктів з різким запахом і там, де мінімальна вологість
Як правильно зберігати крупи
Як правильно зберігати крупи / Фото: Depositphotos

Гречка, пшоно, манка, горох і вівсянка – це все в більшій або меншій кількості присутнє в кожній оселі. Зберігати крупи слід за таким же принципом, як і спеції – вони теж не люблять високу вологість і зберігаються краще в скляній або керамічній тарі в сухому місці. Важливо – вже в магазині перевірте термін придатності, він вказаний на упаковці. Отже, що потрібно знати перед тим, як принести крупу додому, дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його гідно.

У якій тарі правильно зберігати крупу

Контейнери для зберігання круп мають бути зручними. Якщо в контейнері передбачена кришка з дозатором, ви легко насиплете потрібну кількість продукту, не торкаючись крупи. Найчастіше кришки-дозатори ставлять на пластикові контейнери і ми вважаємо такий варіянт одним найгігієнічнішим. Отже, зберігайте крупу і в пластикових контейнерах, і в скляних, і в кераміці, – головне, щоб туди не проникало повітря, світло, забруднення і шкідники. Тепер про кожен вид тари конкретніше.

Кераміка. А саме – керамічні посудини з гумовою кришкою, яка щільно прилягає. Зазвичай у них привабливий дизайн, який доповнює кухонний затишок. Але є один мінус – кераміка хоч і легко очищується, але важкувата і може легко розбитися.

Пластик можна розглядати як прийнятну тару, якщо кришка добре закривається. Пластикова тара найлегша, міцна і недорога, проте дуже швидко тьмяніє і тріскається.

Якщо вибираєте металеву тару, то потрібно пам'ятати, що з часом вона іржавіє і не завжди забезпечує герметичність. Вибирайте вироби з іржостійкої сталі й стежте, щоб крупи не вбирали неприємний запах.

Дерево вбирає запахи і вологу, кришки прилягають нещільно, тому такі ємності погано підходять для сипучих і круп.

Будь-яка ємність має бути ретельно вимита, оброблена окропом і висушена перед додаванням кожної нової порції продукту.

Але ідеальною тарою для зберігання круп є скляна. Скло прозоре, ви бачите, що відбувається всередині. Мається на увазі – чи є там комахи і чи не стала вологою крупа. Скло хімічно нейтральне, не вбирає запахи, зручне в догляді. Така тара дозволяє зберігати крупи максимально довго.

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Де правильно зберігати крупи

Зберігайте крупи в шафі, а всередину тари покладіть лаврове листя
Зберігайте крупи в шафі, а всередину тари покладіть лаврове листя / Фото: Pixabay

Поставте тару в шафу, так ви захистите крупи від потрапляння сонячних променів. Усередину покладіть часник або лаврове листя, щоб відлякати комах. А текстильний мішечок із сіллю вбере в себе зайву вологу й сторонні запахи.

Чи можна зберігати крупу в холодильнику?

Конкретної відповіді на це немає. Перше: є ризик утворення конденсату, так крупи можуть відволожитися. Ще це не зовсім зручно – крупи займатимуть багато місця в холодильнику.

У морозилці радять потримати крупи не більше 4 днів для профілактики утворення личинок, але не довше.

А якщо у вашому холодильнику залежалися огірки, то їх можна замаринувати експрес-методом, а потім приготувати з них салат. Подробиці – у відео.

Тут дізнаєтеся, як зберегти свіжість зелені.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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