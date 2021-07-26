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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему именно цельнозерновые каши более полезные?

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 июля, 08:30
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Прожить более долгую и здоровую жизнь помогут каши. Главное, чтобы они были сварены из неочищенного зерна
Прожить более долгую и здоровую жизнь помогут каши
Прожить более долгую и здоровую жизнь помогут каши / Фото: Сегодня

Ели регулярно есть цельнозерновые каши и хлеб грубого помола – можно снизить риски болезней, связанных со старением и продлить жизнь. Пользу для здоровья цельнозерновых продуктов изучили итальянские медики: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.

Чем же отличаются цельнозерновые каши и другие такие продукты

Цельнозерновые продукты – это сложные углеводы, они очень богаты клетчаткой, витаминами группы В и не только. Поскольку семена злаков в таких продуктах не очищаются оболочки и зародышей. Соответственно, содержание полезных для организма человека витаминов и микроэлементов в таких продуктах намного выше, чем в продуктах из очищенных зерен.

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Поэтому если вы любите овсянку на завтрак и хотите, чтобы еда приносила пользу, то варите кашу из цельного зерна. Каши-минутки, которые заливаются кипятком или горячим молоком всего на 1 минуту, не принесут столько пользы, как цельнозерновая каша.

Какие же каши самые полезные?

Цельнозерновые продукты снижают риски развития заболеваний сердца и сосудов, диабета второго типа: они более эффективны в плане снижения "плохого" холестерина. Исследователи подчеркивают, что питание, в котором делается упор на цельнозерновые продукты, продлевает жизнь.

Помимо цельнозерновых каш, в рационе должны быть овощи, фрукты, рыба, нежирное мясо
Помимо цельнозерновых каш, в рационе должны быть овощи, фрукты, рыба, нежирное мясо / Фото: freepik.com

Так, если вы любите рис, то полезнее будет не шлифованный белый, а коричневый. Любая гречневая крупа – цельнозерновая, булгур – тоже, так как это осколки зерен пшеницы с остатками зародыша и оболочек.

А вот манная крупа, кашей из которой и сегодня некоторые продолжают кормить детей, к цельнозерновым продуктам не относится.

Выбирая крупу, обращайте внимание на сохранность грубых слоев зерна, то есть зародыша и оболочки. Причем, цельнозерновые крупы могут быть как цельными, так и дробленными. Лишь бы не рафинированными то есть подвергнутыми очистке.

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Важный момент: в рационе также должны быть овощи, фрукты постное мясо, рыба, бобовые и орехи. Это лучший, по мнению ученых баланс продуктов, для здоровья и долголетия.

Напомним, что ранее мы писали, почему кус-кус не очень полезен.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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