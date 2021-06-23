Яка каша найбільше підходить вам за знаком зодіаку
Теплі і душевні Водолії – це улюблена з дитинства пшенична крупа, поступливі і м'які Діви – це корисна для багатьох вівсянка, а Козероги – це кукурудзяна крупа, яку складно добути і тим паче приготувати
Крупи – це те, що є у нас щодня. У кожного свої переваги в цій справі. А от що з цього приводу можуть думати зірки – теж цікаво. Ми розповідали, яке м'ясо підходить для кожного знаку зодіаку, тепер дізнаємося, які загальні риси є між певним сузір'ям і крупою. Якщо ви поки не придумали, як провести літо з користю, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.
Овен – гречка
Тому що серйозна в усіх планах крупа, наша улюблена. Овни – люди, на яких можна покластися, яким можна сміливо довіряти, втім, як і гречці. У будь-яких іпостасях вона хороша.
Телець – булгур
Ця крупа стала дуже популярною останнім часом. На Сході вона має велике значення, її готують на важливі сімейні свята. А через те, що Тельці люблять домашній затишок і поважають сімейні цінності, це їхня крупа.
Близнюки – рис
Ось звариш неправильно рис – і смачно не буде від слова зовсім. Як і з Близнюками: трохи неправильно з ними поведешся – образ не збудешся. Ну а якщо все правильно, тобто так, як подобається Близнюкам, то все буде чудово. У всякому разі, для самих Близнюків.
Рак – кускус
Ці люди люблять, щоб їх підкорювали і дивували. Причому робили це швидко, адже Раки страшно люблять справляти враження. Кускус – крупа, яка дуже швидко готується і смакові враження справляє, от тільки вона дуже калорійна – це факт. Словом, як і Раки, які іноді створюють невірну думку про себе.
Лев – пшоно
Добротна крупа. Але не всіма улюблена. Леви теж можуть іноді дратувати своїм усезнайством і читанням моралей. А коли ви розсмакували пшоно, тобто Левів, то їм можна все пробачати. Адже повчають вони тільки з добрими намірами.
Діва – вівсяна
Зрозуміло, що Діви – люди м'які та поступливі. Як і вівсянка, яка особливо хороша вранці. Вона обволікає шлунок, як і Діви заспокоюють своєю присутністю.
Терези – манна
Приємна каша, улюблена з дитинства. Для багатьох улюблена, але не для всіх. Терези можуть бути примхливими, що часом трохи злить. А от своїм спокоєм і знанням почуття міри у всьому вони й приваблюють.
Скорпіон – перловка
Крупа, яку потрібно дуже довго варити. Як і наблизитися до Скорпіонів. Тим паче якщо вони спалахнули і починають нервуватися. Але щойно Скорпіон заспокоївся, будьте впевнені – тепер це практично найкраща людина на Землі.
Стрілець – амарантова
Рідкісна, дорога і страшно корисна крупа з Південної Америки. Отак і Стрільці люблять пафос, люблять, щоб усі ними захоплювалися, навіть якщо часом на це немає причин. Але люди яскраві безумовно.
Козоріг – кукурудзяна
Цю крупу добути важко, а готувати і поготів. До Козорогів складно знайти підхід, ніколи не знаєш, на яку реакцію від них чекати. Як і з кукурудзяною кашею – вона різко та неприємно може "плюнути" під час варіння.
Водолій – пшенична
Тепла, душевна каша виходить з цієї крупи. Водолії знають, що саме хочуть почути саме цієї миті співрозмовник. Вони вміють прекрасно підтримати і дати правильну пораду.
Риби – кіноа
Тому що це смачно – як і особистість Риб, яку вдається зрозуміти далеко не всім. Їх щоразу доводиться вивчати заново. Але процес цікавий безумовно. Риби – це певною мірою недосяжні особистості, але достукатися до них цілком можна.
І як бонус – рецепт курячих крилець на мангалі за рецептом Григорія Германа.
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