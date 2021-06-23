Яка каша найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Теплі і душевні Водолії – це улюблена з дитинства пшенична крупа, поступливі і м'які Діви – це корисна для багатьох вівсянка, а Козероги – це кукурудзяна крупа, яку складно добути і тим паче приготувати

Яка ви крупа за гороскопом Фото: freepik.com

Крупи – це те, що є у нас щодня. У кожного свої переваги в цій справі. А от що з цього приводу можуть думати зірки – теж цікаво. Ми розповідали, яке м'ясо підходить для кожного знаку зодіаку, тепер дізнаємося, які загальні риси є між певним сузір'ям і крупою. Якщо ви поки не придумали, як провести літо з користю, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Овен – гречка

На Овнів завжди можна покластися, втім, як і на гречку Фото: freepik.com

Тому що серйозна в усіх планах крупа, наша улюблена. Овни – люди, на яких можна покластися, яким можна сміливо довіряти, втім, як і гречці. У будь-яких іпостасях вона хороша.

Телець – булгур

Сімейні Тельці – це булгур, важлива сімейна крупа на Сході Фото: Depositphotos

Ця крупа стала дуже популярною останнім часом. На Сході вона має велике значення, її готують на важливі сімейні свята. А через те, що Тельці люблять домашній затишок і поважають сімейні цінності, це їхня крупа.

Близнюки – рис

Образливі Близнюки – це рис, який теж "ображається", якщо його неправильно зварити Фото: unsplash.com

Ось звариш неправильно рис – і смачно не буде від слова зовсім. Як і з Близнюками: трохи неправильно з ними поведешся – образ не збудешся. Ну а якщо все правильно, тобто так, як подобається Близнюкам, то все буде чудово. У всякому разі, для самих Близнюків.

Рак – кускус

Для Раків, які люблять справляти враження, – кускус Фото: freepik.com

Ці люди люблять, щоб їх підкорювали і дивували. Причому робили це швидко, адже Раки страшно люблять справляти враження. Кускус – крупа, яка дуже швидко готується і смакові враження справляє, от тільки вона дуже калорійна – це факт. Словом, як і Раки, які іноді створюють невірну думку про себе.

Лев – пшоно

Пшоно – хороша крупа, але не всі її люблять. Як і Леви можуть дратувати своїми порадами Фото: instagram.com/delicious_medicine/

Добротна крупа. Але не всіма улюблена. Леви теж можуть іноді дратувати своїм усезнайством і читанням моралей. А коли ви розсмакували пшоно, тобто Левів, то їм можна все пробачати. Адже повчають вони тільки з добрими намірами.

Діва – вівсяна

Затишна вівсянка – це Діви Фото: unsplash.com

Зрозуміло, що Діви – люди м'які та поступливі. Як і вівсянка, яка особливо хороша вранці. Вона обволікає шлунок, як і Діви заспокоюють своєю присутністю.

Терези – манна

Зрідка примхливі Терези – це манна крупа Фото: Depositphotos

Приємна каша, улюблена з дитинства. Для багатьох улюблена, але не для всіх. Терези можуть бути примхливими, що часом трохи злить. А от своїм спокоєм і знанням почуття міри у всьому вони й приваблюють.

Скорпіон – перловка

Перловку треба довго варити, як і довго заспокоювати розсердженого Скорпіона Фото: Depositphotos

Крупа, яку потрібно дуже довго варити. Як і наблизитися до Скорпіонів. Тим паче якщо вони спалахнули і починають нервуватися. Але щойно Скорпіон заспокоївся, будьте впевнені – тепер це практично найкраща людина на Землі.

Стрілець – амарантова

Яскраві Стрільці – це рідкісна амарантова крупа Фото: instagram.com/hl_zojnik/

Рідкісна, дорога і страшно корисна крупа з Південної Америки. Отак і Стрільці люблять пафос, люблять, щоб усі ними захоплювалися, навіть якщо часом на це немає причин. Але люди яскраві безумовно.

Козоріг – кукурудзяна

Кукурудзяну крупу складно варити, як і знайти підхід до Козорогів Фото: instagram.com/diana_doktor/

Цю крупу добути важко, а готувати і поготів. До Козорогів складно знайти підхід, ніколи не знаєш, на яку реакцію від них чекати. Як і з кукурудзяною кашею – вона різко та неприємно може "плюнути" під час варіння.

Водолій – пшенична

Чуйні Водолії – це пшенична крупа Фото: instagram.com/ecoferma_insight

Тепла, душевна каша виходить з цієї крупи. Водолії знають, що саме хочуть почути саме цієї миті співрозмовник. Вони вміють прекрасно підтримати і дати правильну пораду.

Риби – кіноа

Риби – "смачні" особистості, як і крупа кіноа Фото: Pixabay

Тому що це смачно – як і особистість Риб, яку вдається зрозуміти далеко не всім. Їх щоразу доводиться вивчати заново. Але процес цікавий безумовно. Риби – це певною мірою недосяжні особистості, але достукатися до них цілком можна.

І як бонус – рецепт курячих крилець на мангалі за рецептом Григорія Германа.

Тут читайте про 12 овочів для кожного знаку зодіаку.

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