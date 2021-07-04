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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Які 3 природних нутрицевтика допоможуть схуднути і з чим їх краще їсти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
4 липня, 08:30
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Овес, насіння льону та сою варто додати в раціон як для схуднення, так і для підтримки здоров'я в цілому. Як краще вживати ці нутрицевтики, в матеріалі
Овес, сою і лляне насіння корисно додавати в страви: вони допоможуть схуднути і стати здоровішими
Овес, сою і лляне насіння корисно додавати в страви: вони допоможуть схуднути і стати здоровішими / Фото: Сьогодні

Нутріцевтики – це не тільки харчові добавки або вітамінні комплекси: до них також відносять деякі продукти харчування, екстракти рослин, мінерали, які допомагають зміцнювати здоров'я і підтримати імунітет. Три природних і доступних всім нутрицевтика буквально днями вчені визнали дуже ефективними для підтримки здоров'я і боротьби із зайвою вагою.

Результати їхньої праці опубліковані в медичному журналі Nutrients. А ми зібрали для вас цікаві ідеї для літа: ловить в нашому журналі лайфхаків 10 креативних ідей.

Які ж нутрицевтики вчені рекомендують додавати до раціону?

Медики відзначають хороший ефект поєднання вівса, коричневого лляного насіння і сої в боротьбі із зайвою вагою і в профілактиці ожиріння. Також ці продукти показали ефективність в плані профілактики захворювань серця і судин.

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А ще – цукрового діабету другого типу, метаболічного синдрому, запальних захворюваннях кишечника і нераціональному харчуванні в цілому.

Як краще вживати ці нутрицевтики?

Медики відзначають, що овес, коричневі насіння льону і соя не тільки корисні, а доступні, тому кожен може додати їх в свій раціон. Ці нутрицевтики можна змішувати в одній страві або додавати в різні: фруктові і овочеві салати, соки, каші, йогурти, вершки і муси.

Соя допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри
Соя допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри / Фото: freepik.com

А також в домашню випічку, печиво, пироги. Дуже добре підходять для таких нутрицевтиков овочеві пюре, супи, бульйони і різні соуси.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які продукти і харчові добавки уповільнюють старіння шкіри .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

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