Які 3 природних нутрицевтика допоможуть схуднути і з чим їх краще їсти

Овес, насіння льону та сою варто додати в раціон як для схуднення, так і для підтримки здоров'я в цілому. Як краще вживати ці нутрицевтики, в матеріалі

Овес, сою і лляне насіння корисно додавати в страви: вони допоможуть схуднути і стати здоровішими / Фото: Сьогодні

Нутріцевтики – це не тільки харчові добавки або вітамінні комплекси: до них також відносять деякі продукти харчування, екстракти рослин, мінерали, які допомагають зміцнювати здоров'я і підтримати імунітет. Три природних і доступних всім нутрицевтика буквально днями вчені визнали дуже ефективними для підтримки здоров'я і боротьби із зайвою вагою.

Результати їхньої праці опубліковані в медичному журналі Nutrients. А ми зібрали для вас цікаві ідеї для літа: ловить в нашому журналі лайфхаків 10 креативних ідей.

Які ж нутрицевтики вчені рекомендують додавати до раціону?

Медики відзначають хороший ефект поєднання вівса, коричневого лляного насіння і сої в боротьбі із зайвою вагою і в профілактиці ожиріння. Також ці продукти показали ефективність в плані профілактики захворювань серця і судин.

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А ще – цукрового діабету другого типу, метаболічного синдрому, запальних захворюваннях кишечника і нераціональному харчуванні в цілому.

Як краще вживати ці нутрицевтики?

Медики відзначають, що овес, коричневі насіння льону і соя не тільки корисні, а доступні, тому кожен може додати їх в свій раціон. Ці нутрицевтики можна змішувати в одній страві або додавати в різні: фруктові і овочеві салати, соки, каші, йогурти, вершки і муси.

Соя допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити стан шкіри / Фото: freepik.com

А також в домашню випічку, печиво, пироги. Дуже добре підходять для таких нутрицевтиков овочеві пюре, супи, бульйони і різні соуси.

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