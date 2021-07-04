Які 3 природних нутрицевтика допоможуть схуднути і з чим їх краще їсти

Нутріцевтики – це не тільки харчові добавки або вітамінні комплекси: до них також відносять деякі продукти харчування, екстракти рослин, мінерали, які допомагають зміцнювати здоров'я і підтримати імунітет. Три природних і доступних всім нутрицевтика буквально днями вчені визнали дуже ефективними для підтримки здоров'я і боротьби із зайвою вагою.
Результати їхньої праці опубліковані в медичному журналі Nutrients. А ми зібрали для вас цікаві ідеї для літа: ловить в нашому журналі лайфхаків 10 креативних ідей.
Які ж нутрицевтики вчені рекомендують додавати до раціону?
Медики відзначають хороший ефект поєднання вівса, коричневого лляного насіння і сої в боротьбі із зайвою вагою і в профілактиці ожиріння. Також ці продукти показали ефективність в плані профілактики захворювань серця і судин.
А ще – цукрового діабету другого типу, метаболічного синдрому, запальних захворюваннях кишечника і нераціональному харчуванні в цілому.
Як краще вживати ці нутрицевтики?
Медики відзначають, що овес, коричневі насіння льону і соя не тільки корисні, а доступні, тому кожен може додати їх в свій раціон. Ці нутрицевтики можна змішувати в одній страві або додавати в різні: фруктові і овочеві салати, соки, каші, йогурти, вершки і муси.
А також в домашню випічку, печиво, пироги. Дуже добре підходять для таких нутрицевтиков овочеві пюре, супи, бульйони і різні соуси.
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