Як Ольга Сумська виглядає без макіяжу – чесні фото актриси

Популярна українська актриса показала, як виглядає без макіяжу. Підписники засипали Ольгу Сумську компліментами

Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу Фото: instagram.com/olgasumska

Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно вийшла заміж вдруге , завжди виглядає чудово. І нове фото тому доказ! У Instagram актриса не боїться публікувати чесні селфі. Ольга Сумська вирішила показати підписникам, як виглядає без макіяжу.

У себе в Instagram популярна актриса опублікувала фото, на яких немає ні грама косметики.

Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу Фото: instagram.com/olgasumska

Підписники не скупилися на компліменти і зазначили, що артистка прекрасно виглядає.

"Як можна бути такою красунею в такі роки? Ви прекрасна"

"Дуже красива без макіяжу"

"Молодець, що не боїтеся без макіяжу"

"Оленька, чудово виглядаєте без макіяжу"

Нагадаємо, не так давно Ольга Сумська вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю за допомогою фільтрів. Оброблені знімки актриса опублікувала в Instagram і відразу ж нарвалася на критику шанувальників. Тоді підписники порекомендували українській актрисі захоплюватися фільтрами.

Також актриса любить ділитися архівними фото. Не так давно вона опублікувала знімок, на якому їй 12 років. Поділилася Ольга Сумська рідкісним архівним знімком зі старшою дочкою Антоніною.

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Нагадаємо, що недавно Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на закиди через показухи в соцмережах . Це сталося після того, Наталя Сумська заявила про їх напружених стосунках, зокрема, через виставлення життя на показ її сестрою.

Не тільки Ольга Сумська публікує фото без макіяжу. Також в Мережі обговорювали, як співачка Альбіна Джанабаєва виглядає без макіяжу . Артистка, яка нещодавно втретє стала мамою, опублікувала чесне селфі.

Раніше ми розповідали, Олю Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операціях .

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