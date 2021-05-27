Вигнано 15 кг: старша дочка Сумської через рік після пологів зробила селфі в спортзалі

Дочка відомої української акторки поділилася проміжним результатом свого схуднення. Дівчина зазначила, що не прагне до худорби

Дочка Ольги Сумської Тоня Паперна, яка раніше показала фігуру в відвертій сукні, після других пологів скинула 15 кілограмів. 30-річна акторка активно працює над тілом в спортзалі, чим поділилася з шанувальниками в соцмережі.

На фото, опублікованому в Instagram, старша дочка Ольги Сумської робить селфі під час заняття на орбитреку.

"О, спорт, моя любов! За рік було вигнано 15 кілограмів. Поки займаюся, коли можу, дуже хочеться увійти в режим, але я і режим – це дві протилежності (близнюки зрозуміють). Не прагну до худорби, закликаю рельєф! Сподіваюся, мета колись буде досягнута", – написала Антоніна.

Тоня Паперна в залі Фото: instagram.com/tony__pepper

Тоня Паперна стала мамою вдруге у квітні минулого року. Акторка народила сина від свого обранця, російського актора Володимира Яглича.

Нещодавно Ольга Сумська з чоловіком оновили весільні клятви.

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