Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вигнано 15 кг: старша дочка Сумської через рік після пологів зробила селфі в спортзалі

Сьогодні, 13:49

Дочка відомої української акторки поділилася проміжним результатом свого схуднення. Дівчина зазначила, що не прагне до худорби

Дочка Ольги Сумської Тоня Паперна, яка раніше показала фігуру в відвертій сукні, після других пологів скинула 15 кілограмів. 30-річна акторка активно працює над тілом в спортзалі, чим поділилася з шанувальниками в соцмережі.

На фото, опублікованому в Instagram, старша дочка Ольги Сумської робить селфі під час заняття на орбитреку.

"О, спорт, моя любов! За рік було вигнано 15 кілограмів. Поки займаюся, коли можу, дуже хочеться увійти в режим, але я і режим – це дві протилежності (близнюки зрозуміють). Не прагну до худорби, закликаю рельєф! Сподіваюся, мета колись буде досягнута", – написала Антоніна.

Тоня Паперна в залі
Тоня Паперна в залі
Фото: instagram.com/tony__pepper

Тоня Паперна стала мамою вдруге у квітні минулого року. Акторка народила сина від свого обранця, російського актора Володимира Яглича.

Нещодавно Ольга Сумська з чоловіком оновили весільні клятви.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
alyona alyona роздягнулася до білизни і заговорила про секс - фото Голий Ченнінг Татум зробив гаряче селфі в дзеркалі, прикривши пікантне місце мавпочкою (фото) Схудла Лоліта в купальнику з глибоким декольте назвала себе іконою ЛГБТ: відео
Ольга Сумська фигура звезд Антонина Паперная
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Смачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Сьогодні, 12:32Фаново

Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

Сьогодні, 11:06Здорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Вчора, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Вчора, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Вчора, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Вчора, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

25 травняЗдорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

25 травняЗірково

Сергій Притула став батьком втретє

25 травняСмачно

Класичний рецепт кексів у формочках

25 травняСмачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

25 травняЗдорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

25 травняСмачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

25 травняЗірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Тодоренко планирует уехать из России: что рассказала ведущая
Тодоренко планирует уехать из России: что рассказала ведущая
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Сергей Притула стал отцом в третий раз
Сергей Притула стал отцом в третий раз
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти