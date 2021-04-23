Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

Наталя Сумська проти активного використання соцмереж та виставлення свого життя напоказ, а її сестра – ні

Напередодні акторка Наталя Сумська зізналася, що за Ольгою Сумською вона стежить не вживу, а найчастіше завдяки соцмережам. Вона також висловилася проти активного використання соцмереж та виставлення свого життя напоказ, як це робить її сестра.

Ольга Сумська прокоментувала слова своєї родички, зазначивши, що вони її анітрохи не образили.

"Мене це абсолютно не образило. До цього потрібно ставитися з гумором. Ми дуже різні за характером. Наталя більш закрита, у неї своє життя, свій простір. Вона ніколи не висвітлює ніяких подій, а я більш активна і комунікабельна", – сказала артистка виданню КП в Україні.

Ольга Сумська

Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська додала, що виставляє пости про важливі соціальні теми, щоб донести їх до аудиторії. А ось Наталя такою можливістю не користується, і навіть не відповідає своїм шанувальникам в Facebook.

Наталя Сумська

Фото: Facebook / Наталія Сумська

"Вчора я її особисто привітала в Фейсбуці з ювілеєм. У неї там більше трьох тисяч лайків і коментарів. Але вона жодного разу на них не відповідала. До речі, мене вона ніколи не вітала в Фейсбуці. Ось тут можна образитися, але я не ображаюся" , – підсумувала Ольга.

До слова, раніше Наталя Сумська розповіла, що утримує свою 38-річну дочку і внучку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися