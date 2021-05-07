А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Ольга Сумська поділилася раніше неопублікованими фото зі свого весілля з Віталієм Борисюком на честь 25-ї річниці

Акторка Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк відзначили срібне весілля. Артистка вирішила в Instagram на честь такої події поділитися архівними фото з весілля.

Для урочистості Ольга вибрала білу сукню, поверх неї одягла подовжений піджак. Образ нареченої доповнили фата-вуаль і білі рукавички. Віталій був у костюмі пісочного кольору.

"25 років як один день! 6 травня 1996-го ми з Віталієм Борисюком сказали одне одному "так"! Як швидко пролетів час... почуття тільки зміцнилися, а спогади бентежать душу... Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю! Дякую за романтичні подарунки", – написала акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

На деяких фото присутня і сестра Ольги – Наталя Сумська з чоловіком Анатолієм Хостікоєвим. Нагадаємо, раніше Наталія пояснила, чому вони зараз не спілкуються з сестрою.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Наталя Сумська та Анатолій Хостікоєв Фото: instagram.com/olgasumska

Раніше Ольга Сумська поділилася рідкісними фото молодшої дочки.

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