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Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

Сьогодні, 18:11

В цьому році пара святкує 25-ту річницю з дня весілля

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Фото: Скриншот из видео

У травні акторка Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк відзначають срібне весілля – вони одружилися 25 років тому. На честь цього зоряна пара вирішила повторно укласти шлюб і навіть обмінялася клятвами. Здається, ми знову повірили в справжнє кохання.

В Instagram з'явилися фото і відео з церемонії, яка пройшла в столичному ресторані. Сумська і Борисюк одяглися як наречений і наречена, а в якості гостей запросили своїх давніх друзів: Володимира Горянського і Гарика Кричевського з дружинами, Віталія Козловського та інших знаменитостей.

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Віталій Борисюк для святкового дня обрав білий смокінг з метеликом, а Ольга Сумська одягла приголомшливу срібну сукню і фату. Їхня донька Анна Борисюк поділилася в Instastories милий знімком, підписавши його "Любов, перевірена часом".

Скріншот: instagram.com/stories/annborisyuk

Нагадаємо, що раніше Віталій Борисюк присвятив дружині пісню на "Голосі країни".

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