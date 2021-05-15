Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)
В цьому році пара святкує 25-ту річницю з дня весілля
У травні акторка Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк відзначають срібне весілля – вони одружилися 25 років тому. На честь цього зоряна пара вирішила повторно укласти шлюб і навіть обмінялася клятвами. Здається, ми знову повірили в справжнє кохання.
В Instagram з'явилися фото і відео з церемонії, яка пройшла в столичному ресторані. Сумська і Борисюк одяглися як наречений і наречена, а в якості гостей запросили своїх давніх друзів: Володимира Горянського і Гарика Кричевського з дружинами, Віталія Козловського та інших знаменитостей.
Віталій Борисюк для святкового дня обрав білий смокінг з метеликом, а Ольга Сумська одягла приголомшливу срібну сукню і фату. Їхня донька Анна Борисюк поділилася в Instastories милий знімком, підписавши його "Любов, перевірена часом".
Нагадаємо, що раніше Віталій Борисюк присвятив дружині пісню на "Голосі країни".
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