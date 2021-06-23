Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как Ольга Сумская выглядит без макияжа – честные фото актрисы

Сегодня, 19:30

Популярная украинская актриса показала, как выглядит без макияжа. Подписчики засыпали Ольгу Сумскую комплиментами

Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
Фото: instagram.com/olgasumska

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вышла замуж во второй раз, всегда выглядит восхитительно. И новое фото тому доказательство! В Instagram актриса не боится публиковать честные селфи. Ольга Сумская решила показать подписчикам, как выглядит без макияжа.

У себя в Instagram популярная актриса опубликовала фото, на которых нет ни грамма косметики.

Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
Фото: instagram.com/olgasumska

Подписчики не скупились на комплименты и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

  • "Как можно быть такой красавицей в такие годы? Вы прекрасна"
  • "Очень красивая без макияжа"
  • "Молодец, что не боитесь без макияжа"
  • "Оленька, прекрасно выглядите без макияжа"

Напомним, не так давно Ольга Сумская решила поэкспериментировать со своей внешностью с помощью фильтров. Обработанные снимки актриса опубликовала в Instagram и сразу же нарвалась на критику поклонников. Тогда подписчики порекомендовали украинской актрисе увлекаться фильтрами.

Также актриса любит делиться архивными фото. Не так давно она опубликовала снимок, на котором ей 12 лет. Поделилась Ольга Сумская редким архивным снимком со старшей дочерью Антониной.

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Напомним, что недавно Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях. Это произошло после того, Наталья Сумская заявила об их напряженных отношениях, в частности, из-за выставления жизни напоказ ее сестрой.

Не только Ольга Сумская публикует фото без макияжа. Также в Сети обсуждали, как певица Альбина Джанабаева выглядит без макияжа. Артистка, которая недавно в третий раз стала мамой, опубликовала честное селфи.

Ранее мы рассказывали, Олю Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Фото дня: 54-летняя Ольга Сумская очаровала красотой в цветущем поле Старшая дочь Сумской похудела на 15 кг: спортивное селфи из спортзала А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад
шоу-бизнес Ольга Сумская звезды без макияжа
Реклама

Новости партнеров

Внучка Чапкиса удивила заявлением после похорон дедушки
Внучка Чапкиса удивила заявлением после похорон дедушки
Сумская рассказала, зачем обеспечивает 40-летнюю дочку
Сумская рассказала, зачем обеспечивает 40-летнюю дочку
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини

Популярные статьи

Сегодня, 17:35No Stress

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

Сегодня, 09:34Звездно

Притула шумно отметил свое 40-летие с Ефросининой и Никитюк (фото, видео)

Вчера, 20:30Звездно

Дорофеева в шортах и шлепанцах Gucci за 16 тыс. гривен сразила длинными ногами (фото)

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы экзотический фрукт по гороскопу

Вчера, 19:57Звездно

Мама Наташи Королевой впечатлила размером своей пенсии в США, не проработав там ни дня

Вчера, 17:04Events

Когда выпускной-2021 в Украине и как будем отмечать

Вчера, 16:15Здорово

Почему тополиный пух не виноват: что на самом деле вызывает аллергию

Вчера, 15:22Модно

Какую прическу сделать на выпускной 2021: самые модные идеи из Pinterest

Вчера, 14:56Вкусно

Киноа по-новому: 5 необычных способов для ее приготовления

Вчера, 12:18Звездно

Принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

Вчера, 12:00Вкусно

10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару

21 июняЗвездно

Николаев стал первым мужчиной Королевой: Я была воспитана строго, секс случился после замужества

21 июняЗвездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

21 июняEvents

День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

21 июняЗвездно

Максиму Галкину на 45-летие подарили ювелирку и антиквариат

Новости партнеров

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Почему не все люди болеют COVID-19
Почему не все люди болеют COVID-19
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Кейт Міддлтон здивувала елегантним вбранням
Кейт Міддлтон здивувала елегантним вбранням
Жена Виктора Павлика показала новорожденного сына крупным планом
Жена Виктора Павлика показала новорожденного сына крупным планом
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять