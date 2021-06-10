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Як Альбіна Джанабаєва виглядає без макіяжу – чесне фото

Сьогодні, 15:54

Багатодітна мама Альбіна Джанабаєва з'явилася на публіці без макіяжу. У Мережі співачку засипали компліментами

Як Альбіна Джанабаєва виглядає без макіяжу
Як Альбіна Джанабаєва виглядає без макіяжу
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

У квітні цього року співак Валерій Меладзе і його дружина, ексучасниця "ВІА Гри", Альбіна Джанабаєва втретє стали батьками. Нещодавно в Мережі обговорювали, що подружжя показали свої синці під очима після безсонних ночей , а тепер обговорюють нове фото співачки. Альбіна Джанабаєва з'явилася на публіці без макіяжу.

Нове фото Альбіна опублікувала в Instagram. Співачка позувала в салоні автомобіля. Вона зазначила, що змогла на час залишити домашні обов'язки і поїхала на самоті.

"Що тут у вас" на волі "відбувається? Вибралася на кілька годин – і час пішов", – підписала знімок багатодітна мама.

Альбіна Джанабаєва без макіяжу
Альбіна Джанабаєва без макіяжу
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

У Мережі підписники засипали співачку компліментами і зазначили, що їй дуже пасує материнство.

  • "Альбіна, вам без макіяжу так добре, я звикла вас бачити в кліпах нафарбованої, материнство вас зробило ще красивішою"
  • "Ви прекрасні"
  • "Без макіяжу прекрасно"
  • "Які прекрасні очі"
  • "Втома пройде, зате яке щастя росте. Ви дуже красива і талановита. Ви мені дуже подобаєтесь"

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Меладзе розсекретив, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва вирішили назвати свою дочку Агатою. Поки щасливі батьки не показують малечу публіці

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зіркової пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу.

Більше про багатодітних зірок – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях":

Раніше Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше вийшли у світ після народження дочки.
Також варто зазначити, що зовсім скоро Валерій Меладзе виступить в Києві. Пропонуємо дізнатися, як Мережа відреагувала на це.

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