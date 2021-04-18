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Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Сьогодні, 11:31

Співачка показала, як доглядає за обличчям вдома, а підписники розкритикували її зовнішність. Поляковій довелося виправдовуватися в сторіс

"Виклала вам відеоефір і начиталася такого про себе! І очі у мене з якимись шрамами, і брови у мене на різному рівні, і не рухається лоб у мене", – звернулася до фоловерів Оля Полякова в Instastories. Артистка показала, що ніяких шрамів на її обличчі немає і що лоб прекрасно рухається.

Деякі шанувальники зірки впевнені, що Оля робила "уколи краси". У коментарях під її ефіром, де Полякова робила собі пілінг обличчя і наносила маску, пишуть, що виконавиця "обкололася ботоксом", що зазвичай роблять для вирівнювання зморшок.

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

А ось коментарі про імпланти і щелепи:

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

"Дівчата, я звичайно розумію, що не всім бути богинями, але спробувати можна", – відповіла хейтерам Оля Полякова.

Але знайшлися і ті, хто підтримав співачку і написав їй добрі слова: "Так приємно, що артистка не боїться показувати себе справжню, без фільтра", "Олю, ви дуже красива!", "Оля розумниця і красуня! Досить заздрити, працюйте так і ви над собою".

Нещодавно Оля Полякова розлютила соцмережі своїми голими фото.

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