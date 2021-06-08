Фото дня: 54-річна Ольга Сумська зачарувала красою в квітучому полі
Акторка поділилася з фоловерами новими знімками
Ольга Сумська, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, завжди виглядає чудово. Акторка опублікувала в Instagram-профілі свіжі фото, дивлячись на які з'являється літній настрій. Яка ж Сумська прекрасна!
На знімках артистка позує в жовтому квітучому полі. На ній – повсякденний одяг і легкий макіяж.
"Кольори літа... Ми тут сперечаємось, так це ріпак чи гречка цвіте? Я кажу, що все ж ріпак...А скільки його зараз по Україні! Таке враження, що більшість полів засіяні саме цією культурою. Але ж вона дуже шкідлива для землі, чи не так, друзі?" – поцікавилася у підписників Ольга Сумська.
Вони ж у коментарях написали акторці безліч компліментів:
- "Оля, вам так личить це золото"
- "Прекрасне все на фото"
- "Красуня неймовірна!"
- "Неймовірно красива жінка"
Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах.
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