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Фото дня: 54-річна Ольга Сумська зачарувала красою в квітучому полі

Сьогодні, 14:25

Акторка поділилася з фоловерами новими знімками

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, завжди виглядає чудово. Акторка опублікувала в Instagram-профілі свіжі фото, дивлячись на які з'являється літній настрій. Яка ж Сумська прекрасна!

На знімках артистка позує в жовтому квітучому полі. На ній – повсякденний одяг і легкий макіяж.

Ольга Сумская очаровала поклонников фотосессию в цветущий поле
Ольга Сумская очаровала поклонников фотосессию в цветущий поле
Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

"Кольори літа... Ми тут сперечаємось, так це ріпак чи гречка цвіте? Я кажу, що все ж ріпак...А скільки його зараз по Україні! Таке враження, що більшість полів засіяні саме цією культурою. Але ж вона дуже шкідлива для землі, чи не так, друзі?" – поцікавилася у підписників Ольга Сумська.

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Вони ж у коментарях написали акторці безліч компліментів:

  • "Оля, вам так личить це золото"
  • "Прекрасне все на фото"
  • "Красуня неймовірна!"
  • "Неймовірно красива жінка"
Скріншот: instagram.com/olgasumska
Скріншот: instagram.com/olgasumska

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах.

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