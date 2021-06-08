Фото дня: 54-річна Ольга Сумська зачарувала красою в квітучому полі

Акторка поділилася з фоловерами новими знімками

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, завжди виглядає чудово. Акторка опублікувала в Instagram-профілі свіжі фото, дивлячись на які з'являється літній настрій. Яка ж Сумська прекрасна!

На знімках артистка позує в жовтому квітучому полі. На ній – повсякденний одяг і легкий макіяж.

Ольга Сумская очаровала поклонников фотосессию в цветущий поле Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

"Кольори літа... Ми тут сперечаємось, так це ріпак чи гречка цвіте? Я кажу, що все ж ріпак...А скільки його зараз по Україні! Таке враження, що більшість полів засіяні саме цією культурою. Але ж вона дуже шкідлива для землі, чи не так, друзі?" – поцікавилася у підписників Ольга Сумська.

Вони ж у коментарях написали акторці безліч компліментів:

"Оля, вам так личить це золото"

"Прекрасне все на фото"

"Красуня неймовірна!"

"Неймовірно красива жінка"

Скріншот: instagram.com/olgasumska

Скріншот: instagram.com/olgasumska

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах.

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