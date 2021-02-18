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Ольга Сумська показала себе 40 років тому: "Тільки подивіться на цей погляд"

Сьогодні, 13:50

Актриса опублікувала рідкісне фото

Після того як фото Ольги Сумської розкритикували в Мережі й порадили не захоплюватися фільтрами, актриса вирішила поділитися архівними знімками. В Instagram Ольга Сумська опублікувала фото, на якому їй 12 років, і поділилася спогадами.

Актриса розповіла, що на знімках вона приміряє мамину перуку і капелюх йуявляє себе героїнею історичного фільму.

"Сьогодні гортаю ці фото із сімейного архіву й насолоджуюся тим, що вони є! А всі цифрові технології – не те... Мільйон фото десь в комп'ютері, які важко знайти. А тут атмосфера", – підписала фото Ольга Сумська.

Ольга Сумська в дитинстві
Ольга Сумська в дитинстві
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в дитинстві
Ольга Сумська в дитинстві
Фото: instagram.com/olgasumska

Підписники в коментарях не скупилися на компліменти.

"Очі не змінилися", "Яка ж ви красива", "Тепер ви красуня. Ця ваша чарівність і неймовірна краса", "Скільки блиску в цих очах. Ви тільки подивіться на цей погляд", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали, що Віталій Борисюк заспівав для Ольги Сумської.

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