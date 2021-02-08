Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"
Шанувальники порадили актрисі не захоплюватися обробкою фото
Актриса Ольга Сумська, яка провела зимові свята в Карпатах, вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю за допомогою фільтрів. Оброблені знімки актриса опублікувала в Instagram і відразу ж нарвалася на критику шанувальників.
Артистка поділилася фото, на яких вона позує в салоні автомобіля. Сумська зізналася, що їй стало цікаво, як вона буде виглядати після обробки фото. Ольга поцікавилася у підписників, як їм експеримент актриси.
"Проба фільтра: 1 або 2? Трохи не я, але колір волосся мені подобається", – написала Сумська.
Підписники порадили акторці не захоплюватися фільтрами.
"Фільтри зіпсували все", "Ні фільтрам. Ви красива жінка і без фільтра", "Ви з кожним разом перестаєте бути схожою на себе, а шкода", "Так собі", – написали в Мережі.
Раніше дочка Ольги Сумської показала фігуру після других пологів.
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