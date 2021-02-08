Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Шанувальники порадили актрисі не захоплюватися обробкою фото

Актриса Ольга Сумська, яка провела зимові свята в Карпатах, вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю за допомогою фільтрів. Оброблені знімки актриса опублікувала в Instagram і відразу ж нарвалася на критику шанувальників.

Артистка поділилася фото, на яких вона позує в салоні автомобіля. Сумська зізналася, що їй стало цікаво, як вона буде виглядати після обробки фото. Ольга поцікавилася у підписників, як їм експеримент актриси.

"Проба фільтра: 1 або 2? Трохи не я, але колір волосся мені подобається", – написала Сумська.

Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Підписники порадили акторці не захоплюватися фільтрами.



"Фільтри зіпсували все", "Ні фільтрам. Ви красива жінка і без фільтра", "Ви з кожним разом перестаєте бути схожою на себе, а шкода", "Так собі", – написали в Мережі.

Раніше дочка Ольги Сумської показала фігуру після других пологів.

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