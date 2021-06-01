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Ольга Сумська в 31-річчя дочки згадала молодість – дивіться архівне фото зіркової мами

Сьогодні, 15:47

Заслужена артистка України Ольга Сумська привітала свою дочку Антоніну, яка живе і працює в Росії. Артистка поділилася з шанувальниками рідкісним знімком, на якому вона тримає свою маленьку дочку в руках

Ольга Сумська привітала дочка з днем народження
Ольга Сумська привітала дочка з днем народження
Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська, яка раніше з чоловіком оновили весільні клятви, з нагоди дня народження дочки опублікувала архівне чорно-біле фото. Сьогодні, 1 червня, Антоніні Паперній виповнюється 31 рік. Крім того, свято збіглося з ще однією важливою датою для всіх батьків – Днем захисту дітей.

На фото, яке Ольга Сумська опублікувала в Instastories, вона позує напівоголеною зі своєю маленькою донькою.

"Дочка, моя рідненька, з вдень народження", – написала акторка.

Ольга Сумська показала архівне фото з донькою
Ольга Сумська показала архівне фото з донькою
Фото: instagram.com/olgasumska

А у своєму Instagram-акаунті дочка Сумської розповіла, що прямо в ніч, коли настав день народження, вона записувала проби на нову роль.

"Свято вже йде повним ходом. Телефон гуде починаючи з 00.00. Дуже приємно, ось прям обожнюю читати все привітання! Мій день! Маю право. Одночасно пишемо видатні самопроби, що дають неймовірні надії в моєму творчому шляху (ну а якими можуть бути проби вночі, а ще й самопроби)", – весело написала Антоніна.

Нагадаємо, що Антоніна Паперна народилася в шлюбі Ольги Сумської з її першим чоловіком – народним артистом України Євгеном Паперним. Дівчина пішла по стопах своїх батьків і продовжила акторську династію.

Починаючи з 1996 року, Ольга Сумська перебуває у шлюбі з Віталієм Борисюком і в цьому році вони відсвяткували 25-ту річницю шлюбу. З нагоди ювілею, зіркове подружжя вирішили влаштувати ще одне весілля.

Дивіться в ролику, як пройшло друге весілля Віталія Борисюка та Ольги Сумської:

Віталій Борисюк та Ольга Сумська влаштували весілля на 25-ту річницю
Відео: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що недавно Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на закиди через показухи в соцмережах. Це сталося після того, Наталя Сумська заявила про їхні напружені стосунки, зокрема, через виставлення життя на показ її сестрою.

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