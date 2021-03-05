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Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Сьогодні, 11:47

Надсилайте жінкам красиві та щирі вітання з прийдешнім 8 Березня

Уже за кілька днів ми будемо святкувати Міжнародний жіночий день, а тому поспішіть уже сьогодні привітати з прийдешнім 8 Березня всіх знайомих жінок і побажати їм всього найкращого. Сьогодні.Lifestyle приєднуються до найкращих привітань і пропонують добірку красивих і оригінальних побажань у прозі, віршах та SMS з прийдешнім 8 Березня.

Якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете найкращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.

Душевні привітання з прийдешнім 8 Березня у віршах

***

В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Удачи, радости и фарта,
Любви, добра и красоты.

Весеннего вам обновленья,
Здоровья, счастья, волшебства,
И праздничного настроенья
Сегодня, завтра и всегда!

Привітання з прийдешнім 8 Березня
Привітання з прийдешнім 8 Березня
Фото: Pixabay

Зворушливі привітання з прийдешнім 8 Березня у прозі

***

З прийдешнім 8 Березня! Бажаю в цей жіночий день міцного здоров'я, тривалої молодості та сліпучої краси на довгі роки! Нехай поруч з вами завжди будуть кохані люди, які оточать вас турботою та увагою. Нехай весняний вітер принесе лише хороші зміни.

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Веселі поздоровлення з прийдешнім 8 Березня

***

8 Марта быстро мчится,
Даря тюльпаны и тепло.
Пусть в этот день добро случится,
Чтоб сердце пело и цвело!

Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весны,
Пусть будет жизнь всегда счастливой
И снятся радостные сны!

Коротке привітання з прийдешнім 8 Березня

***

8 Марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом.
Пускай весна вас одарит
Здоровьем, солнцем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!

З прийдешнім 8 Березня
З прийдешнім 8 Березня
Фото: Depositphotos

Найкращі привітання з прийдешнім 8 Березня у прозі

***

Вітаю з прийдешнім 8 Березня і поспішаю щиросердно побажати, щоб жіноче свято чарівності, кохання і краси вдалося на славу і подарувало безліч приємних вражень, яскравих букетів, милих подарунків, солодких поцілунків, теплих обіймів і незабутніх компліментів. Будьте завжди чарівні, чудові та щасливі!

Прикольні поздоровлення з прийдешнім святом 8 Березня

***

С наступающим праздником, дамы!
Будьте вы веселы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Пусть душа обновления просит.

Я желаю здоровья, везения,
Чтоб не знать в этот день огорчения.
Символ 8 – любви бесконечность,
Жизнерадостность, яркость, беспечность!

Філософське привітання з прийдешнім 8 Марта

***

Вітаю з прийдешнім святом 8 Березня! Бажаю, щоб ця весна принесла в ваше життя приємні емоції, активні дії і лише радісні спогади. Нехай усі ваші нові починання будуть успішними та щасливими. Нехай всі проблеми відійдуть від вас разом зі швидкими весняними струмками. Бажаю, щоб краса розпускалася весняними квітами, здоров'я міцніло, як тепло за вікном, а в душі ясним сонечком сяяла любов!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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