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Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 11:47

Отправляйте женщинам красивые и душевные поздравления с наступающим 8 Марта

Уже через несколько дней мы будем отмечать Международный женский день, а потому поспешите уже сегодня поздравить с наступающим 8 Марта всех знакомых женщин и пожелать им всего наилучшего. Сегодня.Lifestyle присоединяются к лучшим поздравлениям и предлагают подборку красивых и оригинальных пожеланий в прозе, стихах и SMS с наступающим 8 Марта.

Если вы еще не определились с подарком на этот и другие праздники марта, загляните в наш календарик-подсказку – там вы обязательно подберете лучший вариант, как поздравить и что подарить дорогим для вас людям.

Душевные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах

***

В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Удачи, радости и фарта,
Любви, добра и красоты.

Весеннего вам обновленья,
Здоровья, счастья, волшебства,
И праздничного настроенья
Сегодня, завтра и всегда!

Поздравления с наступающим 8 Марта
Поздравления с наступающим 8 Марта
Фото: Pixabay

Трогательные поздравления с наступающим 8 Марта в прозе

***

С наступающим 8 Марта! Желаю в этот женский день крепкого здоровья, неувядающей юности и ослепительной красоты на долгие годы! Пусть рядом с вами всегда будут любимые люди, которые окружат вас заботой и вниманием. Пусть весенний ветер принесет лишь хорошие перемены.

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Веселые поздравления с наступающим 8 Марта

***

8 Марта быстро мчится,
Даря тюльпаны и тепло.
Пусть в этот день добро случится,
Чтоб сердце пело и цвело!

Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весны,
Пусть будет жизнь всегда счастливой
И снятся радостные сны!

Короткое поздравление с наступающим 8 Марта

***

8 Марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом.
Пускай весна вас одарит
Здоровьем, солнцем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!

С наступающим 8 Марта
С наступающим 8 Марта
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе

***

Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души спешу пожелать, чтобы женский праздник очарования, любви и красоты удался на славу и подарил множество приятных впечатлений, ярких букетов, милых подарков, сладких поцелуев, теплых объятий и незабываемых комплиментов. Будьте всегда неотразимы, восхитительны и счастливы!

Прикольные поздравления с наступающим праздником 8 Марта

***

С наступающим праздником, дамы!
Будьте вы веселы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Пусть душа обновления просит.

Я желаю здоровья, везения,
Чтоб не знать в этот день огорчения.
Символ 8 – любви бесконечность,
Жизнерадостность, яркость, беспечность!

Философское поздравление с наступающим 8 Марта

***

Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта! Желаю, чтобы эта весна принесла в вашу жизнь приятные эмоции, активные действия и лишь радостные воспоминания. Пусть все ваши новые начинания будут успешными и удачными. Пусть все проблемы утекут от вас вместе с быстрыми весенними ручьями. Желаю, чтобы красота распускалась весенними цветами, здоровье крепло, как тепло за окном, а в душе ясным солнышком сияла любовь!

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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