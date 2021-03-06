З прийдешнім 8 Березня: найприкольніші картинки, смішні привітання та вірші

Підніміть настрій жінкам напередодні свята 8 Березня

Посмішка подовжує життя, а тому напередодні Міжнародного жіночого дня відправляйте всім знайомим жінкам найсмішніші, веселі, прикольні і позитивні привітання з прийдешнім 8 Березня. Нехай у них піднімається настрій, а на душі стає легко і весело від передчуття свята, що наближається.

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Найприкольніше привітання з прийдешнім 8 Березня

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Что женщине нужно

Для полного счастья?

Приятных сюрпризов

Как можно почаще,

Подруг и друзей,

Мексиканских страстей,

Свекровь чтоб жила

За тридевять земель.

Бриллиантов, духов,

И от мужа внимания,

И логики женской

Ему понимания.

Еще чтоб фигуру

Не портили торты,

Чтоб были как раз

Сексуальные шорты.

Так много всего

Можно перечислять,

Но мы поспешим

Женский день отмечать.

Ведь главное, девочки,

Помнить всегда:

Пусть вас не страшат

Ни размер, ни года —

Все мы идеальны, один раз живем!

Улыбок и радости всем!

С Женским днем!

З прийдешнім 8 Березня: приколи Фото: Pinterest

Прикольні привітання своїми словами з прийдешнім 8 Березня

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Всі жінки в світі – як один великий торт з шоколадом, фруктами, безе, кремом і багатьом іншим на різний смак і колір. Комусь подобається шоколад, але не подобається безе, хтось не виносить жирного крему, а хтось тільки його і їсть. Тож будь завжди вишенькою на цьому торті! З 8 Березня!

Веселе 8 Березня Фото: Pinterest

8 Березня: ульотне привітання з прийдешнім жіночим святом

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Пусть помада будет в тон,

Сумочка Louis Vuitton,

Маникюр, который в тренде,

Навороченный iPhone.



Дома страшный лысый кот,

Острова три раза в год,

И у мужа будет яхта

Или личный самолет.



В общем — крутости во всем.

Поздравляю с женским днем!

Пусть в твой адрес комплименты

Сыплются со всех сторон.

Приколи на 8 Березня Фото: Pinterest

Смішні побажання напередодні 8 Березня

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Вітаю з 8 Березня! Бажаю бути діловою ковбасою, пустотливою бабкою, норовливою козою та досконалою Мері з апетитною Поппінс. Бажаю з півоберту заводиться тільки в ліжку, бажаю не сидіти в очікуванні дива, а чудити самій!

Прикольне 8 Березня Фото: Pinterest

З прийдешнім днем 8 Березня: позитивні вірші

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Желаю жить без всяких стрессов,

Не набирать ни грамма веса.

Пусть вас мужчины обожают,

Пылинки каждый день сдувают!



Пусть кошелек не опустеет,

А с каждым днем пускай толстеет!

Пусть жизнь вас радует заботой,

Не надрывайтесь на работе!

Приколи на 8 Березня Фото: Pinterest

Раніше ми розповідали, які квіти дарують на 8 Березня коханим жінкам.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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