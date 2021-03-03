Що подарувати колегам на 8 Березня: свіжі ідеї

Чим здивувати, порадувати і підняти настрій колегам-жінкам в свято 8 Березня: поради щодо вибору подарунків

Наближається радісне весняне свято 8 Березня, якого жінки чекають з нетерпінням, а чоловіки – з чималим хвилюванням і трепетом. Це і зрозуміло, адже хочеться в святковий день радувати і дивувати всіх оточуючих жінок, але при цьому важливо, щоб подарунки були доречними і не банальними. Як привітати жінок на роботі, що подарувати і як організувати свято 8 Березня, дізнайтеся в нашій статті.

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Гурманістий подарунок для колег

Подарунок колегам на 8 Березня Фото: Pinterest

Організуйте на роботі тепле і веселе свято по-домашньому. Накрийте святковий фуршет на обідній перерві або після роботи, розподіліть між колегами, хто що готує вдома або просто замовте доставку піци і лимонаду. А "вишенькою-сюрпризом" нехай для всіх стане величезний торт на весь дружний жіночий (і чоловічий) колектив. Головне, щоб він вразив всіх своїм зовнішнім виглядом і несподіваною появою. Можна його зробити порційним або взагалі – не десертним, а наприклад, сирно-рибно-ковбасним.

Дбайливий подарунок

Що подарувати колезі на 8 Березня Фото: Pinterest

Карантин, на жаль, поки що ніхто не відміняв, і всі ми в більшій чи меншій мірі перебуваємо в зоні небезпеки зараження. Тож одним із сучасних і актуальних подарунків стане який-небудь засіб захисту. Зрозуміло, такий презент має бути позитивним і таким, що піднімає настрій. Своїм колегам на 8 Березня ви можете подарувати креативні маски з веселим принтом, дезінфектори з різними ароматами, упаковку рукавичок, спреї-антисептики, мило ручної роботи, прикольний плакат-нагадування про миття рук тощо. Головний посил – це турбота про їхнє здоров'я.

Пролонгований подарунок

Що подарувати колегам в день 8 Березня Фото: Unsplash

Нехай свято не закінчується ще довго! Рівно стільки, наскільки вистачить вашого подарунка для всього колективу. А саме: подаруйте жінкам пачку вишуканого чаю, духмяної кави, незвичайне печиво або інші ласощі до чаю. Також в якості подарунка чудово підійдуть чайник, заварочнік, турка, піднос, фруктовница, скатертина, блендер-спінювач для капучино тощо. Річ, яка залишиться в офісі і буде постійно використовуватися – а значить, часто буде нагадувати про вашу увагу.

Індивідуальні презенти для кожної жінки

Хочете привітати кожну жінку по-окремо? Без проблем! Варіантів приємних і корисних подарунків просто безліч:

Канцелярія – як щодо іменної ручки? Таку не так-то просто загубити, адже на ній зафіксовано ім'я господині.

– як щодо іменної ручки? Таку не так-то просто загубити, адже на ній зафіксовано ім'я господині. Організатор – щоб усі документи і візитки були завжди в порядку і під рукою.

– щоб усі документи і візитки були завжди в порядку і під рукою. Навушники – і музика звучить, і колективу не заважає.

– і музика звучить, і колективу не заважає. Шарфик – ну яка жінка не зрадіє милій обновці, особливо навесні?

– ну яка жінка не зрадіє милій обновці, особливо навесні? Масажер – корисна річ для спини, шиї, голови, рук та інших проблемних зон, загалом – для приємного релаксу та бадьорості.

– корисна річ для спини, шиї, голови, рук та інших проблемних зон, загалом – для приємного релаксу та бадьорості. Ланч бокс – для обідів і перекусів на роботу. Щоб голод не застав зненацька.

– для обідів і перекусів на роботу. Щоб голод не застав зненацька. Квіти – і зовсім не банально, а завжди актуально і мило. Хочете, щоб квітка радувало довше? Подаруйте живу у горщику або мініатюрний суккулент.

– і зовсім не банально, а завжди актуально і мило. Хочете, щоб квітка радувало довше? Подаруйте живу у горщику або мініатюрний суккулент. Шоколадка – це вічний і універсальний подарунок, в тому числі і на 8 Березня. Зробіть 2 в 1: вибирайте шоколадку з тематичною весняною вітальною обгорткою, як листівку.

Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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