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Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

Сьогодні, 21:43

Важливо правильно підібрати, які квіти потрібно дарувати на 8 Березня і кому

Якщо ви вже визначилися з подарунками для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати справжній красивий букет. Найтрадиційнішими квітами на 8 Березня справедливо вважаються тюльпани, мімоза, нарциси, троянди. Однак спектр квітів для весняного букета досить великий. Потрібно тільки правильно підібрати, які квіти потрібно дарувати на 8 Березня і кому. Ми підкажемо, як знайти ідеальні квіти на 8 Березня для всіх улюблених жінок.

Дивіться 5 найоригінальніших подарунків до 8 Березня.

8 Березня для коханої дівчини

Орхідея
Орхідея
Фото: Unsplash

Коханій краще дарувати лаванду, орхідею, троянду або конвалії. Звичайно, можна зробити прекрасний букет.

Квіти для мами на 8 Березня

Троянди
Троянди
Фото: Unsplash

Мамі можна подарувати троянди, гвоздики, мімозу, тюльпани. Троянда здавна вважається символом любові, ніжності, шанування і поваги.

Букет на 8 Березня для дружини

Гербери
Гербери
Фото: Unsplash

Дружині для подарунка на свято чудово підійдуть гербери, троянди, альстромерії, айстри, дзвоники. Не важлива кількість – головне не забути подарувати і краще з самого ранку.

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Які квіти дарувати колегам на 8 Березня

Гвоздики
Гвоздики
Фото: Unsplash

Жінкам на роботі добре підійдуть гвоздики, мімоза, тюльпани, жасмин або магнолія. Хтось вважає, що гвоздики не бажано дарувати, проте різні кольори можна прекрасно поєднати в один букет.

Букет для бабусі на жіноче свято

Тюльпани
Тюльпани
Фото: Unsplash

Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.

8 Березня: найкращі квіти для родичок

Нарцис
Нарцис
Фото: Unsplash

Сестрі і свекрусі краще піднести троянди, нарциси, лілії, іриси, маргаритки або лотос.

Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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