Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Листівки та картинки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, колег і знайомих жінок

Сегодня.Lifestyle підготував найцікавіші, прикольні і барвисті листівки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, бабусь, колег, друзів і знайомих жінок. Обов'язково привітайте важливих для вас жінок з 8 Березня, Міжнародним жіночим днем, побажайте їм любові, радості, гармонії і щастя.

Якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете найкращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.

Отже, пропонуємо вам найкращі вірші, листівки, картинки і привітання з Міжнародним жіночим днем – 8 Березня – для рідних, близьких і знайомих жінок.

Привітання з 8 Березня для всіх жінок: короткі і прикольні вірші

Бажаю радості і сміху,

8 Березня – жіночий день -

Наповнений буде успіхом,

Подарує радість від людей.

Фото: Pixabay

Універсальне привітання з 8 Березня

Сонце вранці заглянуло раптом в твоє віконце,

Подарувавши 8 Березня радості трошки,

Удачі на доріжку, щастя дві долоньки.

Доброти і краси і душевної теплоти.

Фото: Pixabay

З Міжнародним жіночим днем

Восьме березня – день чудовий,

Про це всім давно відомо.

Бажаю щастя, жартів, сміху,

Квітів і у чоловіків успіху!

Фото: Pixabay

Вітання колезі з 8 Березня

З святом 8 Березня

Наших жінок вітаємо.

Нехай робота буде в радість

Від душі вам побажаємо!



Багато щастя в житті особистому,

Краси, чарівності.

Бачити нове в звичному,

Виконання бажань!

Фото: Pixabay



Вірші колезі з Міжнародним жіночим днем

Колеги милі наші

Для нас ви всіх кращї.

Ми вас з жіночим днем вітаємо,

Успіхів у справах всім бажаємо.



Здоров'я, затишку, удачі,

Уміння вирішити всі задачі.

Жіночого щастя простого,

І на роботі, і вдома.

Фото: Pixabay

Привітання для бабусі з 8 Березня

Чудовий день – 8 Березня!

Весною дихає все навколо.

Бабуся, тебе я вітаю!

Нехай капели перестук

Тобі подарує передчуття

Тепла і радості заряд.

Нехай стороною йдуть хвилювання,

Очі від щастя нехай горять.

Фото: Pixabay

Вірші бабусі з 8 Березня

Стільки років завжди ти поруч,

А нам більшого не треба.

Така турботлива, ніжна,

Знай, ти дуже нам потрібна.



З 8 Березня вітаємо,

І добра тобі бажаємо.

Ти, бабуля, ангел ніжний,

Нехай в душі живе надія.

Фото: Pixabay

Поздоровлення сестрі з 8 Березня

Моя мила сестричка,

Поздоровлення прийми,

У жіночий день 8 Березня,

Побажати хочу любові!



Нехай вона прекрасною буде,

Щастя, радість принесе,

Обігріє, приголубить,

Від негараздів вбереже!



Нехай весняним первоцвітом,

Розквітне душа твоя,

Добра тобі, тепла і світла,

Від щирого серця бажаю я!

Фото: Pixabay

Вірші сестрі з 8 Березня

З 8 Березня, сестричка,

З найніжнішим із днів!

Нехай удача тихенько

Підкрадеться до тебе.



І подарує чимало

І любові, і добра -

Щоб прекрасної залишилася

І щасливою була!

Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня для мами

Восьме березня – свято мам,

Знову стукає в двері до нас.

Коханій мамі побажати

Хочу тривог зовсім не знати,



У своїй красі не сумніватися,

І ніколи не хвилюватися.

У всьому я мамі допоможу,

Від усіх турбот її вбережу!

Фото: Pixabay

Вірші з 8 Березня для мами

У День Жінок почну привітання з головної:

Що в світі важливіше спілкування з мамою?

Рідна, всіх благ побажаю тобі

Панує нехай безмірна радість у долі!



Будь щаслива навіть більше, ніж можливо!

Повік за дітей хай не буде тривожно,

Ти в радості довгії роки живи,

Вічне джерело тепла і любові!

Вітання з 8 Березня коханій

З 8 Березня, сонечко рідне.

Зі святом, кохана моя.

Для мене ти найкраща в світі,

Найкрасивіша зірка.



Я хочу, щоб були завжди разом,

Щоб щасливою ти завжди була.

Без тебе мені жити нецікаво.

Будь здоровою, ластівка моя.

Вірші з 8 Березня для коханої

Ти, кохана, прекрасна

І божественна у всьому.

Час минає непомітно,

Коли ми з тобою удвох.



З 8 Березня вітаю!

І скажу тобі люблячи,

Що шалено обожнюю

Я, кохана, тебе.



Будь завжди-завжди веселою

З чистою, світлою душею,

Чудовою, грайливою.

Я люблю тебе такою.

Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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