Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші
Листівки та картинки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, колег і знайомих жінок
Сегодня.Lifestyle підготував найцікавіші, прикольні і барвисті листівки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, бабусь, колег, друзів і знайомих жінок. Обов'язково привітайте важливих для вас жінок з 8 Березня, Міжнародним жіночим днем, побажайте їм любові, радості, гармонії і щастя.
Якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете найкращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.
Отже, пропонуємо вам найкращі вірші, листівки, картинки і привітання з Міжнародним жіночим днем – 8 Березня – для рідних, близьких і знайомих жінок.
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Бажаю радості і сміху,
8 Березня – жіночий день -
Наповнений буде успіхом,
Подарує радість від людей.
Універсальне привітання з 8 Березня
Сонце вранці заглянуло раптом в твоє віконце,
Подарувавши 8 Березня радості трошки,
Удачі на доріжку, щастя дві долоньки.
Доброти і краси і душевної теплоти.
З Міжнародним жіночим днем
Восьме березня – день чудовий,
Про це всім давно відомо.
Бажаю щастя, жартів, сміху,
Квітів і у чоловіків успіху!
Вітання колезі з 8 Березня
З святом 8 Березня
Наших жінок вітаємо.
Нехай робота буде в радість
Від душі вам побажаємо!
Багато щастя в житті особистому,
Краси, чарівності.
Бачити нове в звичному,
Виконання бажань!
Вірші колезі з Міжнародним жіночим днем
Колеги милі наші
Для нас ви всіх кращї.
Ми вас з жіночим днем вітаємо,
Успіхів у справах всім бажаємо.
Здоров'я, затишку, удачі,
Уміння вирішити всі задачі.
Жіночого щастя простого,
І на роботі, і вдома.
Привітання для бабусі з 8 Березня
Чудовий день – 8 Березня!
Весною дихає все навколо.
Бабуся, тебе я вітаю!
Нехай капели перестук
Тобі подарує передчуття
Тепла і радості заряд.
Нехай стороною йдуть хвилювання,
Очі від щастя нехай горять.
Вірші бабусі з 8 Березня
Стільки років завжди ти поруч,
А нам більшого не треба.
Така турботлива, ніжна,
Знай, ти дуже нам потрібна.
З 8 Березня вітаємо,
І добра тобі бажаємо.
Ти, бабуля, ангел ніжний,
Нехай в душі живе надія.
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Поздоровлення сестрі з 8 Березня
Моя мила сестричка,
Поздоровлення прийми,
У жіночий день 8 Березня,
Побажати хочу любові!
Нехай вона прекрасною буде,
Щастя, радість принесе,
Обігріє, приголубить,
Від негараздів вбереже!
Нехай весняним первоцвітом,
Розквітне душа твоя,
Добра тобі, тепла і світла,
Від щирого серця бажаю я!
Вірші сестрі з 8 Березня
З 8 Березня, сестричка,
З найніжнішим із днів!
Нехай удача тихенько
Підкрадеться до тебе.
І подарує чимало
І любові, і добра -
Щоб прекрасної залишилася
І щасливою була!
Привітання з 8 Березня для мами
Восьме березня – свято мам,
Знову стукає в двері до нас.
Коханій мамі побажати
Хочу тривог зовсім не знати,
У своїй красі не сумніватися,
І ніколи не хвилюватися.
У всьому я мамі допоможу,
Від усіх турбот її вбережу!
Вірші з 8 Березня для мами
У День Жінок почну привітання з головної:
Що в світі важливіше спілкування з мамою?
Рідна, всіх благ побажаю тобі
Панує нехай безмірна радість у долі!
Будь щаслива навіть більше, ніж можливо!
Повік за дітей хай не буде тривожно,
Ти в радості довгії роки живи,
Вічне джерело тепла і любові!
Вітання з 8 Березня коханій
З 8 Березня, сонечко рідне.
Зі святом, кохана моя.
Для мене ти найкраща в світі,
Найкрасивіша зірка.
Я хочу, щоб були завжди разом,
Щоб щасливою ти завжди була.
Без тебе мені жити нецікаво.
Будь здоровою, ластівка моя.
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Вірші з 8 Березня для коханої
Ти, кохана, прекрасна
І божественна у всьому.
Час минає непомітно,
Коли ми з тобою удвох.
З 8 Березня вітаю!
І скажу тобі люблячи,
Що шалено обожнюю
Я, кохана, тебе.
Будь завжди-завжди веселою
З чистою, світлою душею,
Чудовою, грайливою.
Я люблю тебе такою.
Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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