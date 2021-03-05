Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 15:47

Листівки та картинки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, колег і знайомих жінок

Сегодня.Lifestyle підготував найцікавіші, прикольні і барвисті листівки з 8 Березня для мам, улюблених, сестер, бабусь, колег, друзів і знайомих жінок. Обов'язково привітайте важливих для вас жінок з 8 Березня, Міжнародним жіночим днем, побажайте їм любові, радості, гармонії і щастя.

Якщо ви ще не визначилися з подарунком на це та інші свята березня, загляньте в наш календарик-підказку – там ви обов'язково підберете найкращий варіант, як привітати і що подарувати дорогим для вас людям.

Отже, пропонуємо вам найкращі вірші, листівки, картинки і привітання з Міжнародним жіночим днем – 8 Березня – для рідних, близьких і знайомих жінок.

Читайте також:
Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Привітання з 8 Березня для всіх жінок: короткі і прикольні вірші

Бажаю радості і сміху,
8 Березня – жіночий день -
Наповнений буде успіхом,
Подарує радість від людей.

Фото: Pixabay

Універсальне привітання з 8 Березня

Сонце вранці заглянуло раптом в твоє віконце,
Подарувавши 8 Березня радості трошки,
Удачі на доріжку, щастя дві долоньки.
Доброти і краси і душевної теплоти.

Фото: Pixabay

З Міжнародним жіночим днем

Восьме березня – день чудовий,
Про це всім давно відомо.
Бажаю щастя, жартів, сміху,
Квітів і у чоловіків успіху!

Фото: Pixabay

Вітання колезі з 8 Березня

З святом 8 Березня
Наших жінок вітаємо.
Нехай робота буде в радість
Від душі вам побажаємо!

Багато щастя в житті особистому,
Краси, чарівності.
Бачити нове в звичному,
Виконання бажань!

Фото: Pixabay


Вірші колезі з Міжнародним жіночим днем

Колеги милі наші
Для нас ви всіх кращї.
Ми вас з жіночим днем вітаємо,
Успіхів у справах всім бажаємо.

Здоров'я, затишку, удачі,
Уміння вирішити всі задачі.
Жіночого щастя простого,
І на роботі, і вдома.

Фото: Pixabay

Привітання для бабусі з 8 Березня

Чудовий день – 8 Березня!
Весною дихає все навколо.
Бабуся, тебе я вітаю!
Нехай капели перестук
Тобі подарує передчуття
Тепла і радості заряд.
Нехай стороною йдуть хвилювання,
Очі від щастя нехай горять.

Фото: Pixabay

Вірші бабусі з 8 Березня

Стільки років завжди ти поруч,
А нам більшого не треба.
Така турботлива, ніжна,
Знай, ти дуже нам потрібна.

З 8 Березня вітаємо,
І добра тобі бажаємо.
Ти, бабуля, ангел ніжний,
Нехай в душі живе надія.

Читайте також:
Що зробити власноруч на 8 Березня: святкові ідеї з фото

Фото: Pixabay

Поздоровлення сестрі з 8 Березня

Моя мила сестричка,
Поздоровлення прийми,
У жіночий день 8 Березня,
Побажати хочу любові!

Нехай вона прекрасною буде,
Щастя, радість принесе,
Обігріє, приголубить,
Від негараздів вбереже!

Нехай весняним первоцвітом,
Розквітне душа твоя,
Добра тобі, тепла і світла,
Від щирого серця бажаю я!

Фото: Pixabay

Вірші сестрі з 8 Березня

З 8 Березня, сестричка,
З найніжнішим із днів!
Нехай удача тихенько
Підкрадеться до тебе.

І подарує чимало
І любові, і добра -
Щоб прекрасної залишилася
І щасливою була!

Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня для мами

Восьме березня – свято мам,
Знову стукає в двері до нас.
Коханій мамі побажати
Хочу тривог зовсім не знати,

У своїй красі не сумніватися,
І ніколи не хвилюватися.
У всьому я мамі допоможу,
Від усіх турбот її вбережу!

Фото: Pixabay

Вірші з 8 Березня для мами

У День Жінок почну привітання з головної:
Що в світі важливіше спілкування з мамою?
Рідна, всіх благ побажаю тобі
Панує нехай безмірна радість у долі!

Будь щаслива навіть більше, ніж можливо!
Повік за дітей хай не буде тривожно,
Ти в радості довгії роки живи,
Вічне джерело тепла і любові!

Вітання з 8 Березня коханій

З 8 Березня, сонечко рідне.
Зі святом, кохана моя.
Для мене ти найкраща в світі,
Найкрасивіша зірка.

Я хочу, щоб були завжди разом,
Щоб щасливою ти завжди була.
Без тебе мені жити нецікаво.
Будь здоровою, ластівка моя.

Читайте також:
Як привітати людину зі святом, коли вона далеко

Вірші з 8 Березня для коханої

Ти, кохана, прекрасна
І божественна у всьому.
Час минає непомітно,
Коли ми з тобою удвох.

З 8 Березня вітаю!
І скажу тобі люблячи,
Що шалено обожнюю
Я, кохана, тебе.

Будь завжди-завжди веселою
З чистою, світлою душею,
Чудовою, грайливою.
Я люблю тебе такою.

Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
8 фільмів про сильних жінок, які надихають Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS Як привітати людину зі святом, коли вона далеко Що зробити власноруч на 8 Березня: святкові ідеї з фото Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок
свята листівки вірші 8 Березня вітання SMS картинки
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи

Популярні статті

Сьогодні, 15:47Events

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Сьогодні, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Сьогодні, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти